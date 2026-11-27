Está imputado, junto con otros dos sospechosos, en un crimen que se cometió en su casa. Le harán monitoreo satelital.

Autorizan a salir a pescar a un capitán de barco preso y acusado de homicidio.

La Justicia de Chubut autorizó salidas laborales a un imputado por homicidio que cumple prisión domiciliaria en Rawson, para que trabaje como capitán de un barco pesquero artesanal.

La medida fue aprobada por la jueza Eve Ponce y beneficia a César Fresco, uno de los tres acusados por el crimen de Mario Giannobile, ocurrido en octubre de 2025, y propietario de la vivienda donde se produjo el homicidio.

El abogado defensor de Fresco llegó a un acuerdo con la Fiscalía que tuvo el OK de la jueza. El letrado señaló que habría empresas pesqueras interesadas en contratar a su defendido.

El homicidio de Giannobile

En octubre de 2025, el cuerpo de Giannobile fue encontrado en Playa Magagna, al sur de Rawson, envuelto en una frazada, con las manos y los pies atados y golpes visibles en la cabeza y el rostro.

Posteriormente se constató que tenía fracturado el cráneo y el parietal derecho, y que había sido golpeado con una pala, un atizador y una llave cruz.

Mario Giannobile, la víctima del homicidio en Playa Unión, Rawson.

Por el crimen fueron detenidos Fresco y otros dos hombres, identificados como Francisco García y Nelson Sampietro.

Según postuló el fiscal Leonardo Cheuquemán, el crimen se habría cometido en la casa de Embarcación Monte León al 500, en Playa Unión, en la que Giannobile convivía desde hacía 10 días con Fresco.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, tras golpear, maniatar y ahorcar a la víctima hasta causarle la muerte, García y Sampietro ataron y envolvieron el cadáver y lo tiraron al mar sin prever que la marea lo devolvería a la costa, mientras que Fresco huyó del lugar en su camioneta Ford Ranger.

El acuerdo para pescar

A partir de este sábado, Fresco podrá desempeñarse como capitán de una embarcación pesquera artesanal que opera desde Puerto Rawson.

La jueza lo autorizó a embarcarse para realizar actividades de pesca en altamar y también tendrá permitido revisar el estado del barco cuando permanezca en el puerto a la espera de una nueva salida.

En todos los casos deberá utilizar una tobillera electrónica y se controlará la ubicación de la embarcación mediante su sistema satelital y también que vaya y vuelva entre su casa y el barco sin desvíos ni paradas.

Además, tendrá que informar mediante WhatsApp a la Oficina Judicial cada vez que salga de su vivienda rumbo al puerto y cuando regrese, y se verificarán los registros de ingreso y salida de los tripulantes que llevan Prefectura Naval y la Secretaría de Pesca del Chubut.

Los otros dos acusados

Otro de los imputados, Francisco García, también consiguió una morigeración en sus condiciones de detención.

En este caso, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, que le había sido denegado en seis ocasiones anteriores, mientras estuvo detenido en el Centro Penitenciario Provincial de Trelew.

Por su parte, Sampietro permanece preso en la cárcel de Rawson, adonde quedó alojado tras permanecer dos meses prófugo y ser capturado en Buenos Aires.

Respecto de él, el fiscal Cheuquemán reveló que, durante su fuga, intentó fraguar su muerte y cambiar su DNI, y hasta inyectarse bótox para modificar sus facciones y así evitar ser identificado.