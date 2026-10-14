Noelia Vigliarolo publicó una carta en Instagram horas después de la muerte del excampeón mundial de boxeo. Castro era padre de 15 hijos y tenía 14 nietos.

"Se me fue la vida": el desgarrador mensaje de la novia del Roña Castro y el viaje a la Costa donde iban a comprometerse

La muerte de Jorge "Locomotora" Castro a los 59 años dejó a su pareja Noelia Vigliarolo destrozada. Pocas horas después de que trascendiera el fallecimiento del excampeón mundial de boxeo, quien se descompensó en el Bingo de Morón durante la madrugada del miércoles, Vigliarolo publicó en Instagram una fotografía de los dos juntos y una carta que se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Ay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida", comenzó escribiendo Vigliarolo. "La casa va a estar vacía sin vos. Nosotros dos, siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano", continuó.

En el mensaje, la mujer reveló un detalle que golpeó especialmente a quienes lo leyeron: estaban a punto de comprometerse. Tenían planificado un viaje a la Costa en los próximos días, donde el Roña iba a pedirle que fuera su prometida. El proyecto quedó trunco con su muerte repentina.

"Gracias por cuidarme tanto", escribió Vigliarolo, en lo que pareció un agradecimiento por todo lo compartido. Y cerró la carta con una frase que resume el impacto de la pérdida: "Te voy a amar siempre toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. Se me fue la vida".

Noe y Roña: la pareja que compartía la vida y el streaming

Noelia Vigliarolo y el Roña Castro no solo eran pareja en lo personal, sino también en lo profesional. Juntos conducían "El show de Noe y Roña", un ciclo de streaming en el que participaban invitados sorpresa, bandas de cumbia y que transmitían habitualmente para sus seguidores.

El programa era una extensión de la vida que habían construido: pública, cercana al público y con el carisma del exboxeador como motor.

El 18 de agosto, cuando Castro cumplió 59 años, Vigliarolo le dedicó un amoroso mensaje en redes sociales. Menos de dos meses después, llegó la despedida.

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Los comentarios en la publicación de Instagram de Noelia se llenaron de mensajes de pésame y apoyo.

El boxeo argentino, el mundo del deporte y los seguidores del Roña reaccionaron con una conmoción que cruzó fronteras: Castro era conocido no solo por el nocaut con el que le ganó el título mundial a John David Jackson en Monterrey en 1994, sino también por su trabajo comunitario sosteniendo comedores y merenderos en el conurbano bonaerense durante los últimos años de su vida.