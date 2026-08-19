El imputado llegó a ofrecer comprar su propia tobillera electrónica. Los motivos de la jueza y la Fiscalía para rechazar todas sus solicitudes.

Lleva ocho meses en prisión preventiva y ya le denegaron seis pedidos de excarcelación: por qué.

La Justicia de Chubut denegó por sexta vez en un plazo de apenas ocho meses el pedido de un detenido para afrontar en libertad el juicio que se le sigue.

La medida fue dispuesta por la jueza de garantías Eve Ponce y aplica a Francisco García, quien está imputado junto con otras dos personas en la causa por el homicidio de Mario Giannóbile, ocurrido en octubre de 2025 en la ciudad de Playa Unión.

El cuerpo de Giannóbile fue encontrado envuelto en una frazada, con las manos y los pies atados y golpes visibles en la cabeza y el rostro. Posteriormente se constató que tenía fracturado el cráneo y el parietal derecho, y que había sido golpeado con una pala, un atizador y una llave cruz.

Las primeras investigaciones del caso llevaron a la hipótesis de que los asesinos intentaron arrojarlo al mar pero la marea lo devolvió a la costa y lo dejó entre las rocas de Playa Unión, el principal balneario de la zona de Rawson.

García es uno de los tres sospechosos por el crimen, junto con otros dos hombres identificados como Nelson Fabián Sampietro y César Fresco. Para la Policía, pudo tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

Mario Giannóbile, asesinado en Playa Unión.

Giannóbile era de Villa Regina, Río Negro, y tenía antecedentes por venta de drogas.

Los pedidos de García

Desde el 23 de diciembre de 2025, cuando se le dictó prisión preventiva hasta abril de 2026 -luego prorrogada hasta octubre de este año-, García viene pidiendo que lo excarcelen, e incluso propuso él mismo mecanismos de control para su libertad.

Todas las veces -la última fue la sexta- le dijeron que no. Entre los motivos, además de la gravedad del hecho que se investiga, aparece el accionar del imputado en los días posteriores al crimen.

En esta última ocasión, durante una audiencia de revisión realizada este martes 18 de agosto, el abogado defensor de García, Diego Cruceño, propuso el arresto domiciliario con tobillera electrónica y el establecimiento de una caución.

El fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill se opuso a los pedidos y la jueza Ponce hizo propios los argumentos de la Fiscalía.

Entre los argumentos que mantuvieron tras las rejas a García también se consideró el riesgo de fuga.

Para esto, se tiene en cuenta que el tras el crimen y cuando la investigación policial y judicial ya estaba en marcha, García se mantuvo prófugo con el auxilio de su familia e incluso falsificó documentos de identidad.

Un departamento como garantía

En abril pasado, cuando se dispuso la extensión de su prisión preventiva, García había ofrecido comprar y pagar su propia tobillera electrónica, y donársela al Estado cuando dejara de usarla, además de poner un departamento como garantía de su cumplimiento de la ley. Esa propuesta también fue desestimada por la jueza de Rawson.

En la audiencia de este martes también se puso en debate el resultado de una pericia scopométrica -la comparación de imágenes- realizada en el marco de la causa, que no permitió identificar a García o a otra persona a partir del material analizado.

Para el fiscal, de todos modos, ese resultado no puede ser considerado, por sí solo, como un elemento de descargo para García.