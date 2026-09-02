Dos autos quedaron destruidos y dados vuelta al borde del camino. El asfalto mojado habría sido un factor importante, pero también la velocidad.

Iba a una entrevista de trabajo, volcó en la Ruta 3 y se salvó de milagro: "Viste cómo está el pavimento...".

Dos automóviles protagonizaron un impresionante accidente durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026 en la Ruta Nacional 3 . Los vehículos en los que viajaban, en total, cinco personas,terminaron volcados sobre la calzada y completamente destruidos.

El choque se produjo cerca de la ciudad de Comodoro Rivadavia , en la provincia de Chubut, aproximadamente a las 8.50 de este miércoles, entre un Ford Focus y un Fiat Palio.

De acuerdo con lo que se informó hasta ahora, ninguno de los ocupantes de los autos habría sufrido lesiones graves, más allá de golpes en la cabeza y la espalda y cortes.

Derrape, choque y vuelcos en la Ruta 3

El estado del pavimento y la humedad generada por la lluvia que se registró en Comodoro Rivadavia entre la noche del martes y esta mañana habrían influido en la colisión.

Choque y doble vuelco en Ruta 3, a la altura de Comodoro Rivadavia.

Las primeras informaciones señalan que el Focus iba por el carril izquierdo, derrapó sobre el pavimento mojado y la conductora perdió el control.

La inesperada maniobra terminó contra el Palio que circulaba por el carril derecho. La violencia del choque provocó que ambos vehículos volcaran a un costado de la ruta.

Según trascendió, en el Ford viajaban tres mujeres. En tanto, en el Fiat iban un hombre, identificado como Manuel Silva, y su acompañante, una mujer a la que estaba llevando a una entrevista laboral.

"No me dio tiempo a nada"

“Yo venía por el lado derecho, despacio. Yo manejo despacio. Y esta piba que venía del lado izquierdo… bueno, viste cómo está el pavimento… derrapó como venía, me agarró a mí”, le contó Silva al noticiero local Buen Día Comodoro.

“No me dio tiempo a nada. Cuando sentí el impacto nomás me llevó para allá -agregó-. No es que se cruzó, sino que derrapó y al derrapar me tocó a mí”.

El conductor reconoció que el pavimento mojado seguramente fue un factor importante que desencadenó la mala maniobra imprevista de la mujer que manejaba el otro vehículo.

El lugar del choque y el doble vuelco es un tramo peligroso de la Ruta 3, según los bomberos de Comodoro Rivadavia.

No obstante, también puso énfasis en la velocidad que traía el Ford. “Ella venía fuerte. Si vos venís despacio, no derrapás”, opinó.

Tras el violento vuelco, Silva contó que logró salir por sus propios medios del vehículo y ayudó a su acompañante hacer lo mismo.

Dijo, además, que contó con la colaboración de otro automovilista que circulaba por la zona y se detuvo para ayudar.

Un tramo peligroso, cerca de Comodoro Rivadavia

En el Focus viajaban tres jóvenes mujeres, quienes también fueron asistidas luego del vuelco y, de acuerdo con las primeras informaciones, presentaban golpes y lesiones leves.

El pavimento mojado también fue apuntado como factor clave por el jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero.

“Tenemos que tener conciencia de este tipo de condiciones climáticas adversas que siempre nos traen complicaciones”, advirtió el comisario.

Por su parte, Pablo Quiroga, de los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, remarcó que el lugar donde se produjo el accidente, aproximadamente entre los kilómetros 1.830 y 1.840 de la Ruta 3, es un sector peligroso del camino.

“Acá entre (la estación de YPF) Eureka y el centro, sí, hay varios vuelcos, hemos tenido varios accidentes”, manifestó.

La colisión y el operativo para asistir a las víctimas y retirar los vehículos obligaron a reducir el paso a un solo carril, provocando importantes demoras y congestión en la Ruta 3 a la altura de Comodoro Rivadavia.