Roña Castro murió a los 59 años. Su novia lo despidió con un emotivo mensaje y reveló los planes que tenían como pareja.

Murió Jorge Roña Castro: el plan que tenía armado este fin de semana para comprometerse con su novia

El mundo del boxeo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse una noticia que conmocionó al deporte nacional . Roña Castro , una de las figuras más reconocidas del pugilismo del país, sufrió una descompensación durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre, mientras se encontraba en el conurbano bonaerense.

El exdeportista recibió asistencia médica en el lugar, pero los profesionales no lograron reanimarlo . La noticia generó repercusión y, en medio de la conmoción, comenzaron a conocerse detalles de sus últimas horas y las palabras de despedida de su novia .

Según informó el periodista Pablo Gravellone, Castro se encontraba en el Bingo de Morón cuando sufrió la descompensación que terminó con su vida, a los 59 años. El cronista Lucas Jerez, presente en el establecimiento, brindó detalles sobre el episodio, que ocurrió cerca de las tres de la mañana, en el sector de las máquinas de juego: “ Llegó el equipo de salud, intentaron reanimarlo y no hubo caso ”, relató el periodista al dar cuenta de la muerte del excampeón mundial de peso mediano.

De acuerdo con los primeros informes médicos difundidos durante la cobertura, el cuadro podría haber estado relacionado con una baja de insulina.

Castro padecía diabetes, aunque las circunstancias y la causa de su fallecimiento deberán establecerse mediante la investigación correspondiente. Tras el episodio, el cuerpo fue trasladado a la morgue y la Justicia intervino para esclarecer lo sucedido bajo la carátula de “averiguación de muerte”.

El mensaje de despedida de su novia y los planes de compromiso

En medio de la conmoción, Noe Vigliarolo, pareja del exboxeador, compartió una emotiva despedida a través de su cuenta de Instagram. Junto a una fotografía en la que aparece besándolo, expresó el dolor por la pérdida y recordó los proyectos que tenían por delante.

Entre los planes que quedaron truncos, la mujer reveló que ambos tenían previsto comprometerse durante un viaje a la Costa, una decisión que pensaban concretar ese mismo fin de semana: “Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, contó en su publicación, al recordar el futuro que imaginaban juntos.

La noticia convirtió ese proyecto compartido en uno de los aspectos más dolorosos de su despedida. En sus palabras, Vigliarolo dejó en evidencia la profundidad de su vínculo y la dificultad de afrontar la ausencia de su compañero: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”.

El adiós a una figura del boxeo argentino

La muerte de Jorge “Roña” Castro generó conmoción por la trayectoria del excampeón mundial y por las circunstancias inesperadas de su fallecimiento. Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió durante la madrugada, las muestras de dolor y los recuerdos de sus seres queridos marcan la despedida de una figura reconocida del deporte argentino.