Barritas de cereal y algas, el invento súper nutritivo de estudiantes argentinos.

Las crearon alumnos de secundaria, con apoyo del Conicet. Aprovecharon una especie invasora, originaria de Japón, que crece en el mar de la Patagonia.

Una especie invasora que se expandió en las aguas de la costa patagónica fue el ingrediente elegido por un grupo de estudiantes secundarios de la provincia de Chubut para desarrollar barritas alimenticias súper nutritivas, combinándola con cereales.

El proyecto fue llevado adelante por alumnos de quinto año del Colegio Adventista de Comodoro Rivadavia, con la colaboración de nutricionistas y profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), y será presentado en la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Arte, Matemática y Tecnología, que se realizará en San Salvador de Jujuy a partir del martes 20 de octubre.

El ingrediente clave de las barritas comodorenses es el wakame, un alga invasora proveniente de Japón.

“Fue detectada por primera vez en el país en 1992, en la ciudad de Puerto Madryn. Lo que sucedió con esta alga es que, al encontrar en nuestros mares las condiciones climáticas óptimas para desarrollarse, creció tanto que se convirtió en una plaga imposible de erradicar”, le contó Paloma Vásquez, una de las estudiantes que participa en el proyecto, al medio local Adnsur.

El alga wakame, originaria de Japón, invadió el mar de la Patagonia.

“El alga tiene algo muy positivo, que es que contiene propiedades nutricionales muy beneficiosas para la salud humana. Es consumida desde hace muchos años en otros países, más en la región de Medio Oriente, y por eso nos pareció una buena idea incorporarla en un snack para poder fomentar su consumo en la gente de a poco, en un producto que sea fácil de comer”, agregó.

El proceso de elaboración de la barra, en sí, es bastante sencillo. “Lo que más costó fue la forma de integrar todo, la quinoa con el alga y todo”, detalló otro de los alumnos, y añadió que tuvieron que buscar “ingredientes que no contrarrestaran los efectos del alga”.

El plan: generar un emprendimiento

El doctor en ciencias biológicas del Conicet Fernando Dellatorre, especialista en algas marinas y con investigaciones realizadas acerca del wakame, fue quien les proporcionó las algas a los alumnos del Colegio Adventista.

A partir de eso, “fue prueba y error para que se noten todos los sabores”, recordó Andrea Albrecht, la docente de Biotecnología. “Empezamos en marzo y aún seguimos trabajando para mejorarla”, aclaró.

Según anticiparon los estudiantes, la idea es intentar empezar a comercializar las barritas el año próximo, cuando estarán en sexto y tendrán dentro del plan de estudios una materia en la que deben desarrollar un emprendimiento.

Otras ideas: buñuelos y sushi

El wakame es la forma en que se consume la Undaria pinnatifida, un alga parda que se expandió por la costa patagónica y que investigadores del Conicet estudian desde hace años como alternativa productiva, para aprovechar su biomasa.

El proyecto de los alumnos del Adventista no es el primero que apunta a incorporar el alga a la alimentación cotidiana.

En julio de este año, otro grupo de estudiantes de Comodoro Rivadavia, de la Escuela N° 7715 Dr. Néstor Kirchner, presentó en la Feria Provincial de Ciencias un proyecto de valorización de la misma especie, con pruebas gastronómicas que incluyeron buñuelos y sushi.