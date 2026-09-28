Referentes de la educación del vino en seis países visitaron los viñedos de Bodega Familia Schroeder

Los educadores, elegidos entre más de cien postulantes de seis países, cataron el portafolio de la bodega y vinos de otros productores de la zona.

Quince educadores certificados del WSET (Wine & Spirit Education Trust), la escuela de vinos más influyente del mundo, recorrieron distintas zonas vitivinícolas de Argentina entre el 19 y el 26 de septiembre, dentro del WSET Educators Trip Argentina 2026 organizado por Wines of Argentina ( WOfA ), la entidad que agrupa a las bodegas exportadoras del país y promueve el vino argentino en los mercados internacionales.

El itinerario pasó por Primera Zona y Valle de Uco, en Mendoza, y cerró en Río Negro y Neuquén, con bodegas anfitrionas, seminarios técnicos y ferias de productores organizados por región y por temática.

La convocatoria había recibido más de cien postulaciones de especialistas en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, Hong Kong y China; de esa lista se seleccionaron quince, con el criterio de sumar a quienes ya ocupan un lugar de referencia en el trade y en la formación de sommeliers, compradores y distribuidores.

El WSET es la certificación de referencia para quienes trabajan y enseñan sobre vino en el mundo, y sus contenidos educativos definen parte crucial de cómo se estudia y se vende vino en mercados clave. Que Argentina gane espacio ahí no es un dato menor: significa que el país aparece con más peso en los programas que después forman a sommeliers, compradores y periodistas especializados en todo el planeta.

Parte del panel de cata de Wset conociendo de primera mano los vinos de Familia Schroeder.

Los contenidos de los seminarios del programa estuvieron supervisados por Flavia Rizzuto, de CAVE, junto con el equipo de Wines of Argentina, y el programa completo fue aprobado por el WSET.

La recorrida terminó en Bodega Familia Schroeder

El viaje terminó el sábado en Familia Schroeder, en San Patricio del Chañar. Recorrieron el viñedo y escucharon atentos la historia de boca de los anfitriones, Roberto y Herman Schroeder, y después recorrieron la bodega para entender cómo fue diseñada y cómo trabaja en la elaboración de sus líneas de vinos y espumantes. El cierre fue en sala, con Noelia Giampetri, sommelier de la casa, y Mariano Diletti, enólogo, al frente de una cata guiada por seis vinos del portafolio: Saurus Pinot Noir Rosé, Pinot Noir Barrel Fermented, Familia Pinot Noir, Malbec Barrel Fermented, Saurus Select Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc Barrel Fermented. El recorrido por los vinos funcionó también como un repaso de las variedades y los estilos con los que trabaja la bodega en San Patricio del Chañar, desde los blancos y rosados de línea más fresca hasta los tintos de barrica.

Para Noelia Giampetri, la experiencia tiene un valor concreto para los productores de la Patagonia: "es una experiencia muy importante porque lleva todo el trabajo de años a los mejores mercados del mundo". Mariano Diletti lo piensa en la misma línea, puesto en términos de oficio: "el trabajo de tantos años, vehiculizado por los mejores educadores de la actualidad, es poder trasladar la forma de hacer vinos en esta parte de la región al resto del mundo".

Los educadores participaron de una feria con productores de la región.

La visita se completó con una feria de productores donde el grupo probó vinos de otras bodegas de la zona, entre ellas Aicardi y Del Fin del Mundo. Enrique Aicardi, referente de Bodega Aicardi, resumió lo que representa para la región recibir a un grupo así: "Es superimportante que estos educadores de WSET nos visiten y puedan conocer los vinos que hacemos en esta región."

Entre los quince había gente con peso propio en la industria de cada uno de sus mercados. Michael McNelis dirige la educación de Allied Beverage Group, uno de los grandes distribuidores de New Jersey. Claudia Chamberlain es gerente general de Berry Bros. & Rudd en Estados Unidos, cursa el Stage 2 del Master of Wine y forma a más de mil alumnos por año. Monica Marin-Spicher dirige la educación y los eventos de The Wine House, en Los Ángeles, también candidata a Master of Wine, con más de quinientos estudiantes anuales, y May Matta-Aliah preside In the Grape desde hace dieciséis años y suele exponer en ferias como Vinexpo y el New York Wine Expo.

De Canadá llegaron Andrea Eby, fundadora de Vinsanity School of Wine y consultora especializada en facilitar el ingreso de bodegas a ese mercado; Robert Miller, de The Vine Agency en Ontario, una importadora mediana enfocada en bodegas familiares; y Ana Gallegos Barcenas, directora en SAQ Montreal y creadora de Ana Wine Co. Del Reino Unido vinieron Leona De Pasquale, escritora de vinos bilingüe y jueza internacional, elegida BIH Wine Professional of the Year 2025; Ed Wicks, de la WSET London School, que da unos 300 cursos y llega a 5.000 estudiantes anuales; y Timothy Bradley, codirector de Oxford Wine School, ganador del Drinks Retailing Award 2025.

Probando de los tanques y conociendo del proceso de elaboración de vino en bodega. ues y

De Hong Kong llegó Corinne Mui, fundadora de Corvino Wine School, que enseña hace veinte años a hoteles de lujo, casinos, aerolíneas y al trade de Asia, con más de 10.000 alumnos por año. De Brasil viajaron Thiago Mendes, fundador y director de Eno Cultura, y Bianca Veratti, especialista en vinos y spirits de la misma escuela y la primera mujer brasileña en obtener el Diploma WSET. Y de China, Anna Peng, training manager de Vats, una cadena importadora con 2.000 locales y 30.000 puntos de venta minoristas en el país. Acompañó al grupo, en representación del WSET, Christine Kamine, Head of Market Development for the Americas del organismo.

Para Ana Gallegos Barcenas, llegar hasta los viñedos de la Patagonia norte fue la manera de certificar en persona un potencial que hasta ahora conocía de lejos: "Es una enorme experiencia conocer los vinos de cerca y también a quienes están detrás de ellos, para poder tener las herramientas necesarias y conectarlos con el mercado mundial."

Conociendo la región y los vinos de la bodega.

Sebastián Oviedo, en representación de Wines of Argentina, enmarcó la visita en un objetivo de fondo: llevar la Patagonia a las aulas de todo el mundo. "Los educadores son académicamente de lo mejor, y que puedan sumarse y venir a Patagonia con la intención de llevar la filosofía del vino patagónico por el mundo es realmente muy valioso para las bodegas, los sommeliers y la industria", señaló.

La lógica del programa es multiplicadora: cada uno de estos quince educadores da clases a cientos o miles de alumnos por año, entre estudiantes de WSET, sommeliers en formación y profesionales del trade. Lo que vieron y probaron en San Patricio del Chañar, entre el viñedo, la bodega y la mesa de cata, es lo que después van a llevar a sus aulas en Nueva York, Londres, Hong Kong, San Pablo o Montreal. Para una región que todavía pelea un lugar propio en la conversación internacional del vino argentino, más acostumbrada a nombrar a Mendoza primero, la visita fue una oportunidad concreta de poner nombre y cara a lo que se hace en Neuquén.