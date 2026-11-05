Un joven empresario hizo una propuesta para comprar a ciegas equipos de Austral Construcciones que están en Santa Cruz y salieron a remate. Qué hizo el juez.

Tiene 22 años y podría quedarse con maquinaria vial de Lázaro Báez por una cifra irrisoria: cuánto ofertó.

Un joven empresario de apenas 22 años ofreció 34 millones de pesos por un lote de maquinaria vial inactiva en Santa Cruz , que forma parte del patrimonio de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.

La propuesta llegó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 28 de Buenos Aires , en el marco del proceso judicial para desarmar los bienes de la firma, según información a la que tuvo acceso ADNSUR.

La suma de la oferta resulta sorprendente, ya que equivale al precio que sugieren las concesionarias por un auto cero kilómetro de gama media, y que de ser aceptada hubiera resultado suficiente para quedarse con todo el lote.

Quién es el empresario que ofertó

El oferente es Nicolás Franco Vilardo Gómez, quien según el mismo medio de Comodoro Rivadavia, participa en distintas sociedades dedicadas a la compraventa de vehículos y equipamiento pesado. Además, no es la primera vez que aparece en el expediente.

A mediados de este 2026 ya había propuesto algo más de 88 millones de pesos por un bloque de ocho vehículos repartidos en distintas provincias.

Semanas después sumó otra oferta, de cerca de 77 millones, por elementos que la Fuerza Aérea había restituido.

Con la nueva presentación, acumula propuestas por casi 200 millones de pesos en su intento por quedarse con la flota vial de la compañía implicada en casos de corrupción en la obra pública en los años de gobiernos kirchneristas.

Dónde está la maquinaria de Lázaro Báez

Los bienes de este nuevo lote están concentrados en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz.

Según la documentación legal, los vehículos permanecen a la intemperie dentro del antiguo obrador de la empresa de Lázaro Báez, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015, y en el Puesto de Seguridad Vial ubicado sobre la Ruta Nacional 3.

El empresario Lázaro Báez.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28 es el que tramita la quiebra de la constructora del empresario condenado por corrupción.

En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.

Qué decidió el juez ante la oferta

Luego de la presentación del joven empresario, el juez abrió un proceso de mejora de oferta.

Mediante un edicto oficial, estableció que quienes quieran superar el piso de 34 millones pueden presentar sus propuestas por escrito hasta el 2 de diciembre, a las 13.30.

Las ofertas deben entregarse en sobre cerrado en la sede judicial de la calle Montevideo. Y la apertura de sobres se hará la mañana del 9 de diciembre.

La condición: comprar a ciegas

El documento advierte de forma expresa a los oferentes que “no podrá haber reclamos por diferencias de numeración, de los datos consignados y/o del estado de conservación”.

Eso obliga a quien resulte adjudicatario a comprar a ciegas.

Además, deberá afrontar por su cuenta los gastos de traslado y asumir los posibles faltantes mecánicos de los equipos.

Mientras sus antiguas máquinas salen a remate, Lázaro Báez continúa alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde cumple condena por lavado de dinero.

A principios de noviembre intentó acceder a la prisión domiciliaria aduciendo razones de salud, pero la Justicia rechazó el pedido.