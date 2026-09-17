Detuvieron a la "tesorera" de una banda criminal: llevaba a 12 chicos al colegio

La sospechosa fue una de las 27 personas capturadas en más de 100 allanamientos realizados.

La detención ocurrió mientras la acusada llevaba a 12 chicos al colegio en un transporte escolar.

Una transportista escolar fue detenida en Córdoba mientras trasladaba a 12 alumnos al colegio, durante de una serie de operativos contra bandas dedicadas al robo de autos y camionetas. La mujer, según fuentes policiales, cumplía el rol de “tesorera” dentro de una organización criminal: se encargaba de manejar las transferencias de dinero obtenidas por la venta de los vehículos sustraídos.

El procedimiento se realizó cuando la conductora estaba al volante del transporte escolar, acompañada por un grupo de estudiantes. Tras la detención, los padres debieron acercarse al lugar para retirar a sus hijos.

La mujer fue una de las 27 personas arrestadas en el marco de más de 100 allanamientos realizados en Córdoba capital y en distintas localidades del interior provincial.

Los operativos forman parte de la investigación de tres organizaciones criminales que se dedicaban a robar autos y camionetas, especialmente modelos como Toyota Hilux y SW4.

Foto ilustrativa El Doce

De acuerdo a la causa, según informó El Doce, las bandas robaban cerca de 30 autos por mes, que luego eran trasladados a otras provincias para ser vendidos o utilizados en otros delitos.

Según la investigación, la transportista escolar tenía la función de mover el dinero de las transferencias dentro de la organización.

En la causa intervienen cuatro fiscalías: tres de Córdoba y una de Tucumán, que trabajan en conjunto para desarticular las bandas.

Detuvieron al padre del nene que llevó 71 envoltorios de cocaína al jardín: la grave sospecha sobre el menor

En el marco de la investigación por el hallazgo de cocaína en un un jardín maternal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanó este miércoles una vivienda y arrestó al padre del menor, de 22 años.

La detención del padre se produjo un día después del hallazgo que había conmocionado al barrio. El martes, una docente advirtió que el nene tenía en sus manos un pequeño monedero rosa e intentaba abrirlo. Al revisarlo, encontró 71 envoltorios con una sustancia blanca que luego dio positivo para cocaína.

La docente que encontró el monedero con 71 envoltorios de cocaína se negó a devolverlo a la madre y dio aviso a la policía.

La maestra alertó a las autoridades y la droga fue secuestrada. El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación Cabildo, el mismo donde funciona el centro de cuidado infantil.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos que quedaron incorporados a la causa. El hombre fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.

Poco después del hallazgo en el jardín, la madre del niño, de 21 años, regresó al establecimiento y habría intentado recuperar el monedero. Ante la negativa de las docentes, se retiró y luego volvió acompañada por la abuela de los chicos. Para entonces, la Policía ya había llegado al lugar y la mujer fue detenida.

Ahora, con la captura del hombre, los padres del nene quedaron detenidos en el marco de la investigación. Según trascendió, la Justicia busca determinar quién era el responsable de la droga y si los adultos utilizaban al menor para trasladar los estupefacientes.

El padre quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad, de acuerdo con la información difundida sobre la causa.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a establecer si los 71 envoltorios estaban destinados a la venta y cuál era el circuito de comercialización. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba.