El hombre, de 43 años, se descompensó cuando volvía a su casa con su hermano, quien contó con dolor lo que vivió y las dudas que comparten con su hermana.

Fue al hospital por un dolor de muela, le dieron una inyección y murió: su familia espera dos estudios clave (foto ilustrativa).

Marcos Fabián Erise, de 43 años, murió la noche del lunes 5 de octubre en Dolavon después de recibir un inyectable en el Hospital Rural de esa localidad de Chubut , adonde había ido por un fuerte dolor de muelas .

A casi diez días, sus hermanos, Antonio y Lorena, esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos para conocer las causas de una muerte repentina, a la que por ahora no le encuentran explicación .

Mientras esperan respuestas en medio del dolor, dudan de la intervención en el centro de salud , que hasta el momento no dio información oficial sobre lo sucedido. Y piden que se investigue qué pasó.

“¿Me acompañás al hospital que no doy más?”

El dolor de muelas empezó alrededor de las cinco de la tarde y se fue agravando con las horas, según le contó Antonio a ADNSUR. El fue testigo directo de todo lo que le pasó a su hermano. Lo acompañó a atenderse.

“A las 5 de la tarde empezó con mucho dolor de muela. Iba a su pieza, se levantaba, caminaba para afuera, salía, iba y venía. Y a las 21:15 me dijo: ‘¿Me acompañás Antonio al hospital, porque no doy más?’. Lloraba de dolor”, recordó.

El centro de salud queda a pocas cuadras de la casa familiar. Siempre según su testimonio, los hermanos esperaron cerca de media hora en la guardia del hospital.

Una droga que anteriormente había tolerado

Antonio contó que el médico y el enfermero que finalmente atendieron a su hermano “se fueron para el fondo y prepararon el inyectable allá. Vinieron y le colocaron la inyección en su pierna derecha”.

La familia sostiene que lo aplicado fue diclofenac, un antiinflamatorio de uso común. Lorena, también hermana de Marcos, descree que esa droga haya tenido que ver con la muerte.

El hospital de Dolavon, en Chubut.

“Ya se había puesto anteriormente por otros dolores que tuvo y nunca le provocó nada”, dijo la mujer.

Marcos salió del hospital caminando junto a Antonio, pero el regreso fue difícil.

“Yo le preguntaba qué le pasaba y me decía que estaba agitado. Llegamos hasta la plaza y ahí me dice que le venga a buscar agua”, relató su hermano.

El momento de la descompensación

Antonio fue hasta su casa, a pocos metros de la plaza, y según sostiene, tardó apenas cinco minutos en volver. Cuando llegó con el agua, Marcos ya estaba desvanecido.

Ante la emergencia, intentó comunicarse con el hospital. “Nadie atendió el teléfono y la ambulancia tardó media hora en llegar”, denunció. Policías que recorrían la zona fueron los primeros en presentarse.

Cuando el médico llegó en la ambulancia, Antonio le preguntó qué le habían aplicado a su hermano.

“Él dijo: ‘Le pusimos un calmante para el dolor de muela’. Pero yo no creo que haya sido eso. Porque mi hermano estaba ahí desvanecido. Y me lo entregaron muerto”, aseguró con angustia.

Denuncia, autopsia y cámaras de seguridad

Esas especulaciones en medio del dolor que causó esa muerte tan inesperada ante un simple dolor de muela, llevaron a Lorena a hacer una denuncia en la comisaría local. Fue esa misma noche.

Al día siguiente fue al hospital a hablar con la directora.

“Le pregunté qué había pasado. Me dice que no era así, que ellos no lo habían matado. Pero yo le digo: se vino a poner un inyectable por un calmante para el dolor de muela, le pusieron un diclofenac y a la media hora no alcanzó ni a llegar a la casa que estaba muerto”, contó.

Antes de velar los restos de Marcos, la familia pidió que se hiciera una autopsia. “Yo lo pedí para quedarme más tranquila, para saber qué fue el causante de la muerte”, explicó la hermana del hombre fallecido.

Dpolavon, en Chubut.

Les informaron que el resultado del estudio forense estaría listo en los próximos días, y esperan también los análisis toxicológicos.

Además, tienen expectativas en lo que puedan revelar imágenes de las cámaras de seguridad.

“Todo el trayecto tiene cámaras, en el hospital hay cámaras, así que también han obtenido filmaciones en el lugar que él falleció. Eso va a ser importante”, señaló la mujer.

El recuerdo del hombre fallecido en Chubut

Lorena describió a su hermano con emoción: “Él cobraba una pensión por discapacidad. Era bueno, una persona alegre. Siempre se levantaba en la mañana con su buen humor, le encantaba escuchar la radio, cantaba”, dijo.

Y agregó: “La gente que lo conoce en Dolavon siempre que pasaba lo saludaba, le gritaba, y si no lo saludaba, él les decía cosas para que lo saluden nomás. Era un ser humano hermoso”.

La familia Erise es conocida en el pueblo. “Somos nacidos y criados acá y nos conoce todo Dolavon”, afirmó Lorena. “Somos una familia humilde y tenemos que sí o sí recurrir al hospital de Dolavon”.

“Lo único que pido es que se resuelva esto y ya esperar nomás, la espera”, cerró Lorena. Y Antonio agregó: “Lo único que pido es que hagan justicia por mi hermano”.