Detuvieron al padre del nene que llevó 71 envoltorios de cocaína al jardín: la grave sospecha sobre el menor

La policía de Córdoba allanó una casa y arrestó al hombre de 22 años. La madre del menor fue detenida momentos después del hallazgo de la maestra.

La docente que encontró el monedero con 71 envoltorios de cocaína se negó a devolverlo a la madre y dio aviso a la policía.

En el marco de la investigación por el hallazgo de cocaína en un un jardín maternal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanó este miércoles una vivienda y arrestó al padre del menor, de 22 años.

La detención del padre se produjo un día después del hallazgo que había conmocionado al barrio. El martes, una docente advirtió que el nene tenía en sus manos un pequeño monedero rosa e intentaba abrirlo. Al revisarlo, encontró 71 envoltorios con una sustancia blanca que luego dio positivo para cocaína.

La maestra alertó a las autoridades y la droga fue secuestrada. El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación Cabildo, el mismo donde funciona el centro de cuidado infantil.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos que quedaron incorporados a la causa. El hombre fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.

El caso que conmocionó a Córdoba

Poco después del hallazgo en el jardín, la madre del niño, de 21 años, regresó al establecimiento y habría intentado recuperar el monedero. Ante la negativa de las docentes, se retiró y luego volvió acompañada por la abuela de los chicos. Para entonces, la Policía ya había llegado al lugar y la mujer fue detenida.

Una docente encontró el monedero con 71 envoltorios de cocaína.

Ahora, con la captura del hombre, los padres del nene quedaron detenidos en el marco de la investigación. Según trascendió, la Justicia busca determinar quién era el responsable de la droga y si los adultos utilizaban al menor para trasladar los estupefacientes.

El padre quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad, de acuerdo con la información difundida sobre la causa.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a establecer si los 71 envoltorios estaban destinados a la venta y cuál era el circuito de comercialización. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba.

La palabra del Ministro de Seguridad

Juan Pablo Quinteros, Ministro de Seguridad de Córdoba, destacó la rápida reacción de la docente que detectó la droga y evitó que el menor pudiera acceder a los envoltorios.

Según explicó Quinteros, el pequeño llevaba más de 70 dosis de cocaína, con un peso cercano a los 15 gramos, dentro de un monedero.

El funcionario remarcó el riesgo que implicaba que el niño tuviera contacto con la sustancia. “Un niño de 2 años lo primero que suele hacer es llevarse las cosas a la boca, como si fuera un caramelo. Imagínense de qué estaríamos hablando si se hubiese tragado una de esas dosis”, sostuvo.

El ministro también destacó que la maestra se negó a devolver el monedero cuando la madre regresó al establecimiento para retirarlo. La mujer fue detenida por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. Según Quinteros, al ser confrontada por la situación, “lo que adujo fue que con eso le daba de comer a sus hijos”. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) intervino posteriormente en el procedimiento.