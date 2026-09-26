A casi un mes de la brutal golpiza de patovicas a la salida de un boliche en pleno centro: "Le cambió totalmente la vida"

La familia del joven de 21 años reclama que se investigue el accionar de los patovicas que participaron del episodio. El video del ataque fue aportado a la Brigada de Investigaciones.

A casi un mes de la brutal golpiza a la salida de un boliche del centro de Neuquén que le provocó un hundimiento y traumatismo de cráneo, Axel continúa recuperándose bajo estrictos cuidados. Tiene fuertes dolores de cabeza, problemas en la visión, mientras también sufre miedo a represalias tras la denuncia que realizó.

“Venimos bien. Anoche no durmió nada por el tema de que le duele la cabeza. Tengo miedo a que convulsione . Es muy estresante, se nos complica, no lo podemos dejar solo”, contó Mayra Sambueza, la mamá de Axel, en diálogo con LM Neuquén.

El joven de 21 años fue internado en el hospital Castro Rendón y atravesó dos cirugías en la cabeza . La recuperación, sin embargo, está lejos de haber terminado. Como habían explicado, debido a las lesiones los médicos indicaron que era necesario esperar hasta los seis meses para conocer si quedan secuelas porque hay riesgo de que desarrolle epilepsia como consecuencia del traumatismo.

Según explicó su madre, actualmente continúa con antibióticos tras una infección y bajo vigilancia permanente. También atraviesan dificultades para encontrar el tratamiento anticonvulsivante adecuado, ya que uno de los medicamentos que le habían indicado le estaba provocando efectos adversos.

“Está estable dentro de todo, pero está con antibióticos. Los cuidados siguen siendo los mismos, mucho más alerta porque los anticonvulsionantes le estaban haciendo mal y estamos rogando a Dios que no haga convulsión porque no puede haber ni presión en la cabeza ni golpe”, relató Mayra.

Seis meses de espera para conocer las secuelas

La familia todavía no tiene certezas sobre cómo quedará Axel después de las lesiones sufridas. Los médicos les indicaron que deberán esperar aproximadamente seis meses para observar cómo evoluciona su cerebro y determinar qué secuelas pueden permanecer.

“Es un chico sano. No tenía nada, y ahora está complicado con los valores de potasio, sodio, tenemos que estar controlando la anemia, son muchas secuelas”, explicó su madre.

A las consecuencias físicas se suma el impacto psicológico que dejó el ataque. Axel tiene miedo de quedarse dormido, de bañarse o de que pueda ocurrirle algo mientras está solo. También teme por sus hermanos menores cuando salen de su casa.

“Esto le cambió totalmente la vida a Axel y a todos nosotros, de ser un chico sano a tener estos miedos y esperar a ver qué secuelas va a tener después de los seis meses estamos a la expectativa de si queda con convulsiones”, sostuvo Mayra. En este sentido dijo que la familia evalúa además que Axel comience un acompañamiento psicológico para que pueda procesar lo ocurrido en el boliche.

Su novia, Sofía Rojas, contó a LM Neuquén que el joven todavía atraviesa episodios que requieren atención permanente. “Hay progresos, pero tenemos que estar con las cuatro antenas. Si le pasa algo... Tiene demasiado dolor de cabeza, vómitos, se le nubla la vista”, relató.

Según explicó, el neurocirujano les indicó que durante la intervención tuvieron que trabajar sobre estructuras relacionadas con la zona afectada y que la recuperación será prolongada. Axel se desempeña como soldador y, de acuerdo con lo que les informaron los médicos, por el momento no podrá retomar esa actividad.

“El médico dijo que soldar no puede, por el tema de la vista y la cabeza. Hasta que no te acomodes bien no vas a poder trabajar. Él no se merece pasar por esto”, sostuvo Sofía.

La familia reclama que avance la investigación

Mientras Axel intenta recuperarse, su familia también continúa con el reclamo para que la causa judicial avance. Sofía contó que tuvieron que contratar un abogado para impulsar la investigación y que ella concurrió varias veces a la Fiscalía para consultar por el estado de la denuncia realizada en la Comisaría Primera.

“Fui a la Fiscalía, hablé en ventanilla. No nos daban bolilla. Pregunté, me dijeron que la denuncia había llegado, pero todavía tenemos que esperar. No sé cuánto tiempo van a esperar”, afirmó. “Fui dos veces y una tercera. Cada vez que iba teníamos que esperar y sinceramente me cansé”, agregó.

Ahora, según indicó, la presentación volvió a encaminarse. La familia también busca que se analice la calificación legal del hecho de acuerdo con la gravedad de las lesiones que sufrió Axel.

“No quiero que le pongan lesiones gravísimas. Quiero que quede como intento de homicidio”, expresó Sofía. Ese pedido forma parte del reclamo de la familia, que sostiene que la violencia utilizada durante el ataque excedió una pelea callejera. “No fue una golpiza simple, no fue una boludez”, afirmó la joven.

El reclamo también apunta al boliche

En línea con la investigación penal, la familia reclama que se determine qué responsabilidad pudo haber tenido el personal de seguridad que intervino aquella madrugada y qué medidas se tomarán respecto del establecimiento donde ocurrió el episodio.

La familia sostiene que en medio de una salida entre amigos Axel quedó al borde de la muerte después de recibir golpes de los patovicas que le provocaron un traumatismo de cráneo y lesiones que todavía hoy condicionan su vida cotidiana.

“Mi pareja en un momento se me fue. No es una joda lo que hicieron de pegarle con esa brutalidad a él”, recordó Sofía.

Sofía aseguró que recibió comentarios de otras personas que afirman haber presenciado o conocido situaciones de violencia vinculadas con personal de seguridad de ese lugar o de establecimientos cercanos. “No es la primera vez que pasa esto y además ellos siguen trabajando ahí”, afirmó en base a informaciones de personas que vieron a los mismos empleados: "los tienen escondidos adentro del boliche sin hacer nada".

La joven también cuestionó la falta de controles y pidió que intervenga la Municipalidad de Neuquén. “¿Qué va a pasar con ese boliche? ¿Qué medidas va a tomar la Municipalidad?”, planteó.

Ahora, mientras esperan la evolución médica y el avance de la investigación, la preocupación más inmediata sigue siendo la misma: que Axel no vuelva a sufrir una complicación y pueda atravesar los próximos meses sin nuevas consecuencias. “Le agradecemos a Dios que lo tenemos hoy por hoy con vida con nosotros”, resumió Mayra.

El video de la brutal golpiza a la salida de un boliche en el centro neuquino

Según relató Rojas, todo ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el grupo de amigos se retiraba de Shelter, ubicado en Belgrano 58. Antes habían protagonizado un disturbio dentro del local bailable y, de acuerdo con su relato, los patovicas sacaron tanto a su pareja que había sido golpeado como a los demás jóvenes que estaban involucrados.

Una vez afuera, los grupos antagónicos continuaron intercambiando insultos y hubo nuevos cruces. En ese momento, según denunció Sofía, los trabajadores de seguridad comenzaron a intervenir nuevamente. Uno de los amigos de Axel fue retenido y golpeado, y cuando el joven intentó acercarse para ayudarlo, se produjo la agresión que terminó con él inconsciente en el piso.

"Cuando nos estábamos yendo, los patovicas empezaron a gritarle. Agarran a uno de los chicos y le empiezan a pegar. Se meten todos y él se lleva a su amigo a upa, pero entonces un patovica va por atrás y le mete una piña en la nuca. Mi pareja cae desmayado al piso y viene otro que le mete una patada en la cabeza", relató la joven.

El video que la familia entregó a la Brigada de Investigaciones permite observar parte de esa secuencia. La grabación fue realizada por una amiga que se encontraba en el lugar y posteriormente fue enviada al grupo de investigadores de la Comisaría Primera.

En las imágenes se observa el momento del ataque por la espalda, la caída al suelo cerca de la persiana baja de un negocio y la posterior patada. Luego, en medio del enfrentamiento que seguía, el video retrató la gran cantidad de sangre que perdió por una herida en la cabeza.

Sofía aseguró que, después del golpe, Axel quedó tendido en el suelo y que sus amigos tuvieron que intervenir para poder retirarlo del lugar. "Los amigos de mi marido tuvieron que agarrar piedras y baldosas para que yo pueda sacarlo porque los patovicas no me dejaban", contó. Según agregó, cuando ella intentaba protegerlo, uno de los empleados de seguridad del boliche le pegó una patada en las costillas.

La joven sostuvo además que en total fueron alrededor de siete los trabajadores de seguridad que participaron de los distintos episodios de violencia.

Hundimiento de cráneo y una segunda cirugía

Después del ataque, Axel fue trasladado en un auto particular hasta el hospital Castro Rendón. Sofía contó que, al llegar a la guardia, los médicos debieron reanimarlo y posteriormente fue sometido a una cirugía por las lesiones que había sufrido en la cabeza.

"De la patada en la cabeza tuvo traumatismo de cráneo. Del hundimiento de cráneo se le astilló el hueso y se le clavó en el cerebro", explicó la joven, quien señaló que también sufrió lesiones cervicales como consecuencia del golpe en la nuca.

La evolución posterior se complicó por una infección y, luego de la primera intervención quirúrgica, tuvo que volver a ingresar al quirófano para una nueva operación.

"Después de que salió de la cirugía estuvo una semana, pero tuvo que volver porque se le había infectado. Tuvieron que abrirle nuevamente la cabeza", relató Sofía. La segunda intervención se realizó el miércoles de la semana pasada.