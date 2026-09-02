Se presentó en una comisaría de Puerto Madryn. Había sido condenado en 2023, lo absolvieron "por el beneficio de la duda" y lo volvieron a condenar.

Fin de la búsqueda: se entregó el asesino del casco y pasará 12 años en prisión.

A más de cinco años del día en que, ocultando su rostro con un casco, asesinó a balazos a un hombre en un gimnasio de Puerto Madryn, se entregó Marco Antonio “el Karateca” Álvarez, y deberá cumplir la condena a 12 años de prisión que la Justicia de Chubut determinó por el homicidio tras varias idas y vueltas en Tribunales.

Álvarez era intensamente buscado por la Policía luego de que la Cámara Penal de Puerto Madryn confirmó su responsabilidad en el homicidio de Fabián Acuña.

Según precisó el fiscal Alex Williams este miércoles 2 de septiembre, el homicida de 43 años se presentó el día anterior en una dependencia policial y quedó a disposición de las autoridades.

Crimen a sangre fría en Puerto Madryn

La entrega del “Karateca” se produjo después de que la Cámara Penal de Puerto Madryn estableció nuevamente la responsabilidad de Álvarez por el crimen de Acuña y fijó una pena de 12 años de prisión.

El 18 de enero de 2021, Acuña, de 54 años, se encontraba en el gimnasio Tupac Gym, ubicado en Reconquista y Estivariz, Puerto Madryn.

El Karateca Álvarez fue condenado por un homicidio en Puerto Madryn.

De acuerdo con lo que se dio por probado en la investigación, Álvarez ingresó al establecimiento con casco, lentes y guantes y efectuó cinco disparos contra la víctima, para luego escapar a bordo de una motocicleta.

Según la reconstrucción, no hubo una discusión previa ni una secuencia larga dentro del local. El atacante ingresó y a sangre fría, disparó cinco veces.

El casco y los antecedentes

El intento de ocultarse tras un casco para que su rostro no fuese visible en las filmaciones de las cámaras de seguridad no le resultó a Álvarez.

La contextura física, el modo de desplazarse y un detalle puntual de la vestimenta -un pantalón deportivo con letras orientales, que apareció en las filmaciones y que después fue vinculado con Álvarez- empezaron a orientar la pesquisa.

La investigación encabezada por Williams logró reconstruir el episodio e identificar al acusado en base a los registros de las cámaras, prendas vinculadas al atacante, testimonios y evidencia informática.

Álvarez había sido profesor de jiu-jitsu en el gimnasio y mantenía con Acuña una relación atravesada por conflictos. La Fiscalía incorporó como dato central una deuda de 250.000 pesos vinculada con la venta de una camioneta.

En 2023, Álvarez fue condenado a 17 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Dos condenas para el Karateca

Aquella sentencia fue posteriormente revocada por la Cámara Penal. Los camaristas Flavia Trincheri, Rafael Lucchelli y Leonardo Pitcovsky resolvieron otorgarle al presunto homicida el beneficio de la duda y la libertad.

Esa decisión fue apelada por la Fiscalía ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut que, en marzo de este año, hizo lugar al planteo, dejó sin efecto la absolución y ordenó realizar un nuevo análisis del caso.

Tras volver a analizar las pruebas y sumar otros elementos a la causa, la Cámara Penal confirmó la responsabilidad de Álvarez por el homicidio de Acuña y estableció una pena de 12 años de prisión.

A partir de esto, la Fiscalía solicitó la inmediata detención del homicida que permaneció prófugo hasta la madrugada de este martes, cuando, pasadas las 5 de la mañana, se presentó voluntariamente en la Comisaría Tercera de Puerto Madryn.