Medir el jugo sin pasarse y sumar la harina con espátula sin batir en exceso son claves para lograr un budín tierno para la tarde de mate.

Preparar un budín de limón para acompañar la merienda es una opción sencilla que aprovecha ingredientes cotidianos. La receta destaca por la facilidad y la obtención de un bizcocho tierno, donde la ralladura de limón aporta el aroma y una medida justa de su jugo permite completar la mezcla sin exceder la humedad.

Este budín no requiere rellenos ni coberturas especiales para lucir su sabor. Las proporciones de los ingredientes están calculadas para un molde pequeño, asegurando que la masa pueda crecer adecuadamente sin quedar baja una vez horneada.

Además de los elementos principales, la receta incorpora azúcar, aceite, leche y polvo de hornear. La preparación cuidadosa de cada paso, desde la ralladura de la parte amarilla del limón para evitar el amargor, hasta la integración de los ingredientes secos sin batir en exceso, es clave para obtener una textura esponjosa.

Ingredientes y preparación del budín

Para un budín de limón pequeño se necesitan 1 limón (ralladura y 30 ml de jugo), 2 huevos, 150 gramos de harina de trigo 0000, 100 gramos de azúcar, 60 ml de aceite neutro, 30 ml de leche y 6 gramos de polvo de hornear, además de una pizca de sal. Se debe usar una budinera de 18 a 20 centímetros, aceitada y enharinada, o cubierta con papel manteca.

El proceso inicia precalentando el horno a 170 °C y rallando la parte amarilla del limón. Luego, se baten los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y aireada. El aceite se incorpora en hilo mientras se sigue mezclando, seguido por la ralladura, el jugo y la leche.

Los ingredientes secos (harina, polvo de hornear y sal) se unen y se agregan a la mezcla húmeda en dos tandas, integrando con espátula hasta que no queden rastros de harina.

Claves para un budín esponjoso

Para asegurar que el budín quede esponjoso y no se hunda, es fundamental evitar batir intensamente una vez que se incorpora la harina. Esto ayuda a conservar el aire inicial de la masa y previene un desarrollo excesivo de su estructura. Asimismo, no se debe agregar todo el jugo del limón sin medir previamente, ya que el tamaño de la fruta puede variar y un exceso modificaría la consistencia final. El jugo sobrante puede guardarse para otras preparaciones.

Una vez horneado, se recomienda dejar reposar el budín unos diez minutos antes de desmoldarlo y luego enfriarlo completamente sobre una rejilla. Para su conservación, debe guardarse bien cerrado una vez frío, y en caso de altas temperaturas, las porciones que no se consuman pronto pueden refrigerarse.