Fue en un allanamiento realizado en Río Gallegos. Según los investigadores, vecinos del lugar habían advertido movimientos nocturnos extraños.

Secuestraron 85 cajas de documentos vinculados con Lázaro Báez de un galpón utilizado por el narcotráfico.

En once allanamientos ordenados por la Justicia federal, fueron secuestradas 85 cajas con documentación vinculada a empresas de Lázaro Báez y su familia, de un galpón ubicado en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Los documentos están relacionados con las empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla. Además, habría títulos de automotores, carpetas vinculadas a licitaciones viales y “documentación perteneciente al grupo familiar” del empresario, y también se secuestró una máquina retroexcavadora.

El galpón donde se llevó a cabo el procedimiento se encuentra sobre la calle Guillermo Nasif, del barrio El Faro , de Río Gallegos, y según la investigación, era utilizado por integrantes de una organización narcocriminal que operaba en Santa Cruz.

El operativo en El Faro fue uno de los 11 allanamientos ordenados el pasado viernes 20 de septiembre, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita, lavado de activos y vínculos con una estructura dedicada al narcotráfico.

Según fuentes de la pesquisa, vecinos habían advertido movimientos frecuentes de personas que ingresaban y salían del lugar, especialmente por las noches.

Según la investigación, Lázaro Báez estaba en contacto con la red delictiva desde la cárcel.

La causa es encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Las presuntas conexiones de Lázaro Báez

La base de la investigación sostiene que, a partir del análisis de expedientes vinculados con infracciones a la Ley de Drogas, se detectaron posibles conexiones entre integrantes de una organización narcocriminal y el patrimonio controlado por Báez.

A partir de estas presunciones se dispuso el operativo, llevado a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Junto con la retroexcavadora y los documentos de Austral Construcciones y Kank y Costilla fueron encontradas pólizas de seguro de automotores, títulos de propiedad de vehículos y expedientes vinculados con licitaciones de Vialidad Nacional y Provincial de Santa Cruz, proyectos de rutas y obras de infraestructura, además de carpetas con documentación correspondiente al grupo familiar de Báez.

Según la hipótesis fiscal, el galpón era utilizado por integrantes de la organización narco que recibían apoyo logístico a través de bienes asociados al empresario santacruceño.

Los investigadores creen que Báez continuaba ejerciendo influencias desde la cárcel sobre la estructura operativa, mediante comunicaciones realizadas a través de una línea telefónica oficial del Servicio Penitenciario Federal.

El empresario purga actualmente una condena a 15 años de prisión por lavado de dinero y administración fraudulenta, en la cárcel de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Nombres, vehículos y millones

En la acusación fiscal se plantea que quienes conducían la organización criminal eran Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Cristian Ibáñez, identificado como uno de sus principales colaboradores.

De acuerdo con esta teoría, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 la estructura delictiva habría movilizado cerca de 391 millones de pesos a través de transferencias fragmentadas, cuentas de terceros y operaciones vinculadas con juegos de azar.

Otros nombres identificados dentro de la estructura son los de Agustín Agüero y Pablo Toledo, como presuntos operadores de enlace con redes vinculadas al narcotráfico.

Los fiscales se refirieron al uso de un Ford Mondeo perteneciente a Báez y con pedido de secuestro vigente, utilizado por la pareja de Agüero, además de escuchas telefónicas en las que se menciona a maquinaria atribuida al empresario y situada en la provincia de Corrientes.

Otro episodio incorporado al expediente es el secuestro de un camión Scania que fue interceptado el 24 de septiembre de 2026 en el control caminero de Güer Aike, en Santa Cruz, cuando circulaba con documentación presuntamente falsa.