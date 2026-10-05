Resultados de las quinielas de hoy 5 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 5 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0121
1° 0121, 2° 3020, 3° 1437, 4° 0369, 5° 2068, 6° 2779, 7° 2789, 8° 3832, 9° 4444, 10° 4690, 11° 5177, 12° 5619, 13° 3846, 14° 2408, 15° 7124, 16° 4802, 17° 8182, 18° 8781, 19° 8206, 20° 2694
El Primero
Cabeza: 0438
1° 0438, 2° 0804, 3° 1440, 4° 9545, 5° 0789, 6° 8044, 7° 3048, 8° 3958, 9° 3539, 10° 4526, 11° 4415, 12° 5920, 13° 6277, 14° 2902, 15° 3123, 16° 7876, 17° 8390, 18° 8799, 19° 0623, 20° 9650
La Matutina
Cabeza: 8591
1° 8591, 2° 0815, 3° 9033, 4° 1951, 5° 6332, 6° 2761, 7° 4956, 8° 3656, 9° 4119, 10° 4819, 11° 0581, 12° 2842, 13° 3501, 14° 6655, 15° 9262, 16° 2847, 17° 8948, 18° 8642, 19° 4810, 20° 9789
La Vespertina
Cabeza: 4387
1° 4387, 2° 0571, 3° 5788, 4° 6876, 5° 2342, 6° 2617, 7° 3449, 8° 4337, 9° 4241, 10° 4964, 11° 3296, 12° 2389, 13° 8243, 14° 6500, 15° 2619, 16° 8474, 17° 8463, 18° 8666, 19° 9090, 20° 9580
La Nocturna
Cabeza: 0262
1° 0262, 2° 7372, 3° 1278, 4° 5905, 5° 2398, 6° 2842, 7° 3006, 8° 5574, 9° 4395, 10° 1051, 11° 1275, 12° 7750, 13° 0502, 14° 7984, 15° 7482, 16° 7870, 17° 1053, 18° 8773, 19° 9166, 20° 1193
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 6562
1° 6562, 2° 4244, 3° 2273, 4° 4060, 5° 6976, 6° 0417, 7° 4315, 8° 6578, 9° 8946, 10° 7198, 11° 1432, 12° 6302, 13° 8292, 14° 2648, 15° 8401, 16° 6198, 17° 1067, 18° 4077, 19° 9172, 20° 5799
El Primero
Cabeza: 8108
1° 8108, 2° 7734, 3° 1039, 4° 8644, 5° 8446, 6° 2215, 7° 1765, 8° 6109, 9° 8401, 10° 9805, 11° 0650, 12° 3293, 13° 1749, 14° 2830, 15° 3718, 16° 0809, 17° 5306, 18° 7744, 19° 5939, 20° 1382
La Matutina
Cabeza: 4434
1° 4434, 2° 0822, 3° 2259, 4° 3272, 5° 8726, 6° 9546, 7° 2713, 8° 9736, 9° 7335, 10° 3033, 11° 1871, 12° 0719, 13° 2013, 14° 8612, 15° 3218, 16° 3913, 17° 6023, 18° 2278, 19° 3612, 20° 1293
La Vespertina
Cabeza: 3512
1° 3512, 2° 8194, 3° 2158, 4° 6600, 5° 9998, 6° 0578, 7° 5818, 8° 7210, 9° 9238, 10° 3636, 11° 6370, 12° 7378, 13° 8687, 14° 6609, 15° 6732, 16° 1657, 17° 4233, 18° 0440, 19° 8345, 20° 7395
La Nocturna
Cabeza: 0331
1° 0331, 2° 1205, 3° 8515, 4° 6299, 5° 1469, 6° 6722, 7° 2130, 8° 9876, 9° 2353, 10° 8152, 11° 5926, 12° 6321, 13° 4273, 14° 4680, 15° 1463, 16° 4132, 17° 6533, 18° 9693, 19° 6075, 20° 6492
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 9798
1° 9798, 2° 4813, 3° 9571, 4° 3506, 5° 3621, 6° 0466, 7° 4261, 8° 8352, 9° 2880, 10° 2989, 11° 7816, 12° 3788, 13° 7845, 14° 4485, 15° 0026, 16° 4155, 17° 0908, 18° 1773, 19° 4846, 20° 8818
El Primero
Cabeza: 2925
1° 2925, 2° 8223, 3° 9245, 4° 8713, 5° 5850, 6° 6802, 7° 4939, 8° 2852, 9° 6309, 10° 2233, 11° 8265, 12° 8139, 13° 9613, 14° 5859, 15° 8466, 16° 8321, 17° 5247, 18° 8705, 19° 1931, 20° 8093
La Matutina
Cabeza: 5513
