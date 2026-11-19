Una vecina de Trelew que vive con sus hijos y un nieto perdió todo. La casa quedó sin techo y necesita recuperarla. Cómo colaborar.

Se les incendió la casa y quedaron con lo puesto: colecta para ayudar a una familia de Chubut (foto de Diario Jornada).

Una familia humilde de Trelew, en Chubut , quedó sin casa y sin pertenencias después de un incendio ocurrido la noche del miércoles 18 de noviembre de 2026 en el barrio Tiro Federal.

El fuego destruyó casi por completo la vivienda de la calle Saavedra al 940, donde vive Angélica Castillo con sus hijos.

Ahora, la Asociación Vecinal organizó una colecta solidaria para ayudarla a volver a empezar de cero.

“Yo estoy bien, en lo que cabe, por lo menos. Y mis hijos están bien, pero ellos estuvieron hospitalizados con oxígeno hasta hace un momento. Y bueno, como verán, perdí todo lo que es la casa, perdí todo”, le dijo la mujer este jueves a Canal 12.

La casa, destruída

Según describió, el daño provocado por el incendio alcanzó a la estructura del inmueble. El techo se quemó por completo y las paredes quedaron marcadas por el fuego, por lo que habrá que reconstruir la vivienda de forma casi total.

“Se va a venir todo abajo porque quedó todo marcado a las paredes, el techo se quemó completo. O sea, hay que hacer todo de nuevo, no quedó nada”, dijo Angélica.

El fuego consumió la casa de Trelew en la noche del miércoles 18 de noviembre de 2026. Diario Jornada.

“Mi hijo y mi nietito quedaron con lo puesto, no más”, contó la mujer. Tanto al joven como a su nene de 9 años se les quemó toda la ropa y no tienen qué ponerse.

Con oxígeno por prevención

Los dos hijos de Castillo, un varón y una mujer, no sufrieron lesiones pero fueron hospitalizados por inhalacion de humo y recibieron oxígeno por precaución.

Pasaron la noche en el centro de salud y evolucionaron de manera favorable. “Les dieron el alta hace un momento a los dos”, explicó la vecina de Trelew en la mañana del día posterior al incendio.

Hoy la familia está sin vivienda y sin los elementos básicos. Castillo pasó la noche en la casa de otra hija, en el barrio Norte, mientras busca una salida para recuperar su hogar. “Necesito volver a levantar mi casa; no un lugar donde estar”, explicó sobre sus prioridades.

Colecta solidaria en Chubut: qué se necesita

La colecta se difunde a través de un flyer de la vecinal del barrio Tiro Federal, que presenta a Angélica como una vecina que “quedó sin nada”.

El mensaje apela a la solidaridad del barrio y de toda la ciudad, y aclara que toda ayuda suma.

El flyer de la colecta solidaria que lanzaron desde Trelew, en Chubut.

Según detalla la publicación que circula en las redes, se necesita ropa de niño y de hombre, en talle 2, y calzado número 35 de niño, 35 de mujer y 40/41 de hombre.

Pedido de asistencia al Municipio

La Asociación Vecinal acompañó a la familia y colaboró con las tareas de limpieza en la casa.

Su presidente, Bernardino Albial, explicó que ya hicieron gestiones ante las autoridades municipales y el área de Vivienda para solicitar asistencia.

El dirigente remarcó la necesidad de una respuesta urgente para que Castillo pueda recuperar su casa y volver a contar con lo indispensable.

“Nosotros como vecinalistas queremos que pueda recuperar su casita, que se pueda arreglar, porque ahora ella no tiene a dónde vivir. Quedaron todos con lo puesto, no tienen colchones, no tienen nada”, expresó.

Cómo y dónde ayudar

Las donaciones se reciben en Pasaje Cabildo 509, en el barrio Tiro Federal. Para coordinar la entrega, el flyer difunde dos teléfonos: 280 487-8669, de Angélica, y 280 462-7370, de Soledad.

Además de ropa y calzado, la familia necesita colchones, alimentos y materiales de construcción para levantar de nuevo la casa.

También requiere asistencia económica y, sobre todo, una solución habitacional mientras recupera su vivienda.

El flyer de la vecinal cierra con un mensaje: “Entre todos se puede ayudar”.