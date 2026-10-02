La mujer, de 45 años, fue hallada sin vida en su casa, a menos de dos meses de la tragedia en Comodoro Rivadavia. Antes había perdido a otro hijo.

Murió la mamá del chico de 9 años que cayó de una torre en Chubut.

María Victoria Vivar Fontana, de 45 años, fue hallada sin vida en su departamento de Comodoro Rivadavia , en Chubut . Era la madre del nene de 9 años que murió el 7 de septiembre tras caer desde un séptimo piso en el complejo de edificios Las Torres, donde vive su papá.

El fallecimiento de la mujer, menos de dos meses después, se conoció en las últimas horas del jueves 1° de octubre de 2026 .

Su pareja conviviente, identificado como J.M.M., encontró el cuerpo en el domicilio de la calle Guillermo Brown al 400 y dio aviso a la Comisaría Primera.

Tras la intervención policial, personal de salud llegó al lugar y constató el deceso.

Qué se sabe de su muerte

Según los primeros datos difundidos por medios de Chubut, la mujer atravesaba un cáncer de pulmón avanzado.

Su muerte se habría producido por causas naturales, vinculadas a esa enfermedad, otro duro golpe para una familia que desde hace años sobrellevaba una circunstancia muy dolorosa. Otra durísima pérdida.

María Victoria era madre de dos niños. Uno de ellos, el menor, fue el nene que cayó desde Las Torres a principios de septiembre, en un episodio que conmocionó a la comunidad comodorense.

El otro, mayor, había fallecido tiempo antes por circunstancias que hasta ahora no trascendieron, pero que según contó una maestra después del hecho en el complejo de torres, habían marcado a la familia y especialmente la infancia del niño que cayó del séptimo piso, en en hecho que la justicia todavía investiga.

La caída fatal de su hijo menor

El lunes 7 de septiembre, el nene cayó desde uno de los edificios del complejo y impactó contra el toldo de un kiosco de la Torre III.

Vecinos que advirtieron lo ocurrido pidieron ayuda de inmediato. Una ambulancia lo asistió y lo trasladó al Hospital Regional, donde se confirmó su muerte. Personal de la Policía y de Bomberos trabajó en el sector.

El nene de 9 años cayó desde un séptimo piso del complejo Las Torres, el 7 de septiembre de 2026 en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Un testigo, sereno del complejo, contó cómo vivió esos minutos.

"Yo sentí los gritos nada más. Estaba adentro, terminaba de almorzar y sentía gritos. En un ratito se llenó de gente y estaban todos llorando", declaró a Diario Cróníca.

También destacó la rapidez del operativo: "Lo llevaron al hospital rápido, lo llevaron urgente".

¿Una decisión deliberada?

Con el correr de la investigación se confirmó que el nene había llegado minutos antes de la escuela al departamento de su padre, donde estaba con la niñera, de 39 años.

Según trascendió, le había explicado a la policía que estaba en el baño cuando sobrevino la tragedias en el complejo de Comodoro Rivadavia.

La mujer estuvo demorada durante unas horas en una comisaría y luego fue liberada.

Semanas después, el fiscal indicó que no hay indicios de negligencia de su parte.

Además, sostuvo que, aunque todavía no descartaban ninguna hipótesis, todo indicaba que la caída se correspondió con "una decisión deliberada".

Cómo era el nene, según su maestra

Un día después de la tragedia, Romina Saltiva, la maestra que lo tuvo en sus primeros dos años de Primaria, lo recordó como un chico "sociable y activo", que se relacionaba bien con sus compañeros.

La docente recordó que, a los 6 años, al nene le habían contado la muerte de su hermano, algo que lo afectó mucho.

"Cuando ingresó a primer grado era un niño que entró con mucho temor, llorando, con angustias", reveló.

"Nosotros trabajamos en equipo, porque la escuela es una gran familia, y acompañamos a los niños sobre todo cuando están con estas angustias. Buscaba mucho amor y lo manifestaba. Era un niño que daba mucho afecto, para poder también encontrarlo", contó la docente.

Para él, la escuela era un lugar donde se sentía bien. "Muchas veces decía que se sentía muy feliz en la escuela. Era su lugar también", aseguró.

"Su papá estaba muy presente"

La docente habló además del vínculo con su padre, que lo criaba solo y, mientras trabajaba, contaba con el acompañamiento de una niñera.

"Su papá estaba siempre muy presente, lo ayudaba mucho y el nene se apoyaba en él muchísimo", describió.

Y agregó: "Era un padre que estaba solo. Los dejaba con la niñera porque lógicamente tenía que trabajar y estaban los dos solos. Pero era un papá muy cariñoso y presente para él".