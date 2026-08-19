Un nene de 2 años fue al jardín con un monedero de su mamá: tenía 71 envoltorios de cocaína

La madre volvió poco después para reclamar y terminó detenida. La explicación que dio a las autoridades.

Un preocupante hecho se registró en un jardín maternal, donde un nene de dos años llegó con un monedero y para sorpresa de las maestras , tenía droga en su interior.

La situación fue descubierta por una docente, que reaccionó rápidamente y evitó que el chico siguiera manipulando el objeto.

Según se pudo conocer, la madre había llevado al lugar a sus dos hijos: un nene de dos años y una nena de tres. El menor ingresó a una de las salas y, en un momento, una de las maestras notó que tenía entre sus manos un monedero rosa . El chico intentaba abrirlo y jugar con él, por lo que la docente decidió quitárselo.

Cuando revisó el interior encontró una gran cantidad de pequeños envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca. Ante la sospecha de que podía tratarse de droga, el personal del jardín dio aviso de inmediato a la Policía.

Todo pasó este martes cerca del mediodía en un establecimiento ubicado en barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de la capital provincial.de Córdoba

El nene había llevado 71 envoltorios con cocaína

Los efectivos llegaron al establecimiento y revisaron el contenido del monedero. En total había 71 envoltorios. Poco después, personal especializado realizó las pruebas correspondientes y confirmó que la sustancia era cocaína. El material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

La docente revisó el objeto, descubrió la droga en su interior y dio aviso a las autoridades.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó la reacción del personal del jardín y señaló la gravedad de que una situación vinculada con el narcomenudeo haya terminado dentro de un espacio destinado al cuidado de chicos.

Poco después de haber dejado a sus hijos, la mujer regresó al establecimiento. Según se conoció, preguntó si alguien había encontrado el monedero que había perdido. Para entonces, las docentes ya habían revisado el contenido y sabían que en su interior había decenas de envoltorios sospechosos. Por ese motivo, se negaron a entregárselo.

Durante la conversación, la mujer habría hecho una declaración que llamó la atención de quienes estaban en el lugar: dijo que vendía droga para conseguir dinero y mantener a sus hijos. Después de ese intercambio se retiró del jardín junto al nene de dos años. Sin embargo, la situación no terminó ahí.

Más tarde volvió acompañada por la abuela de los chicos para retirar a la nena de tres años. Para ese momento, la Policía ya se encontraba trabajando en el establecimiento. Las docentes identificaron a la mujer como la persona que había reclamado el monedero y los efectivos procedieron a detenerla.

Tras el procedimiento, los dos menores quedaron bajo el cuidado de su abuela materna. La mujer detenida, en tanto, quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa vinculada con la tenencia de estupefacientes. La investigación busca establecer de dónde salió la cocaína, cuál era el destino de los 71 envoltorios y si había otras personas involucradas.

También se intenta determinar cómo el monedero terminó en manos del nene y durante cuánto tiempo estuvo al alcance del chico antes de que la docente se diera cuenta de lo que ocurría.