Tarta de pollo, fácil, rápida e irresistible: la receta que no vas a poder dejar de comer

Al igual que una de jamón y queso, atún o caballa, o simplemente de carne y espinaca, la tarta de pollo es un clásico. Se trata de una de las comidas que siempre rinden a la hora de pensar en un alimento tan rico como nutritivo. Pero, ¿cómo elaborar una tarta de pollo a partir de una receta fácil e irresistible?