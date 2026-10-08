Su hermana denunció que el hombre, de 43 años, murió media hora después de dejar la guardia de un hospital de Chubut. Y pidió que investiguen.

Fue al hospital por un dolor de muelas, le dieron una inyección y murió cuando volvía a su casa (foto ilustrativa).

La muerte de un hombre de 43 años en Chubut generó consternación tras el reclamo público que realizó su hermana por una supuesta mala praxis del hospital de la localidad de Dolavon , cercana a Comodoro Rivadavia, en el sudeste de la provincia patagónica.

El lunes 5 de octubre de 2026 a la noche, Marcos Fabián Erise fue a la guardia del centro de salud rural por un dolor de muelas y murió poco después de salir, según denunció la mujer.

El caso se conoció por el testimonio que Lorena -como se identificó la familiar del fallecido- hizo en un video difundido en las redes sociales por Silvina Cabrera, que enseguida ganó repercusión en los medios chubutenses.

Según su reconstrucción, Erise llegó al hospital alrededor de las nueve de la noche con un fuerte dolor de muelas y esperó entre 15 y 30 minutos hasta que lo atendió el personal de turno.

La familia sostiene que durante la consulta le aplicaron un inyectable que, según les informaron en ese momento, era diclofenac, un conocido antiinflamatorio que se utiliza para reducir inflamaciones y combatir el dolor, de habitual uso en este tipo de casos.

Después de recibir la inyección, casi en un tratamiento de rutina, Erise salió del establecimiento y emprendió a pie el regreso a su casa, donde nunca llegaría.

“No alcanzó ni a llegar”

Según el relato de Lorena, el hombre se descompensó y murió a media cuadra de su vivienda, aproximadamente media hora después de salir del centro de salud.

"Mi hermano pegó la vuelta para venirse a su casa y no alcanzó ni a llegar", sintetizó lo sucedido.

El hospital rural de Dolavón, en Chubut.

El fallecimiento se conoció en Dolavón por un aviso que difundió la Cooperativa Eléctrica local, que informó que Erise murió el 5 de octubre a las 23.

Sus restos fueron sepultados el miércoles 7 de octubre en el cementerio municipal de la localidad.

Qué pide la familia

Lorena cuestionó el funcionamiento del hospital local y planteó las dificultades de quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud.

"Nosotros somos una familia humilde y tenemos que sí o sí recurrir al hospital de Dolavon", lamentó.

“Hoy pasó con mi hermano, mañana puede pasar con una criatura, con unos abuelos. Todos tenemos familia. Hoy yo a mi hermano lo tengo que estar despidiendo", se lamentó.

La mujer reclama que se investigue qué atención recibió Erise y cuál fue el desencadenante de su muerte. Y espera que se avance con una investigación formal que esclarezca el caso.

Luego de conocido el video, no hubo respuesta oficial desde la dirección del hospital, del Ministerio de Salud provincial ni de la Justicia sobre lo ocurrido.

Tampoco está claro si se inició algún tipo de procedimiento para determinar si existe relación alguna entre la consulta en la guardia hospitalaria, la administración de diclofenac y la muerte que sobrevino minutos después.

¿Mala praxis en otro hospital de Chubut?

En octubre de 2025, una vecina de Puerto Madryn denunció que en el Hospital Andrés Isola de esa ciudad de Chubut una paciente de 74 años habría recibido por error una inyección de formol, una sustancia tóxica y no apta para uso humano, en lugar de anestesia.

El episodio habría ocurrido el 26 de agosto de ese año, cuando la paciente, afiliada a PAMI, fue al hospital con una derivación para ser atendida en Dermatología por una erupción en el seno izquierdo.

De acuerdo con el relato de su hija, que la acompañó al centro de salud, el médico que primero la evaluó se retiró del consultorio y la atención quedó a cargo de otra profesional, que según la denunciante, no sería dermatóloga, y por una asistente de farmacia.

El Hospital Zonal Dr. Andrés Ísola, de Puerto Madryn.

Durante el procedimiento, la paciente manifestó fuertes dolores. Minutos después, el personal de salud detectó que lo aplicado en dos oportunidades era formol y no anestesia.

La hija de la paciente contó que la médica abrazó a su madre fuerte y le pidió perdón repetidamente. En su denuncia también dejo constancia de que la profesional salió del consultorio pidiendo ayuda y habría reconocido su error ante el personal de enfermería.

La mujer sufrió un fuerte pico de presión arterial y semanas después debió ser operada en un sanatorio para extraer el tejido dañado por una necrosis que se le produjo en el tejido mamario.