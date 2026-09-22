Tarta de pollo, fácil, rápida e irresistible: la receta que no vas a poder dejar de comer
Un clásico que siempre rinde: la tarta de pollo. ¿Cómo elaborarla a partir de una receta sencilla y súper atractiva?
Al igual que una de jamón y queso, atún o caballa, o simplemente de carne y espinaca, la tarta de pollo es un clásico. Se trata de una de las comidas que siempre rinden a la hora de pensar en un alimento tan rico como nutritivo. Pero, ¿cómo elaborar una tarta de pollo a partir de una receta fácil e irresistible?
La especialista Paulina Cocina consigna que la tarta de pollo también es ideal para llevar al trabajo. Y, si no se quiere hacer una súper tarta, es posible preparar tartas individuales. Según el tamaño que se le dé, pueden salir 2 o 3 individuales. Son buenísimas para viandas y también se pueden conservar en el congelador.
La receta imperdible para preparar una riquísima tarta de pollo
Para preparar una riquísima tarta de pollo, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:
Para la masa:
- Harina: 500 gramos (se recomienda emplear harina de repostería sin polvos de hornear, de tipo 000 o 0000).
- Agua: 250 ml (equivalente a 1 taza).
- Sal: 2 cucharaditas pequeñas al ras.
- Aceite: ¼ de taza (aceite neutro como maíz o girasol, o bien de oliva).
Para el relleno:
- Pollo: 1 kilo (se sugiere utilizar pechuga).
- Cebollas: 3 unidades medianas.
- Morrón pimiento: 1 unidad (puede emplearse rojo, verde o amarillo).
- Huevos: 2 unidades.
- Queso: al gusto (se sugiere queso fresco o cremoso).
- Sal y condimentos: al gusto (se sugiere perejil fresco picado, cebolla de verdeo y pimienta).
- Mostaza: Una cucharada (opcional para pincelar la base).
La guía paso a paso para elaborar la tarta de pollo irresistible
- Cocinar el pollo en una cacerola grande con agua, sal y un cubo de caldo (para pechuga cortada en trozos, cocinar por 45 minutos). Una vez listo el pollo, se retira de la cacerola, se escurre ligeramente y se deja enfriar por completo antes de proceder a desmenuzarlo o picarlo de forma fina.
- Picar finamente las 3 cebollas y el morrón pimiento en trozos pequeños. En una cacerola con una base fina de aceite, se cocinan los vegetales a fuego bajo y tapado. Se retiran del fuego y se dejan enfriar por completo.
- Para la masa casera: en un bol, se mezclan la harina y las 2 cucharaditas de sal. Se añaden 250 ml de agua y el ¼ de taza de aceite. Luego, se integran los ingredientes hasta formar un bollo uniforme. Se realiza un amasado breve sobre una mesa espolvoreada con harina hasta que la masa quede suave. Se divide el bollo en dos partes: una ligeramente más grande para la base de la tarta y otra más pequeña para la tapa.
- Luego, se estira levemente cada bollo de masa con un palo de amasar y harina. Se envuelve cada porción por separado en bolsas plásticas o separadores. Se colocan en la heladera durante 15 a 30 minutos para que la masa descanse y sea más fácil de estirar.
- A continuación, en un bol grande se incorpora el pollo picado y frío junto con la cebolla y los pimientos cocidos. Se agregan los condimentos como perejil fresco picado, cebolla de verdeo picada, sal y pimienta. Se baten ligeramente los 2 huevos y se incorporan a la preparación. Se mezcla hasta integrar todo.
- Para armar la tarta espolvorear la mesa con harina y proceder a estirar la porción de masa más grande para formar la base. Se enrolla la masa de forma holgada sobre el palo de amasar para trasladarla y desenrollarla encima de una tartera de bordes altos.
- Se vierte todo el relleno dentro de la base. Se colocan trozos de queso cremoso o fresco a gusto sobre el relleno. Se estira el bollo de masa más pequeño, se enrolla con el palote y se desenrolla sobre la tarta para cubrirla.
- Pasar el palo de amasar sobre los bordes de la tartera para recortar el excedente y unir la base con la tapa. Se presionan los bordes con los dedos para sellar la tarta. Se pincha la tapa en varios lugares con un tenedor para que libere vapor durante la cocción. De manera opcional, se puede pincelar la superficie con huevo batido, leche o una combinación de ambos y espolvorear semillas.
- Se coloca la tarta en un horno precalentado a 180 °C. Se hornea durante aproximadamente 30 minutos o hasta que la masa adquiera un tono dorado uniforme. Al retirar, se deja reposar unos minutos y se procede a desmoldar con cuidado.
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