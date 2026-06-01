Receta: Tarta de verduras otoñales: crocante por fuera, cremosa por dentro

Una receta de tarta vegetariana con zapallo, puerro y queso azul que convierte cualquier cena fría en un momento especial.

Hay dos maneras de hacer tartas. Las que se hacen rápido con tapa de hojaldre comprada y las que te tomás el tiempo de hacerlas bien, con masa propia, con verduras de estación, con ese olor a horno que llena la casa y hace que todo el mundo aparezca en la cocina a preguntar cuándo está lista.

Esta es de las segundas. Y aunque tiene unos cuantos pasos, ninguno es difícil. Lo que sí requiere es un poco de paciencia y ganas de cocinar con tranquilidad. El resultado vale cada minuto.

Ideal para una cena de mitad de semana, para llevar a una reunión o para tener en la heladera y comer fría al día siguiente. Spoiler: fría también está increíble.

Ingredientes para la masa (para un molde de 26 cm)

250 g de harina 0000

125 g de manteca fría en cubos

1 huevo

3 cucharadas de agua fría

1 pizca de sal

tarta 02 Tarta deliciosa y vegetariana, una receta casera muy rica.

Ingredientes para el relleno

400 g de zapallo anco

2 puerros medianos

1 cebolla morada

200 g de queso azul (o queso de cabra si preferís algo más suave)

3 huevos

200 ml de crema de leche

50 g de nueces

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta negra y nuez moscada

Romero fresco (opcional pero recomendado)

La preparación, paso a paso

Empezá por la masa: mezclá la harina con la sal, incorporá la manteca fría con los dedos o en procesadora hasta obtener una textura arenosa. Agregá el huevo y el agua de a poco hasta que se una. No la trabajes de más. Envolvé en film y llevá a la heladera 30 minutos.

Mientras tanto, pelá el zapallo y cortalo en cubos de 2 cm. Saltealo en una sartén con aceite de oliva a fuego medio hasta que esté dorado por fuera y tierno por dentro, unos 12-15 minutos. Reservá.

En la misma sartén, pochá el puerro y la cebolla morada en rodajas finas con un chorrito más de aceite. A fuego bajo, con paciencia, hasta que queden bien transparentes y dulces. Unos 10 minutos.

Precalentá el horno a 180°C. Estirá la masa sobre superficie enharinada y forrá un molde de tarta de 26 cm. Pinchá el fondo con un tenedor, cubrí con papel manteca y porotos secos o arroz (para cocción ciega). Horneá 15 minutos.

Retirá el papel y los porotos, volvé la masa al horno 5 minutos más hasta que esté apenas dorada. Sacala y dejá enfriar un poco.

Batí los huevos con la crema, sal, pimienta y nuez moscada. Distribuí el puerro y la cebolla sobre la masa, luego el zapallo. Desmenuzá el queso azul por encima, agregá las nueces picadas groseramente y vertí la mezcla de huevos y crema.

Decorá con ramitas de romero fresco y horneá a 180°C por 30-35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie levemente dorada. Dejá reposar 10 minutos antes de cortar.

tarta Tarta vegetariana, ideal para los días frescos.

Tips para que salga perfecta

La masa fría es clave: si la manteca se calienta, la masa pierde esa textura quebrada que la hace especial. Si hace calor, no dudes en meter todo en la heladera entre paso y paso.

El queso azul es intenso: si vas a servirla a personas que no lo conocen, arrancá con la mitad de la cantidad y completá con queso crema. Queda igual de rico.

Las nueces no son decoración: aportan textura y un amargor que equilibra el dulce del zapallo. No las omitas.

Se puede hacer el día anterior: de hecho, al día siguiente está mejor. Recalentá en horno a 160°C por 10 minutos.

Para servir

Con una ensalada verde simple —rúcula, peras y un chorrito de aceto— es todo lo que necesitás. Un vino blanco torrontés o un rosado neuquino la acompaña de maravilla.

Si querés hacerla vegana, reemplazá los huevos por 3 cucharadas de almidón de maíz disuelto en 200 ml de leche vegetal, y el queso por uno vegano o simplemente por más nueces y levadura nutricional. El resultado es diferente pero igual de satisfactorio.

El otoño en Neuquén tiene esa cosa de obligarte a quedarte adentro, a prender el horno, a tomarte el tiempo. Esta tarta es exactamente eso: una excusa para cocinar despacio y comer bien.