En la madrugada del domingo, los pacientes abarrotaron la guardia del Hospital de Las Heras, en Santa Cruz. Todos venían de la misma fiesta.

Más de 60 intoxicados en un salón de eventos: médicos y bomberos no se ponen de acuerdo en qué pasó.

Un evento social realizado en un salón de la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, terminó con más de 60 personas hospitalizadas, con síntomas de intoxicación, sin que se hayan determinado hasta el momento las causas del episodio.

La principal sospecha basada en las inspecciones posteriores realizadas por los bomberos en el salón apunta a una combinación entre calefacción y pintura, ya que horas antes del evento habían pintado el salón.

Los bomberos descartaron la presencia de monóxido de carbono. Sin embargo, un comunicado dado a conocer este lunes por la mañana por el Hospital Distrital Las Heras habló de monóxido de carbono como la causa de la intoxicación masiva que puso a prueba la capacidad de respuesta de los médicos del centro de salud local.

Santa Cruz: todos a la guardia

En los primeros minutos del domingo 7 de junio, apenas pasada la medianoche, el Hospital Distrital comenzó a recibir decenas de pacientes provenientes del evento social que se realizaba esa noche en el salón The King Moustache, ubicado en la zona sur de Las Heras, en el que participaban adultos y menores.

Los síntomas eran similares en todos los casos: mareos, náuseas y dolores de cabeza.

Intoxicados en un salón de Las Heras, Santa Cruz Intoxicados en un salón de Las Heras, Santa Cruz.

Ante la masividad del cuadro, se envió a una cuadrilla de bomberos a verificar las instalaciones y determinar si existía algún riesgo.

“Cuando llegó el personal de Bomberos no se pudo evidenciar ni determinar una fuga de monóxido de carbono”, indicó Franco Guzmán, director de la Regional Norte de Bomberos de Las Heras.

Los controles de los bomberos

Según indicó Guzmán, se realizó una revisión completa de los sistemas de gas instalados en el lugar, con el control de tres garrafas: una conectada a una freidora, otra a una cocina y una tercera al sistema de calefacción central.

“Todos los controles realizados dieron resultado negativo”, afirmó el jefe de Bomberos.

En cambio, comentó que los agentes detectaron otro posible causante de la intoxicación.

“Lo que encontró el personal fue olor a pintura. Era un olor fuerte que se percibía claramente cuando llegaron los bomberos”, explicó Guzmán, y detalló que se trataba de esmalte sintético recientemente aplicado en algunos sectores del salón, cuyo aroma todavía permanecía concentrado en el ambiente.

“Entendemos que estuvieron trabajando hasta ese mismo día. Posiblemente pintaron y no ventilaron como correspondía. El encierro, sumado a la calefacción, pudo potenciar los efectos del esmalte sintético”, manifestó.

Tras la inspección, el local fue clausurado de forma preventiva. Según informó el medio local La Opinión Austral, la medida fue tomada por el área de Comercio de la Municipalidad de Las Heras, teniendo en cuenta la cantidad de personas que resultaron afectadas.

El comunicado del Hospital de Las Heras

Este lunes, cerca de las 10, el Hospital Distrital publicó un comunicado en sus redes sociales en el que, contra lo afirmado por el jefe de bomberos, se apunta al monóxido de carbono.

“Durante la madrugada del domingo 7 de junio, a partir de las 00.45, el equipo (médico del Hospital) debió asistir de manera simultánea a una importante cantidad de personas afectadas por una intoxicación con monóxido de carbono”, indica el mensaje.

La Dirección del Hospital destaca y agradece el trabajo “de todo el personal interviniente” ante la emergencia.