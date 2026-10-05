Polémicas imágenes: filmaron a un vecino disparándole a los carpinchos en Nordelta y fue denunciado

El violento episodio quedó registrado en varios video, generó una denuncia ante la Justicia y desató un escándalo.

El hombre fue filmado por vecinos de Nordelta mientras apuntaba con un arma contra un carpincho desde su jardín.

Un verdadero escándalo se desató en el lujoso complejo bonaerense de Nordelta, donde un hombre fue filmado disparándole a un carpincho desde el jardín de su casa. Las imágenes fueron registradas por otros vecinos, que observaron la escena y decidieron denunciarla.

En las imágenes se puede ver al hombre en el exterior de la vivienda, al borde de la pileta que hay en el patio. Allí, con una arma en la mano apunta hacia los animales que se encontraban en el lugar.

El episodio generó preocupación entre los habitantes del barrio y derivó en una investigación.

Según trascendió, el hombre fue identificado a partir de las imágenes aportadas por los vecinos. La Justicia investiga un posible caso de maltrato animal y amenazas, mientras se analiza qué ocurrió durante el episodio.

El violento ataque contra el carpincho

De acuerdo a lo que se confirmó, el hecho ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, en el lote 90, y reavivó una discusión que divide desde hace años a los vecinos de Nordelta: quienes impulsan medidas para proteger a los carpinchos y reclaman acciones para reducir su presencia dentro de los barrios privados.

Las imágenes, que circularon entre los residentes y luego fueron incorporadas a la investigación, muestran al hombre caminando por el borde de la pileta mientras apunta en dirección a los animales. En varios de los registros puede verse con claridad el accionar del sospechoso, lo que motivó las primeras denuncias ante la administración del barrio.

Según informó el medio La Nación, este lunes por la mañana, se llevaron adelante diligencias en barrio después de que un grupo de vecinos denunciara lo ocurrido ante la administración de Los Alisos el mismo 17 de septiembre. Al día siguiente, la Administración Vecinal Nordelta presentó una denuncia formal ante la policía de la provincia de Buenos Aires.

El hombre tiene pasado en la industria aerocomercial y registra antecedentes. De acuerdo con testimonios recogidos entre vecinos del barrio, no sería la primera vez que se lo observa efectuando disparos contra carpinchos y tampoco sería el único episodio de este tipo ocurrido en la zona.

Además de la presunta agresión contra fauna protegida, varios vecinos aseguraron en sus denuncias haber recibido amenazas para evitar que hablaran sobre el caso o aportaran información a la investigación.

La Justicia encuadró el expediente como un presunto caso de maltrato animal, contemplado en la Ley Nacional de Protección Animal (N° 14.346), que prevé penas de hasta un año de prisión.

No obstante, podrían sumarse otras imputaciones vinculadas con la tenencia o portación de armas, en caso de que no contara con las autorizaciones correspondientes, así como por las amenazas denunciadas por residentes del barrio.

El comunicado de la Asociación Vecinal de Nordelta

Desde la Asociación Vecinal Nordelta brindaron un comunicado, en el que destacaron que “La convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre son pilares fundamentales de la identidad de Nordelta como ciudad. Y también hacemos hincapié en que el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible y un riesgo directo para la integridad física y la tranquilidad de todos los vecinos".

Allí detallaron que el hecho sucedió el pasado 17 de septiembre. "Fueron vecinos del propio barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y la fauna, denunciaron inmediatamente lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina. AVN realizó una denuncia penal formal el día 18 de septiembre para que la justicia investigue, por tratarse de un acto tipificado en el Código Penal y que, por lo tanto, excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia", indicaron.

Y aclararon que el caso ya se encuentra en manos de la Justicia y AVN colaboró desde el primer momento aportando la totalidad del material probatorio e información pertinente para esclarecer lo sucedido.

La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables. Seguiremos trabajando con firmeza para cuidar el equilibrio de nuestra comunidad".