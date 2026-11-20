El Joseph Duhamel, un buque factoría nacido para la pesca en el Atlántico Norte de España, fue declarado en abandono en Puerto Madryn y pasó a manos del Estado.

Del bacalao al olvido: la historia del pesquero que lleva años varado en la Patagonia y va rumbo al desguace (foto de ArgenPorts).

La Prefectura Naval Argentina declaró en abandono al pesquero Joseph Duhamel, que permanece varado desde 2010 en el sector sur del muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, en Chubut .

El buque pasó a manos del Estado nacional, que luego lo cederá a la administración del puerto. Será esta última la que deba encargarse del desguace , aunque todavía no hay plazos definidos para ese destino final.

La medida quedó plasmada en la disposición DISFC-2026-812-APN-PNA#MSG, que firmó el prefecto nacional naval, Guillermo José Giménez Pérez, y se publicó en e l Boletín Oficial. Se aplicó el artículo 17 bis de la Ley de Navegación 20.094.

La notificación se hizo mediante el edicto 85151/26, difundido entre el 16 y el 18 de noviembre de 2027.

La intimación que nadie escuchó

Todo había comenzado en 2025, con una intimación a Ventura Sociedad Anónima Marítima Comercial e Industrial, identificada como armadora del buque y con último domicilio registrado en Mar del Plata.

El requerimiento también alcanzaba a propietarios, representantes legales y a cualquier persona que pudiera acreditar un interés legítimo sobre la embarcación.

La normativa daba un plazo de 61 días corridos desde la notificación para iniciar la extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a un lugar autorizado.

En aguas argentinas, el pesquero fabricado en España se dedicó a la pesca de merluza.

Una vez comenzadas las tareas, había otros 61 días para completarlas.

Como nada de eso se concretó, Prefectura avanzó con la declaración de abandono a favor del Estado.

Los inicios en el Atlántico Norte

El pesquero Joseph Duhamel nació en España: lo construyó el astillero Marítima del Musel, en Gijón, y se botó el 20 de enero de 1973.

La entrega a la empresa francesa Pêcheries de Fécamp se concretó el 12 de julio de ese año.

En sus primeros tiempos se llamó Joseph Duhamel III y se dedicó a la pesca de bacalao en el Atlántico Norte. Era un buque factoría de 87,10 metros de eslora y 13,60 de manga, con un motor Pielstick de 3.600 HP.

Una factoría en alta mar, con capitán de lujo

A bordo se resolvía buena parte del procesamiento de lo capturado. El bacalao se salaba, los filetes se congelaban en placas y los restos se aprovechaban para hacer harina y aceite de pescado. Todo en altamar.

La bodega de congelados tenía 1.000 metros cúbicos, con capacidad para unas 1.500 toneladas, a temperaturas de hasta 28 grados bajo cero.

Su capitán de aquellos primeros tiempos, Émile-Jean Friboulet, es recordado como uno de los grandes referentes de la flota bacaladera francesa.

Diez veces recibió la distinción de “almirante”, un título reservado para los capitanes que lograban las mayores capturas.

Cuándo llegó a la flota argentina

En 1978, Ventura incorporó el buque a la flota argentina. Una fotografía de 1986 ya lo muestra amarrado en el muelle Almirante Storni, en Puerto Madryn.

Su paso por el puerto registra además un episodio de 1991. En diciembre de ese año, un fuerte temporal azotó el Golfo Nuevo y la popa del barco golpeó una estructura de amarre conocida como Dolphin, correspondiente al sitio 4.

El Joseph Duhamel en años de plenitud. ArgenPorts

Sin embargo, el dato decisivo del expediente es posterior: Prefectura ubica en 2010 el inicio de la varadura y la inactividad del buque en el sector sur del muelle. Desde entonces, el casco no volvió a operar.

La armadora también arrastraba un pasado judicial. En 1993, un dictamen de la Procuración General de la Nación daba cuenta de su quiebra, en una causa iniciada por tripulantes del pesquero Ponte Coruxo y vinculada al cobro de un auxilio prestado al Joseph Duhamel.

Del bacalao a la merluza

El Consejo Federal Pesquero también dejó rastros del derrotero del barco.

Entre 1989 y 1996 consignó capturas de 564.496 kilos de merluza común y 56.677 kilos de merluza de cola en aguas nacionales.

Según el anexo I de la Resolución CFP 23/2001, el buque tuvo permiso de pesca irrestricto hasta el 11 de enero de 1996. Desde el día siguiente figura sin autorización.

Ese permiso se transfirió al BP Letare, matrícula 5706, el 1° de febrero de 1996. El 2 de junio de 1999 aparece un nuevo traspaso al Navegantes II, matrícula 01451. Son movimientos registrados en documentación oficial que permiten reconstruir parte del recorrido administrativo de las autorizaciones de pesca del antiguo buque factoría, que ahora se acerca a su fin.