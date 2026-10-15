Aunque el ex boxeador fallecido era de Santa Cruz, el seudónimo nació en Chubut. "Roña" o "Locomotora": cuál era el preferido del campeón del mundo.

"Ponele como quieras": la verdadera historia del apodo de Jorge Locomotora Castro.

Durante su extensa trayectoria en el boxeo, a Jorge Castro se lo conoció por dos apodos. Al ex campeón del mundo nacido en Caleta Olivia, provincia de Santa C r uz, y fallecido este miércoles 14 de octubre en la provincia de Buenos Aires, a los 59 años, se le decía “Roña” y también “Locomotora”.

El seudónimo de “Roña” proviene de su infancia y su adolescencia en la Patagonia. “Yo era muy peleador. Me peleaba en la calle con cualquiera. De ahí viene el apodo, porque buscaba roña todo el tiempo”, contó el propio boxeador en una entrevista.

Sin embargo, cuando empezó a trascender más allá de Santa Cruz y hacerse conocido en Buenos Aires, el primer sobrenombre que trascendió fue el de “Locomotora”.

De dónde salió "Locomotora"

"Locomotora": así lo llamaban los relatores y comentaristas en sus primeras peleas en la Federación Argentina de Box y el Luna Park.

Este apodo también tiene origen en la Patagonia, pero no en Caleta Olivia ni en la provincia natal de Castro, sino en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Oscar Payaguala, el que creó el apodo de Locomotora Castro.

El creador fue un conocido escritor, músico y periodista deportivo comodorense, Oscar Payaguala, y surgió de un apuro y un diálogo de Payaguala con su jefe, porque había que publicar una nota y a él no le gustaba “Roña”.

Un periodista en busca de un sobrenombre

El periodista le contó al medio local Adnsur que comenzó a seguir a Castro durante la década del 80, cuando todavía competía como aficionado (su primera pelea profesional fue en 1987).

Con el tiempo, Comodoro Rivadavia se convirtió en un escenario importante de su carrera y un trampolín hacia Buenos Aires. Allí realizó 11 de sus 22 combates previos al debut en Capital Federal.

Por entonces, por supuesto, ya le decían “Roña”, un seudónimo que a Payaguala no lo convencía para sus crónicas deportivas.

El problema era que Castro peleaba mucho en Comodoro y se destacaba: en los 14 meses entre abril de 1987 y junio de 1988 hizo 13 presentaciones en la ciudad petrolera y ganó siempre, con varios KO.

“Voy al diario y digo: ‘Pucha, no me gusta decir Roña’. Así que pregunté a Lalo Álvarez y me dijo: ‘Ponelo como vos quieras’. Locomotora”, recordó Payaguala.

El comodorense explicó que buscó un nombre que representara el estilo del boxeador, caracterizado -en aquella época, más que nunca- por avanzar constantemente y presionar a sus rivales.

Cuál prefería él

Cuando Castro empezó a destacarse en Buenos Aires, los periodistas porteños fueron a buscar datos entre publicaciones y periodistas de la Patagonia y allí lo conocieron como “Locomotora”.

Después -no mucho tiempo más tarde- se hizo conocido el dato de que también le decían “Roña”.

De ahí en más, los dos seudónimos quedaron para siempre, sin que uno pudiera superar al otro.

El propio Castro contó alguna vez que él prefería “Roña” porque remitía a sus orígenes. “Porque es de barrio”, decía.

Sin embargo, en sus redes sociales -en las que se presentaba como Jorge “Roña” Castro-, el usuario era Locomotora Castro (@locomotoracastro), como si no pudiera ni quisiera desprenderse de ninguno de los dos, que se convirtieron, uno y otro, en su marca registrada.