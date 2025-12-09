Santa Cruz: reflotaron los tres pesqueros hundidos en el temporal de viento de noviembre

El operativo llevó más de 11 horas y permitió rescatar los barcos que el 17 de noviembre no pudieron resistir la marejada en Caleta Paula.

El operativo de rescate, el lunes en el puerto de Caleta Paula, en Santa Cruz.

Tres semanas después del temporal de viento que azotó Santa Cruz con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora , los barcos pesqueros Yakisa , Barracuda y Alborada de la Flota Amarilla fueron finalmente reflotados del puerto de Caleta Paula .

El operativo de rescate se concretó el lunes, durante el feriado, tal como había adelantado el propio gobernador Claudio Vidal .

El temporal del 17 de noviembre provocó el hundimiento de las tres embarcaciones en el puerto santacruceño de las afueras de Caleta Olivia.

Por los vientos y la marejada, se hundieron tres pesqueros en Santa Cruz

Las ráfagas extremas afectaron buena parte de la Patagonia, y la marejada que provocaron fue demasiado para las tres naves que estaban amarradas al muelle del puerto, sin tripulación a bordo.

El rescate en Santa Cruz

El Ministerio de Producción de Santa Cruz informó oficialmente que el plan de salvamento arrancó a las 8:00 de la mañana y finalizó cerca de las 19:00. Durante toda la jornada, el Gobierno Provincial supervisó las maniobras para asegurar un rescate sin incidentes ambientales.

Según detallaron, a lo largo de la intervención se realizó un control exhaustivo de las maniobras, se vigiló la estabilidad de los buques y se chequeó el cumplimiento de los protocolos ambientales.

Un factor importante es que no hubo registros de derrames de hidrocarburos ni fluidos contaminantes durante las maniobras, ya que los navíos habían sido intervenidos previamente y presentaban condiciones estructurales óptimas, por lo que se estableció que el operativo no implicaría grandes riesgos.

Reflotaron pesqueros en Caleta Paula - grúas El reflote de los tres pesqueros fue realizado por una empresa especializada, con supervisión de Prefectura.

Los pesqueros fueron reflotados después de extraer el agua acumulada mediante equipos de bombeo. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, la extracción definitiva de las embarcaciones del muelle fue reprogramada para los próximos días.

La tarea estuvo a cargo de la empresa especializada Canal & Canal SRL, dedicada a salvamento y buceo. La operación fue monitoreada de manera permanente por Ricardo Gordillo, jefe de la Oficina de Protección, Seguridad y Gestión Ambiental del Puerto Caleta Paula, dependiente de la UnEPoSC, junto al coordinador general Walter Uribe.

La Prefectura Naval Argentina otorgó los permisos necesarios y acompañó todo el procedimiento, cumpliendo un rol clave para garantizar que las tareas se desarrollaran conforme a la normativa vigente y de forma segura.

Pesqueros hundidos por los vientos fuertes en Caleta Olivia, Santa Cruz Cerca del mediodía del lunes 17 de noviembre se reportó el hundimiento de tres barcos en el puerto de Caleta Olivia.

"Todo el operativo se desarrolló según lo planificado. Acompañamos cada instancia del trabajo, para asegurar que las maniobras se realizaran de manera segura y ordenada", expresó Gordillo tras la finalización de las tareas.

Por su parte, Uribe valoró la coordinación entre el sector público y la empresa responsable del salvamento. "Seguimos de cerca cada etapa del procedimiento, para garantizar seguridad operativa y ambiental. Estos trabajos nos permiten recuperar la normalidad en el muelle, y continuar ordenando la actividad portuaria", remarcó.

Ráfagas de más de 150 km/h

Las fuertes ráfagas que bolpearon buena parte del litoral marítimo patagónico a mediados de noviembre causando problemas desde las primeras horas de aquel lunes en Caleta Olivia, donde las ráfagas llegaron a superar los 150 kilómetros por hora.

Un panorama muy similar tuvo la ciudad chubutense vecina, Comodoro Rivadavia, que estuvo virtualmente paralizada por las consecuencias de un temporal inédito.

La combinación de vientos intensos y la consecuente marejada desencadenó la crisis portuaria que derivó en el siniestro de los tres pesqueros, que mantuvo en estado de alerta a las autoridades y a los trabajadores de la actividad por varios días.