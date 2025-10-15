Arrancó la temporada del campo de tulipanes en Chubut: cuánto cuesta la entrada y qué hay de nuevo

Tras un fin de semana largo con más de 2.000 visitantes, hicieron el acto inaugural en el predio cercano a Trevelin . Hasta cuándo se puede visitar.

Luego del fin de semana largo que marcó la apertura de puertas en el campo de tulipanes de Chubut , se realizó la inauguración oficial de la temporada 2025 en el ya famoso predio ubicado a solo 13 kilómetros de Trevelin , que recibe visitas entre los meses de octubre y noviembre y en esta oportunidad celebra sus primeros 10 años de presencia en el circuito turístico de la comarca andina .

Con la presencia del gobernador Ignacio Torres , el acto en el entorno único de una plantación de más de un millón de flores multicolor, la Banda Militar "Malvinas Argentinas" de Esquel cautivó al público tocando canciones patrias con la Cordillera de los Andes como fondo imponente.

Entre turistas y periodistas, acompañando al mandatario provincial estuvieron también los intendentes Matías Taccetta ( Esquel ) y Héctor Ingram ( Trevelin ), además del ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut , Diego Lapenna , y el presidente de Chubut Deportes , Milton Reyes . Y por supuesto, el emprendedor Juan Carlos Ledesma , que hace una década abrió el lugar luego de un largo proceso para desarrollar la plantación de tulipanes con capullos traídos por su familia de Europa desde muchos años antes.

"Este proyecto empezó muy de abajo, sin dinero, y hemos ido creciendo gracias al aporte de nuestros visitantes. Cada cobro e ingreso nosotros lo volcamos aquí, en este campo. Siempre estamos creciendo y siempre queremos mostrar algo más, para marcar la diferencia", aseguró el anfitrión.

También informó una novedad para la temporada: "Este año invertimos en una hectárea más de superficie y en doce nuevas variedades, que no es poca plata. Es mucha la inversión y el tiempo que nos lleva adaptar esas variedades. Estamos muy comprometidos con la producción y el turismo, y en brindarles cada día un servicio más".

Inauguración temporada 2025 en el campo de tulipanes de Trevelin El gobernador Ignacio Torres (de campera beige) participó en la inauguración de la temporada 2025 del campo de tulipanes de Trevelin.

La otra noticia de este 2025 es que el campo suma un domo panorámico. Se trata de un bar confitería en el que se puede tomar te o café acompañado de tartas caseras a resguardo del viento patagónico pero con una vista privilegiada del el maravilloso mar de tulipanes y sus juegos de colores.

Un fin de semana largo exitoso

En los hechos, el corto período de visitas, que se extiende durante las escasas cuatro o cinco semanas de floración en cada primavera, se inició en el fin de semana por el feriado del 12 de octubre que fue adelantado al viernes 10.

Durante esos tres días, el campo tuvo una auspiciosa cantidad de visitantes: fueron más de 2.000 las personas que pasaron a ver este paisaje único que se puede también palpitar desde el aire, con vuelos en globo o en avioneta, y que desde que se abrió al público, empezó a cambiar la estacionalidad turística de la zona.

En efecto, el emprendimiento turístico le agregó a las tradicionales temporadas de invierno y verano un tiempo extra en la primavera, que hasta no hace mucho era muy poco convocante para la zona.

De hecho, según se informó en el acto de inauguración, durante el fin de semana largo tanto Trevelin como Esquel tuvieron 100% de ocupación hotelera, en un año difícil en el que esas cifras prácticamente no se dieron nunca, especialmente en un invierno que se vio afectado por la falta de nieve en la región.

Lo cierto es que, a partir de la repercusión que este paseo único al pie de la Cordillera empezó a tener, varios atractivos turísticos tradicionales de la zona empezaron a recibir turistas que, en octubre-noviembre, combinan la visita a los tulipanes con actividades como el viaje en el tren de La Trochita, las visitas al Laberinto Patagonia y destinos cercanos como El Hoyo, haciendo base en Trevelin y la propia ciudad de Esquel.

Cómo llegar al campo de tulipanes y cuánto cuesta

El Campo de Tulipanes estará abierto al público todos los días hasta el 7 de noviembre, en el horario de 9 a 19. No obstante, dentro de las posibilidades que maneje cada turista, es bueno tener en cuenta que hay algunas semanas mejores que otras para realizar la visita, debido a que la floración es progresiva.

El período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es justamente el que se inicia este miércoles 15, y se extiende hasta el último día del mes.

Campo de tulipanes de Trevelin, en Chubut En esta temporada 2025, el manto de tulipanes al pie de la Cordillera tiene una hectárea más de superficie.

El campo de cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin, en la finca de la familia Ledesma. Forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa, en la misma zona que las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

El precio de la entrada general para la temporada 2025 es de $32.000 por persona. Un dato importante a la hora de calcular el presupuesto familiar es que los menores de 12 años entran gratis.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en la web oficial del emprendimiento: www.tulipanespatagonia.com.ar.

Si bien los tickets se pueden sacar en el lugar y no hay cupos, por lo cual no hay riesgos de llegar y no poder ingresar al campo, las ventajas de realizar la compra a través de la web son dos: por un lado, tal como advierten en la propia página de Tulipanes Patagonia, permite agilizar el ingreso al campo sin pérdidas de tiempo; por otro, las entradas compradas por Internet tienen un descuento de $2.000, quedando en un valor final de $30.000.

Un detalle a tener en cuenta: la compra online únicamente se puede realizar mediante transferencia. Para sacar el ticket en el lugar, en cambio, aceptan todos los medios de pago.