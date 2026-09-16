Erizos, ajolotes y ratas rusas que vendían como hámsters: los resultados del allanamiento por venta ilegal de animales exóticos

Desde la Dirección Provincial de Fauna dieron detalles del operativo. Recordaron la importancia de no comprar este tipo de especies como mascotas.

En un allanamiento realizada la semana pasada por la Policía ambiental, la Dirección Provincial de Fauna secuestró una serie de especies exóticas que llegaron a Neuquén a través del tráfico ilegal e iban a ser vendidas como mascotas. Tras detectar a los primeros erizos africanos, encontraron también crías de estos animales, ratas rusas y ajolotes que serán enviados a un centro de protección del Alto Valle.

Nicolás Lagos, director provincial de Fauna, explicó en una entrevista radial que Neuquén no es ajena a un delito que es perseguido a nivel mundial y que genera un gran rédito económico para los que venden animales exóticos como mascotas.

"Tenemos que tener en cuenta que el tráfico de fauna es el cuarto delito a nivel mundial, hay muchos casos que son investigados por Interpol en el mundo. Es uno de los negocios más grandes ilegales que hay y obviamente que no somos ajenos a eso", dijo en declaraciones a Radio7.

Según explicó, el allanamiento fue realizado en un local que comercializaba este tipo de animales. En un primer momento encontraron solamente erizos africanos. Tras secuestrar a cinco ejemplares, notaron que una hembra había tenido una cría en la oficina. A ellos se sumaron otras especies secuestrados, que incluyeron una rata rusa y un ajolote.

"El erizo por ejemplo es originario de África, y entran a través del tráfico ilegal", dijo Lagos y agregó: "Los pueden llegar a traer en los falsos fondos de los termos del mate. Hemos encontrado en procedimientos en la ruta, por ejemplos, que traían aves pequeñas adentro de los termos".

Los responsables de Fauna secuestraron a los animales y los trasladaron al refugio Bubalcó, con el que la provincia mantiene un convenio para resguardar a los animales exóticos o en peligro de extinción.

Pese a que la Dirección mantiene un ritmo constante de operativos para controlar el tráfico ilegal, Lagos consideró que es importante fortalecer la concientización de los potenciales clientes.

"Nosotros lo que decimos es si no tenemos quién compre y quién críe estas especies en la casa, si no hay comercio no va a haber no va a haber tráfico", dijo.

"Algo que nosotros vemos muy bien en Neuquén es que tenemos muchas, recibimos muchas denuncias y aparte también muchas familias que han tomado la decisión de que tenían alguna mascota exótica de entregarla en la Dirección de Fauna para que se pueda poner en un lugar donde esté seguro", detalló.

¿Por qué está prohibido que ingresen estas especies?

El funcionario explicó que controlar el ingreso de estos animales es fundamental para evitar la propagación de enfermedades en la región.

Cuando habló de los erizos, explicó que "justamente está prohibido el ingreso al país porque pueden ser portadores a veces de la fiebre aftosa, ellos son asintomáticos, pero pueden portar la enfermedad y y no te das cuenta, solamente te das cuenta con un análisis de laboratorio", dijo y agregó que también pueden transmitir salmonelosis a los humanos.

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En el caso de las ratas rusas, que son similares a los hámster, son animales que pueden terminar con una adaptación y cconvertirse a una especie invasora. "Nunca estamos ajenos a que una de esa se escape y se adapte para ser una especie invasora en la zona", aclaró.

"Eso hace que tengamos que tener muchísimo cuidado con esto, con estas especies", aseguró. Aunque recordó que la venta de animales exóticos es un delito, la tenencia por el momento se considera una contravención, ya que muchas familias compran o crían en sus hogares a estas especies por desconocimiento.

"Aparte de ser especies exóticas, son especies de fauna silvestre; no están adaptados para vivir dentro de un ambiente cerrado", explicó. "Hay que tratarlos, obviamente con con un cuidado especial, se estresan muy rápido", agregó.

Lagos destacó que hay familias que encuentran animales desamparados, como crías de zooros, y los albergan con buenas intenciones, pero luego esos ejemplares crecen y empiezan a despertarse sus intintos salvajes. "Entonces ya no los pueden tener y los terminan liberando en un lugar donde se convierte en un problema", aclaró.