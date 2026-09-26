Denuncia anónima y dos meses de investigación: así secuestraron más de medio kilo de marihuana lista para la venta

El procedimiento fue resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias mediante la aplicación “Neuquén te Cuida”.

Un nuevo operativo contra el microtráfico de drogas permitió a la Policía neuquina secuestrar más de medio kilo de marihuana y cocaína fraccionada, además de dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados con la presunta comercialización.

El allanamiento se concretó este viernes 25 de septiembre, alrededor de las 15.30 y fue resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias mediante la aplicación “Neuquén te Cuida”.

A partir de esa información, personal del Departamento Antinarcóticos comenzó investigación que se extendió durante aproximadamente dos meses y permitió dar con un domicilio donde se detuvo a dos mujeres y un hombre.

Durante el operativo se secuestraron 557,3 gramos de marihuana, 5,3 gramos de cocaína fraccionados en diez dosis. Además de las sustancias, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, 45 mil pesos en efectivo, una agenda con anotaciones y dos balanzas digitales, ambas con restos de cocaína.

El procedimiento responde a una estrategia provincial de combate al microtráfico, que adquirió una nueva dimensión a partir de la ley de desfederalización.

La decisión permitió que la provincia, a través de sus fuerzas de seguridad y del Ministerio Público Fiscal, intervenga de manera directa sobre los puntos de comercialización de drogas que afectan a los barrios, concentrando la investigación en las estructuras de menor escala que operan territorialmente.

"Las denuncias vecinales son una herramienta clave para detectar posibles puntos de venta y poner en marcha investigaciones. La política también forma parte de una agenda más amplia de fortalecimiento de la seguridad provincial, con mayores recursos destinados a equipamiento, movilidad, tecnología y capacitación de las fuerzas policiales", destacaron desde el Ejecutivo.

Uno de los últimos operativos por droga fue el pasado 17 de septiembre. La Policía del Neuquén realizó tres allanamientos en simultáneo en los barrios Vista Hermosa y Trahue en la localidad de Centenario.

Se realizaron en el marco de una investigación por un hecho de violencia con armas de fuego y amenazas, el procedimiento terminó con el secuestro de drogas, armas y tres hombres detenidos. Los operativos se realizaron en el marco de la ley 3.488 de desfederalización de los delitos de comercio de sustancias ilícitas.

Tres allanamientos en Cutral Co

Este viernes, la Policía de Neuquén también llevó adelante un operativo en distintos sectores de Cutral Co, en el marco de una investigación por un presunto robo calificado.

Las diligencias fueron realizadas de manera simultánea en tres domicilios, con la participación de efectivos de distintas unidades de la Dirección Seguridad La Comarca, incluyendo personal de investigaciones y grupos operativos especiales.

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron demorados y se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una motocicleta, armas de fuego, cargadores, municiones y otros componentes de armamento.

Según informó la Policía, entre las armas incautadas se encuentran una pistola calibre 22, un pistolón y una carabina semiautomática calibre 22, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.El operativo permitió avanzar en la investigación y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas. Las actuaciones continúan bajo intervención de la Fiscalía local.