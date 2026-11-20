El gobernador confirmó que los comicios provinciales serán en marzo, poco más de un mes después de la fecha elegida por Neuquén. El mandatario busca ampliar su coalición.

Chubut adelantó las elecciones a marzo y Torres acelera el armado para buscar otro mandato

El calendario electoral de la Patagonia comenzó a tomar forma y Chubut se convirtió en la segunda provincia de la región en ponerle fecha a las urnas. El gobernador Ignacio Torres confirmó que las elecciones provinciales se realizarán el 21 de marzo de 2027 , una decisión que también marca el inicio de la carrera por su continuidad en el poder.

La convocatoria se produjo después de que Neuquén anunciara sus comicios para el 14 de febrero. Torres había manifestado su interés en avanzar hacia un calendario coordinado con los gobiernos de Río Negro y Neuquén e incluso se había inclinado públicamente por agosto. Sin embargo, la decisión de Rolando Figueroa de adelantar la elección neuquina modificó ese escenario.

Sin una definición de Alberto Weretilneck sobre la fecha de votación en Río Negro, el mandatario chubutense terminó de resolver su propio cronograma y fijó la convocatoria para marzo.

En los comicios se elegirán gobernador y vicegobernador, además de los 27 integrantes de la Legislatura provincial. De acuerdo con el sistema de distribución de bancas, 16 escaños corresponderán a la lista más votada y los 11 restantes se repartirán entre las demás fuerzas políticas.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, llamó a elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027.

Algunos municipios también realizarán sus elecciones el mismo día para renovar intendencias y concejos deliberantes, según lo que establezcan sus respectivos regímenes electorales.

"El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes", expresó Torres al anunciar la convocatoria.

La elección tendrá además un componente institucional: será la primera aplicación de los cambios introducidos por la reforma política aprobada en noviembre de 2024. Entre las modificaciones sobresale la implementación de la Boleta Única de Papel.

También entrará en vigencia la normativa de Ficha Limpia, que impedirá competir por cargos electivos a quienes tengan condenas por delitos dolosos, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, llamó a elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027.

Torres prepara su candidatura y espera a Milei

El gobernador ya anticipó que buscará un segundo mandato. Elegido en 2023 por una coalición encabezada por el PRO, Torres pretende volver a competir con Despierta Chubut, un espacio que reúne a dirigentes de distintas procedencias políticas y que ahora busca ampliar su base electoral.

Una de las principales incógnitas pasa por el posicionamiento que adoptará La Libertad Avanza. El diputado nacional César Treffinger manifestó su intención de competir por la gobernación, aunque esa alternativa habría perdido respaldo entre los armadores nacionales del espacio.

Las mediciones electorales, tanto propias como de otros sectores, no habrían arrojado resultados favorables para una candidatura libertaria independiente. En ese contexto, en el entorno nacional del partido evalúan cómo intervenir en la disputa provincial y qué estrategia adoptar frente al armado de Torres.

El gobernador, por su parte, busca consolidar una alianza transversal que incluya a sectores del PRO, radicales, peronistas disidentes y dirigentes libertarios. La apuesta es evitar una fragmentación del voto opositor al peronismo y sostener una estructura provincial con capacidad de competir en todo el territorio.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, llamó a elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027.

El peronismo enfrenta una disputa por el liderazgo

Mientras Torres avanza con su estrategia electoral, el peronismo chubutense todavía no consigue resolver quién encabezará la oposición. El principal aspirante es Juan Pablo Luque, diputado nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, quien ya enfrentó a Torres en 2023 y perdió una elección que puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en la provincia.

Pero su eventual candidatura no está despejada. Dante Bowen, intendente de Dolavon, también mantiene su intención de competir por la gobernación y dejó en claro que no contempla resignar esa aspiración para ocupar otro lugar dentro de una eventual alianza.

"Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa", resumió durante una entrevista televisiva.

Bowen sostiene que su recorrido político estuvo orientado a alcanzar la conducción provincial. "La razón por la que quiero ser gobernador es porque me preparé toda la vida para esto", afirmó.

La disputa abrió distintas alternativas para intentar ordenar el espacio. Una de ellas contempla que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, municipio que condujo entre 2019 y 2023, y deje libre la candidatura provincial para Bowen. Por ahora, esa posibilidad no se tradujo en un entendimiento político.

En paralelo, distintos sectores peronistas intentan reconstruir una conducción común. Los contactos entre Luque y otros referentes, el diálogo con el diputado José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, vinculada al Movimiento Derecho al Futuro que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof, forman parte de las conversaciones para reorganizar el espacio.

Con el calendario electoral definido, los principales actores de la política chubutense deberán acelerar sus movimientos. Torres buscará ampliar su coalición para sostenerse en el gobierno, el peronismo tendrá que resolver su interna y La Libertad Avanza todavía debe decidir si presentará una candidatura propia o si buscará algún entendimiento con el oficialismo provincial.