Según testigos, iban a toda velocidad junto a otro vehículo, en una zona urbana de Comodoro Rivadavia. Aún se desconoce si hubo algun toque previo a la colisión.

Dos chicos de 17 años volcaron con el auto en la Ruta 3: uno murió e internaron al otro.

Un violento accidente de tránsito protagonizado por dos adolescentes de 17 años en la zona del Paseo Costero de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , derivó en la muerte de uno de ellos, mientras que el otro fue internado a causa de las lesiones sufridas.

La colisión se produjo a la altura del 1300 de la avenida Ducos ( Ruta Nacional 3) , cerca del supermercado Jumbo de Comodoro Rivadavia.

El vehículo en el que viajaban los dos chicos terminó volcado y ambos ocupantes quedaron atrapados en el interior.

Atrapados entre los fierros

Alrededor de las 23.30 de este martes 29 de septiembre, el Centro de Monitoreo comodorense recibió el alerta sobre un vuelco con personas atrapadas dentro de un vehículo.

Agentes de la Comisaría Primera que se dirigieron al lugar, encontraron un Volkswagen Gol gris volcado sobre la avenida y dos adolescentes atrapados dentro.

Un chico de 17 años murió en un vuelco en Comodoro Rivadavia.

Según informaron posteriormente, el que estaba en la butaca de acompañante -identificado por sus iniciales como R.A.V.- ya se encontraba sin signos vitales aparentes, algo que luego se confirmó.

En tanto, el conductor presentaba lesiones y se encontraba en estado de shock.

Una ambulancia trasladó al joven que manejaba hasta el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, mientras que los Bomberos Voluntarios trabajaron para poder retirar del habitáculo al joven fallecido.

Otro auto podría haber estado involucrado

Testimonios de personas que se encontraban en la zona en el momento del accidente llevan a la hipótesis de que los chicos podrían haber estado corriendo una picada con otro auto.

De acuerdo con lo que manifestaron los testigos ante los investigadores, el Volkswagen Gol circulaba a muy alta velocidad junto con otro vehículo justo antes de producirse el siniestro.

Por la violencia del impacto y el estado en el que terminó el Volkswagen, ambos ocupantes quedaron atrapados dentro. Los bomberos debieron rescatar al joven herido y extraer el cuerpo de su acompañante, que fue trasladado a la morgue judicial.

Durante las horas posteriores al accidente se desplegó un importante operativo policial con efectivos de las comisarías Segunda y Tercera de Comodoro Rivadavia, que se sumaron a los de la Primera para realizar un cordón de seguridad y cortar el tránsito sobre la avenida Ducos, para permitir el trabajo de los agentes de la Policía Científica.

El vehículo fue secuestrado y trasladado al Corralón Policial, donde quedó a disposición para que se le realicen pericias que ayuden a determinar la trayectoria previa al choque, las condiciones en las que se produjo el vuelco y, fundamentalmente, si el otro auto mencionado por los testigos tuvo parte en la colisión.

Cómo sigue el adolescente que manejaba

El chico sobreviviente permanecía internado en el Hospital de Comodoro Rivadavia, estable y en observación, según informó el medio local Adnsur.

Luego del accidente fue trasladado herido y en estado de shock y quedó bajo atención médica, en sala común de cuidados intermedios.

El parte médico indicó que presenta politraumatismos, aunque ninguno de ellos reviste gravedad.

Se subrayó que ninguna de las lesiones requiere de cirugía y que sería dado de alta para continuar con controles ambulatorios.