El relato escalofriante del taxista que trasladó al femicida Pablo Laurta a Entre Ríos

Un chofer llevó al autor del doble femicidio y su hijo menor de edad y reveló escalofriantes detalles del viaje que terminó con la detención de Laurta.

Un taxista cordobés que trasladó a Pablo Laurta , el uruguayo acusado del doble femicidio a su ex pareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio seguido de secuestro de su hijo menor de edad, detalló como fue el viaje hacia Concordia, Entre Ríos , mientras escapaba junto a su hijo.

En un diálogo con Noticiero Doce, el trabajador contó cómo fueron esos momentos mientras trasladaba al presunto doble femicida. " Llegué a la cuadra y vi al hombre con el niño en la calle, no salieron de ninguna casa. Iban a la Terminal y me dijo que no había problema por el camino a recorrer. Eso fue todo lo que se habló", relató.

El conductor reveló que fueron ocho horas de viaje , en las que intentó calmar al menor, que estaba inquieto. " El nene estuvo un poco alterado al principio, después se tranquilizó. Me dijo el padre que el niño tenía autismo", explicó.

nene doble femicidio Los profesionales trabajan para aliviar el efecto traumático de lo vivido.

Cómo fue el momento en que el taxista arribó a la casa del horror donde estaba Laurta

En su testimonio, indicó que Laurta se comunicó con la central de radiotaxi cerca de las 10 de la mañana del sábado. En ese momento, los operadores le indicaron el viaje a Silvio, pero que estaba con otro pasajero. De igual manera, el autor del brutal crimen lo esperó.

femicida taxista cordoba (1)

"Cuando llegué a la cuadra, vi al hombre con el nene en la vía pública, no salieron de ninguna casa. Llevaba un bolso y una mochila. Se subieron al auto y el hombre dijo que iban a la terminal vieja", comentó.

En una entrevista con Cadena 3, el chofer dijo que Laurta cambió de destino mientras se encontraban en viaje. Laurta le había pedido que los llevara hacia Concordia, pero que a mitad de camino, el destino cambió hacia Gualeguaychú.

"El nene decía que quería estar con la madre"

Al ser consultado sobre si notó algo extraño en el comportamiento de Pablo Laurta, el taxista explicó: "El nene estaba en el medio y el hombre detrás mío. No observé nada raro, hablaban con total normalidad entre padre e hijo".

nene doble femicidio (1)

En otro pasaje de la entrevista, aclaró que al llegar a la terminal, Laurta le pidió que lo dejara en la plaza de enfrente, sobre la calle Tránsito Cáceres de Allende, y negó que el hombre lo hubiera amenazado con un arma antes del traslado, como se había difundido tras el crimen.

En su testimonio, el taxista relató que Laurta le mintió sobre la madre del niño: "El nene decía que quería estar con la madre, pero él le respondió que no la iba a ver por un tiempo porque se iban de vacaciones".

Días después del viaje, el chofer reconoció la imagen del niño en las noticias: "Me dije: 'yo a este niño lo llevé'. Llamamos a la Policía. Se me heló el cuerpo al saber que el pasajero era el asesino. No sabía qué hacer. Me puse a disposición de la Justicia. Llevé a un femicida sin saberlo".

Así jugaba Laurta con su hijo en la puerta de la casa donde ocurrió el doble femicidio

Una cámara de seguridad ubicada en la puerta de la casa donde Pablo Laurta asesinó a su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50), captó un momento donde se ve la máxima frialdad del presunto femicida tras cometer los crímenes.

El video que se conoció data de sólo minutos después del crimen. Una imagen capturada de dicha grabación, a la que accedió Infobae, muestra lo que hizo el sospechoso luego de cometer el doble asesinato: a las 10:12 de la mañana, salió con el menor a la vereda y se puso a jugar a la pelota con él.