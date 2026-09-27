El atleta neuquino Mateo Sepúlveda brilló en Colombia y logró dos medallas de plata

Con solo 20 años es un referente de Neuquén en el atletismo para personas ciegas y con disminución visual.

El atleta neuquino Mateo Sepúlveda regresó de Colombia con dos medallas de plata y un resultado clave para su carrera: obtuvo la clasificación visual internacional en la categoría T12, necesaria para competir en distintos certámenes de deporte adaptado.

El joven representó a Neuquén y a la Argentina en el Grand Prix de Para-Atletismo Cali 2026 , disputado del 14 al 20 de septiembre.

Sepúlveda tiene 20 años y practica atletismo para personas ciegas y con disminución visual. En Cali compitió en 100 y 400 metros llanos , mejoró sus marcas en ambas pruebas y consiguió una medalla de plata en cada una. Sin embargo, antes de viajar había señalado otro objetivo central: completar la evaluación que le permitiera participar de competencias internacionales en su categoría.

El deportista integra el grupo de 56 atletas incluidos en el programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, a través de la Secretaría de Deportes. Viajó acompañado por su entrenador y guía, el atleta neuquino Javier Carriqueo, con apoyo del Gobierno provincial.

La clasificación visual que Mateo Sepúlveda buscaba en Colombia

En relación con su paso por Cali, Mateo explicó que “a Colombia fui principalmente por la clasificación visual, la cual en el deporte adaptado es lo más importante para poder competir en torneos internacionales, ya sea torneos continentales como Panamericanos, Mundiales o incluso en los Juegos Paralímpicos”.

Detalló que “uno de los principales objetivos era ese, por suerte se pudo conseguir. Tengo la clasificación por cuatro años, después de ese período tendría que hacer una nueva clasificación visual. En mi caso soy categoría T12”.

Carriqueo explicó por qué la certificación era necesaria para la carrera del neuquino: “El balance es muy positivo. Mateo, para poder competir en los torneos internacionales, necesita una clasificación, una revisión médica que asegure que él tiene esa discapacidad y no otra, es decir, que pertenece a determinada categoría. Esto es para generar igualdad de condiciones entre los participantes”.

Agregó que “nosotros presumíamos que él era T12 por otros exámenes que ya se habían hecho antes, pero no se había hecho la certificación oficial avalada por el Comité Paralímpico”.

Con ese trámite completado, Mateo también pudo concentrarse en su desempeño en la pista. Según contó, otro de sus objetivos era “poder dar lo mejor en las carreras, en este caso de 100 y 400 metros, en las que me tocó competir. Y pude conseguir mejores marcas en las dos; en las dos pruebas obtuve medalla de plata”.

“Más allá del puesto, estoy muy contento. Primero por la clasificación, que era uno de los objetivos más importantes, y además por poder competir en un torneo internacional tan importante como es un Grand Prix, al que vienen chicos juveniles que buscan la clasificación igual que yo y están a muy buen nivel o atletas que ya están en un nivel mucho más alto que vienen a competir" manifestó.

"La verdad es que volví muy contento por los resultados logrados”, resaltó.

El entrenador también destacó la evolución de sus tiempos. “Es importante en esta etapa de él que siga mejorando sus marcas. Ya se afianzó debajo de los 12 segundos en 100 metros; en la progresión que tiene este año ya lo logró consolidar. El año pasado corría por encima de los 12 segundos, ahora ya está por debajo de eso”, contó.

Resaltó además que “también mejoró los 400 metros, con la certeza de que tiene mucho por mejorar porque es una prueba nueva para él y tiene que aprender a correrla, a competirla. Es la prueba que le puede abrir el camino a los Juegos Paralímpicos, por la que cambió. Él hacía salto en largo y empezó a hacer 400 metros porque el salto en largo ya no forma parte del programa olímpico”.

El apoyo para competir y entrenar

Respecto del acompañamiento del Gobierno provincial, Mateo expresó: “Siempre remarco que sin el acompañamiento de la provincia o de instituciones responsables en el deporte yo no podría haber ido a Colombia. Por eso quiero agradecer a la ministra Josefina (Codermatz) y a la secretaria de Deportes Marita Villone, a quienes siempre voy a estar agradecido porque fue un torneo que me abre las puertas a otros más importantes”.

Agregó que “siempre están con las puertas abiertas para poder brindarme el apoyo que necesito. He tenido acompañamiento para asistir a concentraciones que se hacen en Buenos Aires, en el CeNARD. Y además estoy becado por Deportes, lo que me sirve muchísimo para lo que es el día a día del deportista, ya sea para el tema de la suplementación, zapatillas o indumentaria que siempre son necesarias para poder dar lo mejor en los torneos".

"Sin la ayuda de la provincia no se podría haber hecho todo esto”.

Los próximos desafíos de Mateo Sepúlveda

El calendario de Sepúlveda continuará el 3 de octubre en Buenos Aires, en un torneo homologado que le permitirá registrar nuevas marcas para el ranking mundial. “Si bien yo con las marcas que tuve en Cali ya entré al ranking mundial, este torneo también me puede abrir las puertas para poder mejorar y tener un mejor posicionamiento”, explicó.

Después tiene previsto representar a Neuquén en los Juegos Para Araucanía de Valdivia, Chile, “dándole la importancia obviamente que tiene representar a la provincia y dando el 100% en ese torneo”.

Por último, el atleta proyecta cerrar su temporada competitiva de 2026 en noviembre, con una Copa Provincial de Clubes en Ciudad Deportiva.

Será el cierre de otro año de crecimiento para el neuquino, que en 2025 fue convocado para integrar la Selección Argentina de Para-atletismo y obtuvo cuatro medallas en Chile: dos de oro y dos de bronce.