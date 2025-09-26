El campo de tulipanes de Trevelin tendrá un millón de flores y récord de colores en 2025: cuándo abre

Uno de los grandes atractivos turísticos de Chubut se prepara para una temporada única. Se lo puede visitar solo un mes por año. Fechas, precios y cómo llegar.

A pocos días del inicio de la temporada de visitas del famoso Campo de Tulipanes de Trevelin , en la provincia de Chubut , los propietarios del emprendimiento familiar que cada año recibe turistas de todas partes del mundo dieron a conocer una importante novedad que tiene que ver con la cantidad y variedad de especies que se podrán ver y fotografiar.

Juan Carlos Ledesma anticipó que por primera vez, los visitantes se encontrarán con “ una alfombra de 42 colores ” en el lapso de apenas un mes en el que se puede recorrer el lugar.

“Este año implementamos 12 variedades nuevas, 12 tonos de colores que van a sumarse a los que ya estaban, que aumentan una hectárea más, un millón de bulbos", explicó el propietario del emprendimiento que fue premiado por la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ).

Chubut: otras novedades en el lugar

"Hemos estado todo el invierno muy, muy activos", aseguró Ledesma, y contó, en ese sentido, que, a la espera de cada vez más visitantes cada año, se han enfocado en realizar mejoras en los senderos de recorrido, detalles de confort como un domo para guarecerse en caso de lluvia o mucho viento, áreas de descanso y “cositas nuevas, como canteros”.

“Cada 30, 40 metros, hay un cantero hermoso con tulipanes y vamos a poner un asiento en cada lugar de esos para que si alguien se cansa o tiene alguna dificultad para caminar se pueda ir tomando su tiempo para llegar", detalló.

Campo de tulipanes de Trevelin, en Chubut El campo de tulipanes es uno de los grandes atractivos turísticos de Chubut.

En cuanto al campo propiamente dicho, Ledesma indicó que “cada 15 líneas” habrá “una pasarela de 2 metros de ancho” para recorrerlo.

“Cuando estás en un camino de esos en el medio del cultivo es como que sentís que estás rodeado de miles, cientos de miles o millones de flores, ¿no?", se entusiasmó.

Fechas, precios y cómo llegar

El Campo de Tulipanes estará abierto al público todos los días entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, en el horario de 9 a 19. No obstante, dentro de las posibilidades que maneje cada turista, es bueno tener en cuenta que hay algunas semanas mejores que otras para realizar la visita, debido a que la floración es progresiva.

El período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre.

El campo de cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin, en la finca de la familia Ledesma. Forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa, en la misma zona que las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

Vuelos en globo aerostático sobre tulipanes en Trevelin Chubut: vuelos en globo aerostático sobre los campos de tulipanes de Trevelin.

El precio de la entrada general para la temporada 2025 es de $32.000 por persona. Los menores de 12 años entran gratis.

Las entradas ya están disponibles para adquirirlas de manera anticipada en la web oficial www.tulipanespatagonia.com.ar.

Si bien los tickets se pueden sacar en el lugar y no hay cupos, por lo cual no hay riesgos de llegar y no poder ingresar al campo, las ventajas de realizar la compra a través de la web son dos: por un lado, tal como advierten en la propia página de Tulipanes Patagonia, permite agilizar el ingreso al campo sin pérdidas de tiempo; por otro, las entradas compradas por Internet tienen un descuento de $2.000, quedando en un valor final de $30.000.

La compra online únicamente se puede realizar mediante transferencia.