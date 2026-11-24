Una receta imperdible para un manjar exquisito: pan de queso a la sartén. Una gran ventaja: se hace rápido y fácil.

El cereal más utilizado para la elaboración del pan es la harina de trigo, aunque también se emplean el centeno, la cebada, el maíz y el arroz. ¿Cómo elaborar en casa un exquisito pan de queso a la sartén? Esta receta es la clave para lograrlo de un modo sencillo y en poco tiempo.

El pan suele prepararse mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente de cereal, agua y sal. La mezcla, en la mayoría de las ocasiones, suele contener levaduras para que se fermente la masa y sea más esponjosa y tierna.

Para preparar en casa un exquisito pan de queso a la sartén, se deberán reunir los siguientes ingredientes:

El pan suele prepararse mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente de cereal, agua y sal.

2 tazas de harina 0000.

1 huevo.

150 gramos de queso cremoso o mozzarella, en cubos pequeños.

100 cc de leche tibia.

2 cucharadas de manteca, a temperatura ambiente.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de sal.

1 pizca de azúcar.

Aceite o manteca extra, para la sartén.

Esta receta contempla una masa básica de harina, huevo y leche, a la que se le añade queso en cubos y se cocina en discos sobre una sartén caliente. Cocinar este pan con tapa es fundamental, puesto que genera el efecto horno necesario para que el pan se cocine parejo por dentro sin quemarse por fuera.

La guía paso a paso para elaborar el pan de queso a la sartén

Para elaborar el pan de queso a la sartén, es aconsejable tomar nota de esta guía paso a paso:

Mezclar la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar en un bol grande.

Añadir la manteca y desarmarla con la punta de los dedos hasta integrarla con la harina.

Incorporar el huevo y la leche tibia de a poco, mezclando hasta formar una masa blanda.

Agregar el queso en cubos y amasar suavemente, solo hasta unificar. Un dato clave: no trabajar de más la masa, para que el pan quede tierno.

en cubos y amasar suavemente, solo hasta unificar. Un dato clave: no trabajar de más la masa, para que el quede tierno. Dividir la masa en 2 o 3 bollos, según el tamaño de la sartén, y aplanar cada uno hasta lograr un disco de 2 cm de alto.

Calentar la sartén a fuego bajo y pincelar con un poco de aceite o manteca.

Colocar el disco de masa en la sartén, tapar y cocinar durante 6 a 7 minutos de cada lado.

Verificar el punto de cocción pinchando con un palillo: si sale limpio, el pan está listo. Si el centro todavía está crudo, bajar aún más el fuego y tapar unos minutos más.

está listo. Si el centro todavía está crudo, bajar aún más el fuego y tapar unos minutos más. Retirar y dejar entibiar apenas antes de cortar, para que el queso no se desarme.

Esta receta contempla una masa básica de harina, huevo y leche, a la que se le añade queso en cubos y se cocina en discos sobre una sartén caliente.

Otra opción atractiva: pan relleno de queso y hierbas al horno

Para preparar este pan, se deben conseguir los siguientes ingredientes:

1 pan tipo campesino o casero (puede ser redondo o alargado).

tipo campesino o casero (puede ser redondo o alargado). 200 g de queso mozzarella rallado.

mozzarella rallado. 100 g de queso parmesano rallado.

parmesano rallado. 2 cucharadas de manteca (mantequilla) derretida.

2 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de perejil fresco picado (también puede usarse albahaca o cebollín).

Sal y pimienta negra a gusto.

Luego, se deberá completar esta guía de pasos para elaborar el pan relleno de queso y hierbas al horno: