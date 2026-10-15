Muertes masivas de ballenas en Chubut: Greenpeace las vinculó con actividades industriales.

La ONG ambientalista relacionó el preocupante fenómeno con la explotación marina. La cantidad de casos es la mayor en más de una década.

La filial argentina de la ONG internacional Greenpeace difundió un comunicado en referencia a la aparición de ballenas francas australes muertas en la cota de Chubut en un número que no se daba desde, al menos, 2012.

A través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la organización ambientalista advirtió sobre las amenazas que enfrentan las ballenas y otros animales marinos por el impacto de las actividades humanas y vinculó las muertes con las actividades industriales que avanzan en el Mar Argentino.

Científicos chubutenses advirtieron en los últimos días que en las costas de Península Valdés y el Golfo Nuevo se viene registrando desde junio un número de ballenas muertas más alto que lo habitual.

El último fin de semana, además, aumentó la preocupación porque empezaron a aparecer ejemplares jóvenes y adultos, cuando lo habitual es que la mortandad afecte principalmente a las crías de ballenas.

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Desde Greenpeace Argentina enfatizaron que “la cifra acumulada preocupa a especialistas e investigadores que hoy trabajan en territorio para monitorear el fenómeno y comprender qué está sucediendo”.

Qué plantea Greenpeace

Más allá de reconocer que “la ciencia se encuentra investigando para intentar conocer las causas de cada evento y analizando posibles factores ambientales, o patógenos naturales e interacciones con otras especies”, la ONG afirmó “con certeza” que “las ballenas enfrentan presiones humanas sin precedentes que amenazan su supervivencia.”

En ese sentido, Greenpeace puntualizó tres actividades industriales que, desde su punto de vista, estarían afectando la supervivencia de los cetáceos.

Exploración sísmica: explosionesacústicas continuas en el lecho marino para buscar petróleo y gas, que afectan severamente su orientación y comunicación.

continuas en el lecho marino para buscar y que afectan severamente su orientación y comunicación. Tráfico marítimo e infraestructura industrial: aumento de colisiones con buques y alteración de sus rutas migratorias por proyectos portuarios e industriales.

y alteración de sus rutas migratorias por e industriales. Riesgo de derrames offshore: amenaza directa e irreversible sobre la calidad del agua y toda la red trófica marina.

“Durante generaciones, las madres han enseñado a sus crías a navegar el Atlántico Sur, buscar alimento y refugiarse en las aguas calmas de la Patagonia. Tienen estrategias milenarias para sobrevivir... pero no hay forma biológica de que puedan adaptarse al impacto destructivo de las actividades humanas en su propio hogar”, precisa el comunicado.

La marea roja y El Niño

Esta semana, el biólogo Mariano Coscarella, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro Nacional Patagónico del Conicet (CENPAT-Conicet), analizó las muertes recientes de ballenas adultas y consideró que podrían no tener relación con las previas, de crías.

"En octubre, las ballenas comienzan a alimentarse en el Golfo. Y, como ha sucedido en temporadas anteriores, por ejemplo en 2024 o en 2022, cuando se alimentan ingieren también algas de las que conocemos como las que producen la marea roja. Eso afecta a los juveniles y adultos que están alimentándose”, detalló.

También hizo referencia a una posible relación conel fenómeno meteorológico de El Niño.

“Recordemos que este es un 'año Niño' y que también ha habido mortalidad de ballenas en otras partes del mundo debido justamente a estas variaciones climáticas”, precisó.

Acerca de la eventual influencia de actividades industriales, el científico de Chubut expresó, en principio, un punto de vista distinto al de Greenpeace.

“No hemos encontrado ningún cambio visible en las actividades humanas en la costa como para poder decir que esto podría ser, así que se está trabajando", sostuvo.