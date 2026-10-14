"Me duele el pecho y cayó": los dramáticos minutos finales de Roña Castro en el bingo

El exboxeador se descompensó en medio de la madrugada y falleció tras un fuerte dolor. Testigos revelaron desgarradores detalles de la asistencia.

Jorge "Locomotora" Castro , ídolo del boxeo argentino y excampeón mundial de peso mediano, murió este miércoles a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón .

Según confirmó su compañero de streaming, Jonathan Di Primio , el ex púgil sufrió un intenso dolor de pecho alrededor de la medianoche, recibió los primeros auxilios en el lugar, pero no pudo ser reanimado.

En las últimas horas se conoció el testimonio de Marcos Tolosa, un hombre que estaba jugando en una máquina al lado de Castro. "Me dice: ‘Me duele el pecho’ y cayó” , señaló Tolosa, en diálogo con Radio Mitre, antes de cuestionar el accionar del Bingo ante la delicada situación.

Según reveló Tolosa, la ambulancia tardó unos 15 minutos y aseguró que Locomotora se encontró en el lugar sin recibir asistencia médica durante ese tiempo. "Él estaba vivo. Lo dejaron morir", sostuvo.

El encargado del establecimiento, Matías Harfiel, contó que Castro se encontraba en el interior del bingo cuando se descompensó alrededor de la medianoche. Al parecer, el exdeportista padecía diabetes y se le habría bajado la insulina.

"Acá uno se puede morir, como le pasó a él"

El hombre cuestionó duramente la inexistencia de un servicio de emergencias en el bingo o personal sanitario que pueda responder ante una emergencia. "Acá tienen que tener una ambulancia como tenían los gallegos antes. Hace 28 años que vengo acá", sentenció.

"Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror", agregó sobre lo ocurrido.

Respecto a si Castro alcanzó a decir algo, Marcos respondió: "Que le dolía el pecho. Él tenía problemas de diabetes y le dio un pico de diabetes. Y bueno... pero lo han dejado morir, lo han dejado morir".

Los informes iniciales indican que tuvo baja de insulina dentro de su cuadro por padecer diabetes. La causa se encuentra bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

En diálogo con TN, su hija Quimey indicó que Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales.

"El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, explicó.

Roña Castro, ídolo del boxeo argentino

Jorge Alberto Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en el extremo austral de la Patagonia. El apodo de "Roña" lo acompañó desde sus primeros años en los gimnasios del boxeo nacional, antes de que la "Locomotora" se convirtiera en el nombre que lo haría mundialmente conocido. En los últimos años se había instalado en Morón, donde volcó su tiempo y sus recursos a la apertura de un comedor comunitario para personas en situación de vulnerabilidad.

Desde la pandemia sostenía comedores y merenderos en Lomas de Zamora, además de proveer mercadería a otros espacios barriales.

En octubre de 2025 había anunciado que preparaba un comedor para 500 personas en Morón y describía el aumento de la demanda con una frase que sintetizaba su mirada: "Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata".