El complejo de Comodoro Rivadavia acumula desde un atroz femicidio y una muerte dudosa, hasta un accidente fatal en un ascensor e incendios.

Las torres donde murió el nene de 9 años al caer de un séptimo piso: una historia signada por las tragedias.

La muerte de un nene de 9 años al caer al vacío de un séptimo piso puso al complejo Las Torres de Comodoro Rivadavia en el centro de la atención pública. Pero no es la primera vez que estos conocidos edificios de departamentos de Chubut se convierten en noticia.

El presunto accidente fatal del lunes 7 de septiembre de 2026 es una nueva tragedia en la historia de un complejo habitacional que hace ya años se impone en las postales de la ciudad petrolera con sus torres de gran altura frente al mar.

A lo largo de casi tres décadas , su nombre quedó asociado a un femicidio atroz , una muerte dudosa nunca esclarecida, incendios importantes y al menos dos accidentes con ascensores , uno de los cuales le costó la vida a una mujer.

Todos forman parte de la memoria colectiva de los vecinos que habitan el lugar. Y de Comodoro Rivadavia.

1996: el descuartizador de Las Torres

El 21 de febrero de 1996, en la Torre 6, la joven promotora Magda Ivonne Silva, de 21 años, fue asesinada por Marcelo Alejandro García, un hombre con el que había llegado hasta un departamento del piso 12.

García la golpeó fatalmente contra el respaldo de una cama, desmembró el cuerpo y trasladó los restos hacia sectores de la costa cercanos a la villa balnearia vecina de Rada Tilly.

Marcelo Alejandro García, "el descuartizador de las Torres". El Patagónico.

Dos días después, el femicida confesó y pasó a ser conocido como el "descuartizador de Las Torres".Fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple y cumplió parte de la condena en una unidad penal de Rawson, donde mató a otro interno, Gustavo Rosales.

Ya en libertad, García murió en 2014 durante un enfrentamiento armado en Comodoro Rivadavia.

El departamento donde asesinó a Magda nunca volvió a ser habitado.

1999: ¿suicidio o asesinato?

El 12 de noviembre de 1999, Damián Millar apareció sin vida debajo de la Torre VI.

La investigación consideró en un primer momento que se había tratado de un suicidio, pero su madre, Ana Soto, sostuvo siempre que su hijo había sido golpeado y arrojado desde el edificio.

Con los años, la causa pasó a caratularse como muerte dudosa y finalmente fue cerrada sin responsables.

Ana Soto, madre de Adrián Millar, lleva años pidiendo saber qué pasó con su hijo, que apareció muerto al pie de una de las torres del complejo de Comodoro Rivadavia. ADNSUR

Según la reconstrucción familiar, esa madrugada el joven se vio envuelto en un episodio violento en Comodoro Rivadavia y, de acuerdo con testimonios reunidos por su madre, habría sido trasladado hasta un departamento de la torre antes de aparecer muerto en las inmediaciones.

Ana Soto continúa buscando respuestas: "Yo quisiera que un día me dijeran algo", dijo en una entrevista.

2015: el accidente que encendió alarmas

El 26 de julio de 2015, en la Torre 1, cuatro adolescentes viajaban en un ascensor cuando el aparato sufrió un desperfecto y comenzó a descender violentamente.

En la desesperación por intentar frenar la caída, uno de los chicos usó las piernas y terminó con heridas.

En lo que fue considerado “una desgracia con suerte”, finalmente el aparato se detuvo y el grupo logró salir en el sexto piso.

El hecho generó quejas de los vecinos del complejo sobre el mantenimiento de los ascensores.

2017: aplastada por un ascensor

Más de dos años después, y pese a las señales que dio aquel episodio de los adolescentes, un accidente muy similar en otro edificio del complejo tuvo un final diferente e irreversible. Y dejó claro que el eventual problema de mantenimiento estaba lejos de solucionarse.

El 21 de diciembre de 2017, María Isabel Miranda, de 55 años, había llegado desde Santa Cruz para visitar a sus hijos en la Torre 8.

El 21 de diciembre de 2017, María Isabel Miranda, de 55 años, murió aplastada cuando un ascensor empezó a bajar bruscamente y al intentar salir, quedó atrapada entre dos pisos.

Al intentar salir de un ascensor que comenzó a descender de manera abrupta, quedó atrapada entre el cuarto y el tercer piso. Su cuerpo quedó trabado a la altura de la cintura.

La situación ya era irreversible cuando llegaron los bomberos, y fue necesario que un técnico moviera manualmente el ascensor para poder retirar a la mujer ya sin vida, mientras la Policía Científica realizaba las pericias correspondientes.

2016: incendio y evacuación

La noche del viernes 9 de septiembre de 2016 se desató un incendio en un departamento del segundo piso de la Torre 6 y fue necesario evacuar el edificio.

Al menos seis personas, entre ellas dos menores, recibieron asistencia médica por principio de asfixia debido a la inhalación de humo.

El fuego destruyó completamente la vivienda donde se había originado.

Algo más de un año antes, en junio de 2015, ya se había registrado un principio de incendio en la misma torre, originado en un futón del primer piso, que no tuvo heridos, pero generó preocupación entre los vecinos.

La tragedia más reciente

La tragedia de este 7 de septiembre de 2026 volvió a golpear a los vecinos del complejo.

También a la comunidad educativa de la Escuela Provincial N°1, donde el nene fallecido iba a cuarto grado.

El menor estaba al cuidado de su niñera cuando cayó por una ventana lateral del departamento y terminó impactando contra el toldo de un kiosco de la planta baja.

La justicia de Chubut investiga cómo se produjo la caída al vacío del nene de 9 años y si a la niñera que estaba con él le cabe alguna responsabilidad. ADNSUR

Fue trasladado sin signos vitales al hospital regional, donde los médicos confirmaron su muerte por múltiples traumatismos.

La cuidadora, de 39 años, dijo que estaba en el baño en el momento del presunto accidente.

Según las primeras informaciones, el chico no habría caído desde el comedor, donde los ventanales suelen tener protecciones, sino desde una de las habitaciones. Y se desconoce si la ventana estaba abierta.

La investigación, ahora, se centra en determinar cómo se produjo exactamente la caída y si a la niñera, que estuvo demorada en una comisaría y luego fue liberada, le cabe alguna responsabilidad.