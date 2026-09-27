A tres días de la gran creciente, el arroyo muestra su cara más mansa. Este domingo, el balneario municipal fue el punto de encuentro de vecinos y turistas en un escenario que combinó mates a la orilla y fútbol.

El Covunco baja calmo y el Paseo se llenó: postales del Día del Turismo en Mariano Moreno.

A tres días de la creciente que lo hizo rugir , el arroyo Covunco baja más calmo, con las aguas menos turbias, como recuperando el aliento. La furia que hace 72 horas obligó a una guardia nocturna en el puente de la Ruta 14, hoy es calma que invita a quedarse.

Y esa fue la postal de este domingo en el Paseo de la Costa del balneario municipal . Ya no está solo. Vecinos y turistas se acercaron a disfrutar de un domingo de primavera que coincidió con el Día Mundial del Turismo.

Las fotos lo dicen todo. Panorámicas donde se ve el cauce todavía cargado, pero ya manso, con la arboleda pelada de los sauces que empieza a brotar, y fotos de plano corto donde la gente es la protagonista : familias con mate en mano sobre el paredón, chicos corriendo por la costanera, parejas sacando fotos al río que tanto se respeta en la zona.

Fútbol y río, el combo del aniversario

El disfrute tuvo un ingrediente extra. En forma paralela, a metros del Paseo, en la cancha del Complejo Deportivo Municipal que está pegado al balneario, se disputaba hoy la segunda fecha del campeonato de fútbol Mes Aniversario de Mariano Moreno.

Ese movimiento le dio otro marco al lugar. Mientras unos alentaban desde la tribuna, otros bajaban al río entre partido y partido. Fútbol y costanera, el combo perfecto que explica por qué este balneario es elegido durante todo el año, sobre todo por comunidades de Zapala y Cutral Co que lo tienen como su escapada de cercanía.

Mariano Moreno ya palpita el verano

Lo que se vivió hoy es apenas un anticipo. Mariano Moreno comienza a palpitar una nueva temporada estival donde siempre es fuerte.

El Paseo de la Costa es la puerta de entrada, pero el calendario ya marca la fecha clave: la primera quincena de enero se realizará una nueva edición de la Expo Artesanal, Productiva y Cultural, el evento clave y fundamental de la agenda de fiestas populares de la región centro neuquina.

Con el Covunco calmo, con gente en la costa y con la pelota rodando al lado, la localidad ratifica su protagonismo como opción directa del turismo de cercanía.

No hace falta irse lejos para encontrar una buena postal.

Las postales de día