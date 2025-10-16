Denuncian que un médico acusado de homicidio por mala praxis ejerce en Chubut y Santa Cruz

La familia de un nene que murió tras una operación en Entre Ríos reclama que le saquen la matrícula. El pedido a los gobiernos provinciales.

La denuncia, de una familia de Entre Ríos , hiela la sangre: piden que se inhabilite a un médico que ejerce en la provincia de Santa Cruz y también tiene matrícula vigente en Chubut . ¿El motivo? Está formalmente imputado en una causa por homicidio culposo, tras la muerte de un niño de tres años durante una cirugía de amígdalas y adenoides que realizó en un sanatorio de la ciudad de Paraná.

El médico imputado está identificado como Guillermo Riolo y actualmente forma parte de la planta del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de Caleta Olivia . De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), también está matriculado en Chubut .

Marina Aristimuño, la mamá de Facundo -quien murió en septiembre de 2024, a los tres años y cinco meses, luego de ser operado por Riolo- dirigió su pedido a las autoridades chubutenses, para que impidan que el médico siga ejerciendo.

Un mensaje que llegó a la Legislatura de Chubut

Aristimuño envió a la Legislatura provincial una carta dirigida al vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, en la que relata lo que le ocurrió a su hijo, en una operación que parecía de rutina.

Según cuenta, el médico la convenció de realizar la intervención en una clínica privada de la localidad entrerriana de Bovril, a 125 kilómetros de Paraná, a pesar de que no contaba con las condiciones adecuadas para ese tipo de procedimientos.

Marina Aristimuño y Luis Franco Los papás de Facundo llevaron su pedido de justicia a Chubut.

Mientras lo operaban, su hijo sufrió una hemorragia nasal que derivó en un shock hipovolémico (cuando por la pérdida severa de sangre, el corazón no llega a bombear lo suficiente).

Facundo fue trasladado de urgencia en una ambulancia precaria hasta Paraná, pero sufrió un daño cerebral irreversible y falleció seis días después.

“Llegamos a esa clínica engañados por el modus operandi del profesional. No tenía autorización para hacer esa cirugía en esa institución. La situación se agravó cuando él se desentendió del estado de mi hijo”, detalló la mamá.

"La vida y la salud son derechos fundamentales"

La imputación por homicido culposo se efectivizó el 28 de agosto último. Marina afirma que, pese al proceso judicial abierto, Riolo continúa ejerciendo en la Patagonia.

“Me siento en la obligación de advertir y poner en conocimiento a las autoridades locales de que tienen ejerciendo en un hospital público a un profesional que se encuentra suspendido en la provincia de Entre Ríos por el caso de mi hijo”, advirtió.

En la nota realizó un pedido formal a las autoridades chubutenses para que evalúen suspender también la matrícula en la provincia patagónica “de manera preventiva y cautelar”.

“Mi objetivo como mamá de Facu es evitar futuros casos como el de mi hijo. No podemos dejar de reconocer que la vida y la salud son derechos fundamentales que deben preservarse y resguardarse siempre”, escribió. Junto a la carta, envió copia del sumario administrativo iniciado por el Gobierno de Entre Ríos.

El texto menciona cada detalle con precisión absoluta: la decisión de operarlo en una clínica sin habilitación, la urgencia mal gestionada, el traslado tardío y la muerte que, según la justicia entrerriana, podría haberse evitado.

“Hago un profundo llamado a la solidaridad, porque nuestro interés superior es la vida de los niños de esa localidad y de todos los lugares en los que este señor decida ejercer”, expresó la mamá.