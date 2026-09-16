Cinco recetas de pollo fáciles para no repetir siempre lo mismo
Del pollo a la mostaza al pollo a la cerveza: cinco recetas fáciles y rendidoras para no cocinar pollo siempre de la misma manera.
El pollo aparece en la mesa argentina más seguido que casi cualquier otro ingrediente, y sin embargo en la mayoría de las casas se cocina siempre igual: al horno con papas, a la plancha, poco más. La verdad es que con la misma pieza —entera, trozada o en milanesas— se arman preparaciones bien distintas entre sí, sin ingredientes raros ni técnicas complicadas. Estas son las cinco recetas que más repito en casa cuando quiero salir de la rutina sin complicarme, y ninguna me lleva mucho más tiempo que la versión de siempre.
Pollo a la mostaza
Ingredientes
- 1 pollo de aproximadamente 1,5 kilos
- 50 gramos de manteca
- 2 cucharadas de mostaza
- Sal
- Pimienta
Preparación
Limpio y seco bien el pollo y lo salpimento por dentro y por fuera. Mezclo la manteca blanda con la mostaza hasta que quede uniforme y unto todo el pollo con esa pasta. Lo llevo a una fuente enmantecada y lo horneo a temperatura moderada durante una hora aproximada, bañándolo de a ratos con su propio jugo para que quede dorado y con sabor parejo. Lo sirvo con zanahorias glaseadas o alguna verdura simple al costado.
Milanesas de pollo caseras
Ingredientes
- 2 patas muslo grandes
- Sal
- Pimienta
- 1 huevo
- Pan rallado
- Aceite para freír
Preparación
Deshueso las patas muslo y aplano la carne con un mazo, para que quede pareja y se cocine rápido. Salpimento, paso por huevo batido y después por pan rallado, presionando bien. Frío en aceite bien caliente hasta que doren de los dos lados y las escurro sobre papel absorbente. Van bien con puré, con ensalada o directamente en sándwich, para el que necesita algo rápido entre horarios. Un truco que uso seguido: empano de más y congelo crudas, separadas con papel manteca, para tener milanesas listas cualquier noche entre semana.
Pollo relleno con choclo
Ingredientes
- 1 pollo grande
- 1 cebolla
- Manteca
- 2 tazas de granos de choclo
- 1 taza de queso rallado
- 1 taza de miga de pan
- Leche
- Sal
- Pimienta
- Nuez moscada
- Jugo de limón
Preparación
Rehogo la cebolla picada en manteca hasta que quede transparente y la mezclo con el choclo, el queso rallado y la miga de pan humedecida en leche, condimentando con sal, pimienta y nuez moscada. Relleno el pollo con esa preparación y cierro con palillos para que no se salga durante la cocción. Pincelo por fuera con manteca mezclada con jugo de limón y horneo a temperatura moderada alrededor de una hora. Antes de servir, saco los palillos y lo acompaño con ensaladas frescas.
Pollo al vino blanco
Ingredientes
- 1 pollo trozado (1,5 kg aprox.)
- 2 cucharadas de aceite
- 250 g de champiñones
- 1 cebolla
- 250 ml de vino blanco seco
- 250 ml de caldo
- 1 diente de ajo
- 250 g de chauchas
- Sal y pimienta
- Laurel
- Tomillo
- Perejil
Preparación
Caliento el aceite y doro bien los trozos de pollo. Sumo los champiñones y la cebolla picada, y cocino hasta que estén tiernos. Agrego el vino, el caldo, el ajo y las hierbas, salpimento, tapo y dejo cocinar 45 minutos a fuego suave. Sobre el final, sumo las chauchas y cocino 20 minutos más, hasta que todo quede tierno y con salsa concentrada. Lo sirvo bien caliente, directamente de la cacerola, y siempre con pan para no desperdiciar la salsa que queda en el fondo, que para mí es lo mejor del plato.
Pollo a la cerveza
Ingredientes
- 1 pollo
- 80 gramos de manteca
- 1 lata de cerveza
- 150 g de panceta ahumada
- 4 cucharadas de aceite
- 3 papas
- 2 cebollas
- 3 dientes de ajo
- 1 ramo de hierbas
- 1 cucharada de harina de maíz
- Sal
- Pimienta
Preparación
Doro las papas peladas y cortadas en manteca, sumo zanahoria y cocino hasta dorar, y reservo. Frío la panceta aparte y la retiro. En esa misma grasa, con manteca y aceite, doro el pollo trozado junto con las cebollas. Salpimento, agrego las hierbas y el ajo, y después la cerveza junto con la panceta reservada. Tapo y cocino una hora a fuego bajo. Sobre el final, sumo las papas ya doradas y dejo cocinar 20 minutos más antes de servir. Es una receta que pide un poco más de paciencia que las otras cuatro, pero el resultado —carne bien tierna, papas impregnadas de cerveza y panceta— compensa cada minuto.
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