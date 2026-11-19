Un estudio privado que analizó el suelo de la Reserva San Pablo mostró un grave deterioro entre 2012 y 2026. Desaparecieron siete especies vegetales.

Un estudio llevado a cabo por una empresa de agricultura regenerativa expuso una alarmante situación en un área de la Península Valdés , en la provincia de Chubut , debida a la presencia constante de guanacos.

Según el trabajo liderado por un ingeniero agrónomo de la firma Ovis 21 y que comparó datos de los últimos 14 años, el pastoreo contínuo y exclusivo de guanacos provocó un importante deterioro del suelo y la biodiversidad en la Reserva San Pablo , un área natural protegida de más de 7.000 hectáreas ubicada a unos 15 kilómetros de Puerto Pirámides , del lado sur de Península Valdés.

La investigación fue llevada adelante por el ingeniero Pablo Borrelli junto con los consultores Rolando Victor Heinken y Tobías De Lillo, y presentada en el 49º Congreso Argentino de Producción Animal realizado del 11 al 13 de noviembre en Esquel .

Los autores se basaron en mediciones efectuadas en la Reserva San Pablo en 2012 y repetidas en mayo de 2026 para establecer una comparación.

La zona fue seleccionada como área de referencia por sus características ambientales, luego de que se retiraron las ovejas y quedó únicamente el pastoreo de guanacos.

Guanacos en Reserva San Pablo, Península Valdés.

«Los guanacos se siguieron reproduciendo y ahora, en ese lugar al que iban poco, van muchísimo. Lo que todo hombre de campo sabe, pero todavía se discute en algunos lugares, es que los guanacos en cantidad grande y sin moverse, porque no tienen depredadores ni miedo de nada, deterioran el suelo igual que las ovejas», le explicó Borelli al diario El Chubut.

El caso inverso

Como punto comparativo se tomó la Estancia Bella Vista, situada a unos 20 kilómetros, donde se implementó un sistema de pastoreo ovino planificado.

Según precisó el ingeniero agrónomo, el índice de salud ecológica que contempla 15 indicadores vinculados con el funcionamiento del ecosistema, mostró marcadas diferencias.

Entre 2012 y 2026, en San Pablo, el índice -que tiene en cuenta condiciones del suelo, biodiversidad, agua, aire y clima- cayó de 55 puntos en 2012 a 10 en 2026, mientras que Bella Vista hizo el proceso inverso y pasó de 10 a 31,5.

Al mismo tiempo, en el área de pastoreo exclusivo de guanacos aumentó un 50% la superficie de suelo desnudo, el mantillo (la capa superior vegetal del suelo) se redujo al 31% de su nivel original y la cobertura vegetal viva descendió del 53,42% al 39,74%.

Borrelli detalló que desaparecieron siete especies de pastos y arbustos que consumen los animales, mientras que otras redujeron considerablemente su presencia.

Ovejas o guanacos

El encargado del estudio subrayó que la zona de Bella Vista, que atravesaba condiciones de degradación en 2012 cuando se hicieron las primeras mediciones, logró revertir parte de la situación mediante un manejo planificado.

En ese punto, puso en debate la visión conservacionista de que las poblaciones de guanacos se autorregulan sin generar consecuencias sobre el ambiente. «El guanaco se autorregula, pero el ecosistema no», consideró.

Asimismo, puntualizó que el problema no se debe a la especie en sí -ya sea guanaco u oveja- sino a la continuidad del pastoreo y la falta de períodos de descanso.

«Guanaco en pastoreo contínuo, sin suficientes predadores y sin miedo, es idéntico a ovejas en pastoreo contínuo. Es la misma cosa y el resultado es el mismo», explicó.