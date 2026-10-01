El abogado del trabajador riojano acusa a un chacarero de Chubut de reducción a la servidumbre, amenazas y lesiones. Por qué no se va del lugar.

Viajó a la Patagonia para trabajar como peón: lo tienen hace 8 meses viviendo en un gallinero y sin cobrar.

Un peón rural de 44 años, oriundo de La Rioja , denunció que estuvo ocho meses trabajando sin cobrar un solo peso y viviendo en el gallinero de una chacra de Gaiman , en Chubut .

El jueves 1° de octubre de 2026 , un abogado presentó la denuncia formal ante la Fiscalía por presunta reducción a la servidumbre . Pero además, la presentación también indica que su cliente sufrió amenazas agravadas y lesiones .

Según el testimonio, el hombre llegó a Chubut desde La Rioja después de que le ofrecieran trabajo como cuidador y para hacer tareas rurales.

Sin embargo, afirmó que "nunca le pagaron ni le dieron comida".

El lugar que le dan para vivir

El abogado Facundo Bonavitta, de renombre en la provincia, contó que luego de escuchar el relato del peón fue hasta la chacra y pudo comprobar en persona las condiciones en las que estaba el trabajador.

"Lo tenían trabajando en una chacra y viviendo en un gallinero", le confirmó la denuncia a Diario Jornada

De acuerdo con su testimonio, el lugar no cuenta con servicios ni calefacción, tiene filtraciones de agua y tiene ratas.

Por qué no se fue

Bonavitta describió al denunciante como un hombre que "no sabe leer ni escribir" y que atraviesa una situación de fuerte vulnerabilidad.

Según la denuncia, tampoco tenía los medios para irse del lugar ni para conseguir otro trabajo.

Además, el representante legal explicó que la presunta víctima no podía salir a buscar otro empleo porque debía quedarse en el predio para cuidarlo.

Tanto los datos personales del peón como el del chacarero denunciado no fueron informados.

“Te vamos a prender fuego”

El hombre se contactó con el abogado después de recibir graves amenazas.

"Lo amenazaron con un cuchillo de que mañana -por el viernes 2 de octubre de 2026- si no deja el lugar lo van a matar, 'te vamos a prender fuego' le dijo el dueño de la chacra donde él trabaja", sostuvo Bonavitta.

Según la denuncia, en la chacra de Chubut el peón rural riojano tampoco recibía comida. Diario Jornada

Según el abogado, su cliente tiene "mucho miedo".

Además, indicó que la persona denunciada tendría antecedentes y otras denuncias en su contra, y que circularía presuntamente armada, punto que deberá ser ratificado por la investigación judicial.

Las penas para los delitos denunciados

"Estamos ante un delito de reducción a la servidumbre, amenazas agravadas con el uso de arma blanca y lesiones por golpes y violencia física", sostuvo Bonavitta.

Según explicó, esa figura contempla penas de entre 4 y 15 años de prisión.

Frente a las amenazas, el abogado le recomendó al trabajador no irse por sus propios medios de la chacra, ya que no existe una orden de desalojo sobre el lugar.

La denuncia ya fue radicada y el caso quedó bajo investigación judicial.

La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió durante los ocho meses que el hombre permaneció en la chacra y establecer las eventuales responsabilidades penales.

Las condenas por un caso similar en Chubut

Recientemente, un caso de reducción a la servidumbre terminó con condena. Una madre y su hijo recibieron una pena de 9 y 7 años de prisión por esclavizar a un jubilado de 74 años en Paso de Indios.

Según la fiscalía, todo había empezado el 26 de diciembre de 2022, cuando La mujer, Marta Beatriz Caucamán, convenció al jubilado Adolfo Yancamil de viajar a Esquel con el pretexto de una consulta médica.

Después, lo persuadió de que vendiera su casa y se mudara a la vivienda que ella compartía con su hijo, Juan José Ovejero.

Encerrado, golpeado y amenazado de muerte

El fiscal sostuvo que Yancamil fue encerrado, golpeado y amenazado de muerte, además de obligado a realizar trabajos forzados.

Según describió, los castigos incluían arrodillarlo durante horas sobre piedras o dejarlo sin comer.

Además, le quitaban el dinero de su jubilación.

El sometimiento se prolongó hasta el 30 de agosto de 2023, cuando un policía que lo vio hacer un mandado sospechó por su deplorable estado físico y activó una intervención en la casa.

Al ser rescatado, pesaba apenas 40 kilos. Fue trasladado al hospital local y los médicos constataron una deshidratación severa, además de múltiples contusiones y fracturas, por lo que quedó internado.

En septiembre de 2026 la condena a madre e hijo fue ratificada por la Cámara Penal de Trelew.