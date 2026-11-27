Son las que quedaron vinculadas a una investigación por narcotráfico y lavado de dinero. Claudio Vidal deberá gestionarlas bajo supervisión judicial.

Un juez decidió que dos estancias de Lázaro Báez sean administradas por el gobernador de Santa Cruz.

El juez federal de Río Gallegos , Claudio Marcelo Vázquez, dispuso la administración judicial conservatoria de las estancias Alquinta y La Entrerriana, vinculadas al empresario Lázaro Báez , quien según se sospecha seguía controlándolas desde la cárcel, pese a un impedimento judicial.

La gestión operativa de ambos campos quedará en manos del gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal , con un coadministrador judicial a cargo del control, según precisó La Opinión Austral, que tuvo acceso al fallo que se dictó este viernes 27 de noviembre de 2026 .

La decisión llegó después de un planteo del fiscal federal Julio Zárate, quien pidió que el Estado provincial asumiera la explotación de los establecimientos para garantizar su conservación y evitar que siguieran generando ingresos sin los controles de la Justicia.

Qué investiga la Justicia Federal

Báez, que está preso en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, está investigado en una nueva causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

La pesquisa busca determinar si, a través de terceros, el empresario condenado por corrupción en la obra pública durante los años del kirchnerismo mantuvo el control efectivo de bienes que estaban cautelados y si continuó disponiendo de sus recursos desde la cárcel.

Entre los elementos incorporados al expediente hay comunicaciones registradas en agosto y octubre de 2026. Se vinculan con la comercialización de lana y con el recambio de encargados en los campos.

Dos colaboradores imputados

Según la hipótesis fiscal, Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín", identificado como uno de los principales colaboradores de Báez, habría intervenido en la gestión del personal y en el pago de jornales.

Claudia Noemí Insaurralde, en tanto, habría participado en la administración patrimonial.

Claudia Noemí Insaurralde y Christian "Budín" Ibáñez, en la mira de la fiscalía.

En la acusación fiscal se plantea que ambos conducían una organización criminal. Están imputados por presunto lavado de activos agravado y asociación ilícita.

¿Las usaba una red narco?

El Ministerio Público Fiscal también puso la lupa en un posible uso de los establecimientos como espacios de apoyo para actividades de personas investigadas por narcotráfico.

Recientemente, durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia federal, fueron secuestradas 85 cajas con documentación vinculada a empresas de Báez y su familia, de un galpón ubicado en Río Gallegos que estaría vinculada a la venta de drogas en la capital santacruceña.

Se trata de líneas de investigación que deberán ser acreditadas judicialmente.

Las responsabilidades del gobernador Claudio Vidal

El fallo fija una administración diferenciada para cada propiedad, con gestión productiva, patrimonial, contable y bancaria independientes.

Vidal deberá recibir los campos personalmente, mediante la firma de un acta con la autoridad judicial designada.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Gentileza La Opinion / Santa Cruz

Desde ese momento tendrá a su cargo la conducción institucional, la organización del personal, las contrataciones habituales y la comercialización ordinaria de hacienda, lana y otros productos.

Esa gestión no será autónoma. El juzgado solicitó con carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por intermedio de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que proponga profesionales idóneos como coadministradores judiciales.

La gestión de las estancias, tutelada

Podrán ingresar a los campos, acceder a toda la documentación, fiscalizar los gastos y suspender de manera provisoria operaciones extraordinarias que impliquen un riesgo patrimonial grave.

Las inversiones importantes, las obras estructurales, la compra de maquinaria de alto valor y la venta extraordinaria de planteles reproductivos necesitarán autorización judicial previa.

El esquema contempla además dos cuentas judiciales independientes en el Banco Nación, sucursal Río Gallegos.

Allí deberán depositarse todos los ingresos de cada establecimiento, incluidos los de la venta de ganado y lana.

La provincia adelantará los fondos necesarios para el funcionamiento y la conservación, y los reintegros dependerán de rendiciones económicas bimestrales, de la conformidad del coadministrador y de la autorización expresa del juez.

Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz, por su parte, tendrán 15 días corridos desde la notificación para completar los inventarios de bienes, instalaciones, vehículos, maquinaria y existencias ganaderas.

Cómo están las estancias de Lázaro Báez en noviembre de 2026

Las diligencias llevadas por la justicia durante este noviembre mostraron dificultades operativas y necesidades de conservación en ambos campos.

En La Entrerriana, ubicada en el departamento Lago Argentino, cerca del paraje El Cerrito y de la Ruta Nacional 40, el relevamiento del 15 de noviembre contó 96 bovinos y 203 ovinos.

La casa principal de la estancia La Alquimia, de Lázaro Báez, en Santa Cruz.

Varios animales tenían marcas de otros establecimientos o una identificación difícil de determinar.

Como faltaban agua y personal para mantener encerrada la hacienda, los animales fueron liberados dentro del campo.

Dos días después, el juzgado ordenó la clausura cautelar del establecimiento, con consigna policial.

Ovejas y vacas con marca de otros dueños o alteradas

En Alquinta, unos 115 kilómetros al oeste-sudoeste de Río Gallegos, el recuento parcial arrojó 1.308 ovinos, 22 de ellos con señales ajenas, y seis bovinos con marcas ilegibles o presuntamente alteradas.

Las tareas se interrumpieron porque las ovejas estaban en plena parición.

El 25 de noviembre se inventarió también la vivienda principal, que fue fajada. También se relevaron los vehículos, la maquinaria y los equipos de agua del galpón.

Hasta cuándo se extenderá la medida

La administración judicial regirá en principio hasta el 30 de abril de 2028, con una revisión integral prevista para marzo de 2028.

Cualquier prórroga deberá ser dispuesta por el juez mediante una resolución fundada y por períodos anuales.

La provincia tendrá obligaciones concretas. Dentro de los 30 días corridos desde la firma del acta deberá presentar un relevamiento integral sobre el cumplimiento de las normas laborales, previsionales, sanitarias y ambientales.

Lázaro Báez.

En 30 días hábiles tendrá que elaborar también un plan inicial de explotación para cada estancia.

Además, el gobernador Vidal y la coadministración deberán presentar informes conjuntos trimestrales sobre hacienda, producción, ventas, personal y estado de los bienes.

El objetivo de la administración judicial

El juez también ordenó requerir información a los tribunales federales que intervinieron en otras causas vinculadas con Austral Agro S.A, la empresa de Báez.

La situación de liquidación de la firma es relevante para definir el alcance de las medidas patrimoniales sobre los campos.

Con este esquema, la Justicia busca asegurar la continuidad de la actividad rural en Alquinta y La Entrerriana, preservar los bienes y mantener bajo control los ingresos que generen, mientras avanza la investigación por el presunto circuito de lavado de activos atribuido al empresario.