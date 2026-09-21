Cipolletti celebra la Semana del Negroni con degustaciones, charlas y un homenaje al cóctel más vendido

Del 21 al 27 de septiembre, Cipolletti celebra la Negroni Week con degustaciones, charlas y una noche especial junto con Mona Gallosi en María Ramona.

El Negroni tiene una fórmula breve y contundente: gin, Campari y vermú rosso en partes iguales. Tres ingredientes que, durante más de un siglo, dieron lugar a reinterpretaciones, discusiones y nuevas maneras de entender la coctelería.

Del 21 al 27 de septiembre, Cipolletti se sumará a la Negroni Week c on degustaciones, charlas y distintas cartas dedicadas al cóctel. La propuesta tendrá como uno de sus escenarios principales a María Ramona Cantina, donde se desarrollará una semana pensada como homenaje a uno de los grandes clásicos de la barra.

La celebración internacional nació en 2013 por iniciativa de Imbibe Magazine. Con el tiempo se expandió hasta reunir a miles de bares y restaurantes alrededor del mundo. La edición 2026 apoyará el trabajo de Slow Food, organización que promueve sistemas de alimentación y producción más justos y sustentables.

En Cipolletti, la semana permitirá probar diferentes interpretaciones del Negroni. Algunas respetarán la fórmula tradicional; otras incorporarán café, frutas, sidra, hierbas, vermús especiales y productos relacionados con el paisaje del Alto Valle.

Mona Gallosi regresa a su ciudad natal para celebrar al Negroni con una master class

Una charla con Mona Gallosi

Uno de los momentos centrales será la visita de Mona Gallosi, empresaria gastronómica y bartender con 30 años de trayectoria.

Gallosi brindará una masterclass gratuita sobre vida, recorrido profesional y negocios dentro de la coctelería. La actividad estará dirigida a bartenders, dueños de locales, empresarios gastronómicos y personas interesadas en conocer cómo se construye y sostiene una carrera dentro del sector.

La charla recorrerá sus años de formación, sus experiencias alrededor del mundo y su trabajo en medios de comunicación. También abordará la construcción de una marca personal, el liderazgo de equipos y la necesidad de adaptar los proyectos gastronómicos frente a los cambios económicos.

Gallosi comenzó su camino antes de que las redes sociales modificaran la exposición de cocineros y bartenders. Su experiencia permitirá observar un aspecto que muchas veces queda fuera de las copas: todo el trabajo necesario para transformar una vocación en una profesión y una profesión en un negocio.

Chino y Fede, bartenders residentes durante toda la semana celebrando con diferentes opciones.

Una noche detrás de la barra

El lunes 21 de septiembre, desde las 21, Gallosi también estará detrás de la barra de María Ramona con una carta de tres cócteles.

El primero será el Negroni White, elaborado con gin, Campari clarificado, Lillet Blanc y vermú Único de sidra. El segundo, un Coffee Negroni, combinará gin, Campari, vermú dry, café y frambuesa.

La tercera creación será el Negroni Patagónico, con gin, Campari, Christallino, vermú rosso, higos y lemongrass. Una versión que intenta llevar el cóctel hacia sabores y aromas más cercanos a la región.

Durante el resto de la semana, María Ramona ofrecerá una selección diseñada por Fede Silva y Néstor “Chino” Imbert. La carta incluirá versiones clásicas y otras más libres, como el Perro Negroni, el Cosmic, el Negroni Perfetto, el Cantinero y el William’s.

El Negroni es el cóctel más pedido y vendido en el mundo.

Entre ellas aparece el Sbagliato Cipoleño, preparado con vermú rosso macerado en manzanas, Campari, sidra de manzana y pera deshidratada. Una forma directa de vincular un cóctel internacional con dos productos profundamente asociados al Alto Valle.

La celebración también llegará a Dunell’s, con el bartender Nico Franco, creador del proyecto Insomnia, que tendrá su propia selección de tragos. Allí la carta, creación de Franco, tendrá Negronis con vermú de cereza, rosa mosqueta, frutos rojos y distintos amaros, además de la receta clásica.

Más que repetir una fórmula, la Semana del Negroni será una oportunidad para probar cómo cambia un cóctel cuando pasa por distintas barras y queda en manos de diferentes bartenders.

Durante siete días, Cipolletti levantará la copa para homenajear al Negroni, conocer su historia y descubrir todo lo que todavía puede suceder alrededor de tres ingredientes.

+ Info:



Roca 72, Cipolletti

@mariaramonacantina

@monagallosi