1° 5513, 2° 7172, 3° 2845, 4° 9270, 5° 6026, 6° 0017, 7° 0825, 8° 0774, 9° 0407, 10° 7107, 11° 4354, 12° 0942, 13° 9120, 14° 3488, 15° 5084, 16° 6491, 17° 4687, 18° 3387, 19° 8991, 20° 5210
La Vespertina
Cabeza: 2174
1° 2174, 2° 3870, 3° 1859, 4° 0655, 5° 1675, 6° 4813, 7° 6624, 8° 2454, 9° 4823, 10° 3431, 11° 8162, 12° 4430, 13° 6031, 14° 4526, 15° 0571, 16° 1609, 17° 1986, 18° 5751, 19° 3218, 20° 1370
La Nocturna
Cabeza: 0413
1° 0413, 2° 6516, 3° 6875, 4° 4251, 5° 5780, 6° 1826, 7° 4518, 8° 3772, 9° 2076, 10° 1024, 11° 4367, 12° 1919, 13° 2193, 14° 5285, 15° 7600, 16° 9851, 17° 1764, 18° 9076, 19° 9546, 20° 4790
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8059
1° 8059, 2° 8998, 3° 0480, 4° 4283, 5° 0928, 6° 3119, 7° 5160, 8° 7677, 9° 0818, 10° 2653, 11° 9761, 12° 7922, 13° 7627, 14° 1161, 15° 9181, 16° 5746, 17° 8621, 18° 2533, 19° 9209, 20° 7972
El Primero
Cabeza: 4068
1° 4068, 2° 9390, 3° 2966, 4° 3972, 5° 4409, 6° 4379, 7° 6222, 8° 7112, 9° 3530, 10° 7017, 11° 5011, 12° 1678, 13° 3085, 14° 4635, 15° 9747, 16° 0091, 17° 6125, 18° 7517, 19° 9246, 20° 8818
La Matutina
Cabeza: 1917
1° 1917, 2° 0169, 3° 4855, 4° 8484, 5° 7916, 6° 9241, 7° 5676, 8° 9868, 9° 3839, 10° 3918, 11° 4503, 12° 4449, 13° 9830, 14° 0445, 15° 4786, 16° 9972, 17° 0959, 18° 0245, 19° 6967, 20° 7295
La Vespertina
Cabeza: 1456
1° 1456, 2° 8977, 3° 0553, 4° 3607, 5° 2098, 6° 5119, 7° 9577, 8° 3857, 9° 9816, 10° 1859, 11° 9812, 12° 2193, 13° 8323, 14° 4936, 15° 6966, 16° 1436, 17° 2612, 18° 5516, 19° 7692, 20° 2475
La Nocturna
Cabeza: 4855
1° 4855, 2° 8616, 3° 6429, 4° 6279, 5° 3709, 6° 0750, 7° 5564, 8° 4578, 9° 2128, 10° 9635, 11° 5531, 12° 1372, 13° 0474, 14° 9655, 15° 9853, 16° 8990, 17° 3852, 18° 3313, 19° 8697, 20° 9254
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 4270
1° 4270, 2° 8319, 3° 2992, 4° 2949, 5° 8219, 6° 0394, 7° 5725, 8° 3238, 9° 4481, 10° 9753, 11° 3606, 12° 4202, 13° 0569, 14° 9450, 15° 0941, 16° 3789, 17° 0775, 18° 2817, 19° 9506, 20° 8074
El Primero
Cabeza: 4318
1° 4318, 2° 0186, 3° 4785, 4° 7443, 5° 9411, 6° 9170, 7° 9485, 8° 0362, 9° 2267, 10° 8148, 11° 1707, 12° 6694, 13° 7818, 14° 6851, 15° 6284, 16° 7065, 17° 6106, 18° 4629, 19° 6844, 20° 4170
La Matutina
Cabeza: 5168
1° 5168, 2° 3112, 3° 2517, 4° 2964, 5° 6041, 6° 8234, 7° 8862, 8° 5426, 9° 4618, 10° 4406, 11° 5747, 12° 8402, 13° 4542, 14° 4537, 15° 7153, 16° 8457, 17° 7709, 18° 3928, 19° 6052, 20° 4658
La Vespertina
Cabeza: 2631
1° 2631, 2° 5676, 3° 3353, 4° 8334, 5° 7314, 6° 6530, 7° 7171, 8° 2385, 9° 3939, 10° 8531, 11° 1497, 12° 4943, 13° 2686, 14° 8384, 15° 6925, 16° 1030, 17° 2160, 18° 2667, 19° 1965, 20° 9530
La Nocturna
Cabeza: 5944
1° 5944, 2° 9705, 3° 3894, 4° 2204, 5° 6283, 6° 5208, 7° 6263, 8° 0481, 9° 7695, 10° 1421, 11° 3772, 12° 8194, 13° 0761, 14° 4065, 15° 1590, 16° 6758, 17° 0958, 18° 9093, 19° 1923, 20° 1508
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