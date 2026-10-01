Tras la tarea de personal municipal, docentes y auxiliares presentaron síntomas y los nenes sintieron “olor a jabón”. Esperan una inspección.

Fumigaron un jardín de infantes, las maestras se intoxicaron y cumplen una semana sin clases.

Maestras y auxiliares docentes de un jardín de infantes de El Maitén, en Chubut , denunciaron síntomas de intoxicación después de una fumigación realizada por personal municipal en el edificio escolar.

Luego de la intervención realizada el 21 de septiembre de 2026 en el Jardín de Infantes N° 420 de la localidad cordillerana, las actividades en el establecimiento quedaron suspendidas.

Ahora, se espera una inspección programada para el viernes 2 de octubre de 2026.

El relevamiento apunta, por un lado, a determinar si están dadas las condiciones para volver a las aulas y, por otro, a dilucidar si los síntomas de intoxicación están efectivamente vinculados con el producto utilizado para fumigar, algo que hasta ahora no se pudo establecer de manera concluyente.

Qué hicieron los empleados municipales en el jardín

Según un comunicado oficial del jardín de infantes, la fumigación se delegó a la Municipalidad a través del sistema de incidencias del Ministerio de Educación y terminó el 21 de septiembre.

Al día siguiente, personal auxiliar del establecimiento realizó tareas de limpieza según las indicaciones recibidas.

De acuerdo con el relato, los trabajadores ingresaron al edificio a las 7:30, ventilaron los ambientes y limpiaron las superficies con agua y detergente.

Al día siguiente, finalmente, se retomaron las clases en el turno mañana, con dos salas.

Fue en ese momento, siempre según el comunicado del jardín, que algunos niños percibieron olores que describieron como parecidos al jabón, al humo o al perfume.

Lo que siguió, fue la aparición de síntomas entre los docentes y auxiliares.

Desde ardor de ojos hasta náuseas y agotamiento

Entre las afecciones denunciadas figuran irritación y ardor en los ojos, picazón y lesiones en la piel, dolores de cabeza, náuseas, molestias respiratorias y agotamiento.

Los trabajadores señalaron además la presencia de una sustancia aceitosa y con olor en telas, mobiliario y estructuras del edificio.

El comunicado del jardín de infantes 420, de El Maitén, Chubut.

Ante los malestares, ese mismo 23 de octubre de 2026 se decidió suspender las actividades del turno tarde. Y seis días después, el jardín sigue sin actividad.

La directora Lorena Ramadori avisó a la Supervisión del Nivel Inicial, a la Delegación Administrativa de la Región I y al Sistema de Incidencias.

En el comunicado, la institución indicó que pidió información sobre el producto utilizado y sobre las tareas de limpieza realizadas.

También consideró que las acciones concretadas hasta ese momento no alcanzaban para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Cuántos afectados hubo

Según se precisó, la situación afectó a cuatro auxiliares y siete docentes. Y en medios de Chubut se difundió que al menos tres trabajadoras debieron concurrir a la guardia del hospital local con cuadros de sofocación e irritación severa, y recibieron antihistamínicos.

Tras una primera evaluación, el 30 de septiembre una auxiliar y tres maestras recibieron el alta.

Además, desde el jardín se informó que los síntomas persistieron en parte del personal y se gestionó la intervención de la ART.

El reclamo de maestras y auxiliares

El episodio generó un reclamo formal ante la Secretaría de Trabajo, el gremio ATE y el Ministerio de Educación de Chubut.

Mediante el Acta N° 40/26, los trabajadores del jardín exigieron la realización de muestreos y análisis ambientales para determinar el grado de contaminación del edificio.

También pidieron la intervención inmediata de la ART y la postergación de la reapertura hasta contar con garantías médicas y sanitarias para el personal y el alumnado.

Inspecciones para investigar qué pasó

El lunes 28 de octubre de 2026, autoridades del ámbito educativo y personal de Bromatología municipal recorrieron las instalaciones para constatar los protocolos aplicados y las medidas pendientes.

La nueva inspección quedó fijada para el 2 de octubre.

La escuela sostuvo que actuó según los protocolos indicados y que todo quedó documentado en actas.

Además, remarcó que su prioridad es resguardar la salud y la integridad de niños, docentes, auxiliares y familias.

Las clases seguirán suspendidas en el edificio mientras se evalúan las medidas necesarias para el regreso.