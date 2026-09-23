Pan de papa casero: receta fácil para que quede suave y esponjoso

Con puré de papa y una masa simple, este pan queda tierno, húmedo y liviano: sirve para hamburguesas, sándwiches o la mesa diaria, y dura varios días.

El pan de papa se ganó un lugar en hamburgueserías y sandwicherías por una razón sencilla: tiene una miga suave, soporta bien los rellenos y no se desarma al primer mordisco. Pero no hace falta reservarlo solamente para una hamburguesa. También funciona como pan de mesa, para tostadas o para acompañar una comida.

La papa no reemplaza la harina. Se incorpora cocida y hecha puré para darle humedad a la masa. El resultado es un pan más tierno que uno común, con un dulzor leve y una textura que se mantiene agradable durante varios días.

La receta no requiere técnicas complicadas, aunque hay dos cuidados importantes. El puré debe estar frío antes de mezclarlo con la harina y la leche tiene que agregarse de a poco. La humedad de cada papa cambia, por lo que quizás no sea necesario usar los 200 mililitros completos.

Pan de papa, ideal para la sandwichería y las hamburguesas.

Ingredientes para el pan de papa

500 gramos de harina 000

200 gramos de papa hervida y hecha puré

25 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura seca

50 gramos de manteca blanda

1 huevo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

200 mililitros de leche tibia, aproximadamente

Delicioso y liviano.

Cómo hacer pan de papa casero

Pelar la papa, cortarla en trozos y cocinarla en agua hasta que esté tierna. Escurrirla bien y hacer un puré sin agregar leche ni manteca. Dejar enfriar por completo.

Para activar la levadura, colocarla en un recipiente con una cucharadita del azúcar y un poco de la leche tibia. Mezclar y esperar entre 10 y 15 minutos, hasta que aparezca espuma en la superficie.

Poner la harina en un bowl amplio y mezclarla con la sal. Agregar el puré frío, la manteca blanda, el huevo, el resto del azúcar y la levadura activada.

Comenzar a integrar los ingredientes y sumar la leche gradualmente. La masa debe quedar suave y apenas húmeda, pero manejable. Conviene no agregar toda la leche de una vez: según la harina y la humedad del puré, puede sobrar una pequeña cantidad.

Pasar la masa a la mesada y amasar durante unos diez minutos, hasta que se vea lisa y elástica. Si se pega, resistir la tentación de llenarla de harina. Se puede aceitar apenas la mesada o las manos para seguir trabajando.

Formar un bollo, colocarlo en un recipiente limpio y cubrirlo. Dejar leudar durante una hora o hasta que duplique su volumen.

Desgasificar la masa con suavidad. Dividirla en bollos si se busca hacer panes para hamburguesas o darle forma de pan grande. Acomodar las piezas en una placa enmantecada o cubierta con papel manteca.

Tapar nuevamente y dejar descansar durante 30 minutos. Mientras tanto, calentar el horno a 180 °C.

Hornear entre 25 y 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Para comprobar la cocción, levantar con cuidado uno de los panes y golpear la base: debe sonar hueca.

Dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar. Si se abre cuando todavía está caliente, la miga puede apelmazarse y dar la impresión de que quedó crudo.