El número de casos en la costa de Chubut va camino a superar las cifras de 2012. Las hipótesis de los científicos.

Por qué mueren las ballenas en el Mar Argentino: la influencia de El Niño.

La sucesión de apariciones de ballenas francas australes muertas en las costas de Península Valdés y el Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut, ya llega a números que no se daban desde hace más de una década en el Mar Argentino , y científicos advierten que el evento meteorológico conocido como El Niño podría tener influencia en el fenómeno.

Desde junio se viene registrando un número de ballenas muertas más alto que lo habitual. Este fin de semana, sin embargo, se empezaron a advertir casos que hicieron aumentar la preocupación.

"La verdad es que ha sido una temporada un poco atípica, hemos tenido más mortalidad de lo que normalmente tenemos, y lo que ha sucedido en los meses anteriores es que aparecían crías en la costa, pero este fin de semana han comenzado a aparecer animales juveniles y adultos", le dijo al medio local Adnsur el biólogo Mariano Coscarella, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro Nacional Patagónico del Conicet (CENPAT-Conicet).

El biólogo comentó que el CENPAT trabaja sobre la hipótesis de que las muertes recientes de ejemplares jóvenes y adultos no está relacionada directamente con las previas que afectaron a crías.

La cantidad de ballenas muertas en Chubut podría superar la cifra de 2012.

"En octubre, las ballenas comienzan a alimentarse en el Golfo. Y, como ha sucedido en temporadas anteriores, por ejemplo en 2024 o en 2022, cuando se alimentan ingieren también algas de las que conocemos como las que producen la marea roja. Eso afecta a los juveniles y adultos que están alimentándose”, detalló.

En el caso de las crías, en cambio, se comprobó “la aparición de la bacteria que ha generado la enfermedad de erisipela (una infección que afecta la piel), y los informes preliminares indican que es esta bacteria".

Las ballenas y El Niño

De todos modos, Coscarella aclaró que la erisipela no sería suficiente para explicar todas las muertes, e hizo referencia al fenómeno de El Niño y su influencia en el clima de la región.

“En temporadas pasadas las bacterias estaban, las ballenas estaban, las gaviotas estaban, y no tuvimos esta mortalidad. Algo ha cambiado y lo que estamos viendo es qué puede haber cambiado”, expresó.

“Recordemos que este es un 'año Niño' y que también ha habido mortalidad de ballenas en otras partes del mundo debido justamente a estas variaciones climáticas”, agregó.

“No hemos encontrado ningún cambio visible en las actividades humanas en la costa como para poder decir que esto podría ser, así que se está trabajando", completó.

Las crías de ballenas francas australes muertas empezaron a aparecer en Chubut en junio.

El censo de ballenas realizado en septiembre contabilizó 1.375 ballenas francas australes en las costas de Chubut, entre ellas 409 crías, y los registros preliminares del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) advirtieron que la mortandad de esta temporada podría superar el antecedente de 2012 -año en el que se documentaron 113 crías sin vida- en noviembre, cuando concluyan la temporada de avistaje y los estudios.

Por qué demoran las biopsias

El investigador remarcó la importancia de no hacer contacto con los cuerpos muertos de ballenas.

Aclaró, asimismo, que muchas veces los ejemplares llevan días muertos flotando en el agua y cuando llegan a la costa de Chubut están en un estado de putrefacción avanzado.

También pidió “un poco de paciencia” con la demora para obtener los resultados de las biopsias.

"A lo mejor tardan un mes, un mes y medio en devolverte los resultados. Y a eso le tenemos que sumar las restricciones presupuestarias que estamos teniendo en el sistema científico, que hacen que no tengamos gente o los fondos para hacerlo. De todas maneras, la provincia sí ha dispuesto algunos fondos para poder hacer los análisis, con lo cual apenas tengamos los resultados los vamos a transferir, como hacemos siempre", concluyó.