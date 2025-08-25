Chubut: está presa por esclavizar a un jubilado, pero ahora declaró que él la violaba y torturaba

La mujer dio su testimonio desde la cárcel, en una audiencia judicial. La presunta víctima, de 74 años, había sido rescatada de una vivienda. Qué ordenó ahora el juez.

La casa de Chubut donde Marta Caucamán vivía con su hijo y el jubilado al que, según la acusación, esclavizaban y engañaban para sacarle propiedades y dinero.

Marta Caucamán , la mujer de Chubut que está detenida y acusada de engañar y esclavizar a un anciano de 74 años para apoderarse de su jubilación y su casa en Paso de Indios, rompió el silencio este lunes durante una audiencia judicial.

Desde el Instituto Penitenciario Provincial ubicado sobre la ruta 3 , donde permanece presa, la acusada negó rotundamente los cargos. En cambio, aseguró que Adolfo Yancamil , el hombre de 74 años que en la causa está considerado víctima, era en realidad quien la victimizaba a ella.

"Quiero y necesito ser escuchada", declaró Caucamán ante el juez Marcos Nápoli , según informó Diario Jornada. La mujer se negó a responder las preguntas de la fiscal Mariana Millapi pero brindó su versión de los hechos.

"Me quemaba con cigarrillos y abusaba de mí"

La acusada explicó que convivía con Yancamil desde 2023 bajo condiciones de sometimiento. "Tengo muy pocos estudios pero desde 2023 que vivo sometida por este hombre", expresó.

Según su relato, cuando el jubilado estaba sobrio era "un hombre bueno", pero la situación cambiaba drásticamente cuando consumía alcohol. "Me descomponía porque sabía la que se me venía; él se transformaba y las evidencias las tengo en el cuerpo", afirmó.

La acusada detalló que "cuando estaba mamado" Yancamil le quemaba el cuerpo con cigarrillos. "Abusaba de mí una y otra vez. Es un hombre mayor pero una mujer jamás podrá más que un hombre, y más con mi hipertensión", sostuvo.

También sostuvo que el hombre la amenazaba constantemente. Y que le advertía que si le contaba algo a su hijo Juan José, lo iba a matar.

Caucamán amplió sus denuncias hacia la policía de su localidad y describió a Paso de Indios como "un pueblo corrupto y de cosas tapadas".

Además, rememoró que trabajó durante más de una década como conductora de radio en temas rurales."Cuando pasaba algo que no me gustaba y me molestaba lo decía al aire, aunque sabía que iba a tener problemas con la Policía por decir cosas que no debía; era impotencia cuando golpeaban a alguien y le sacaban la plata", recordó.

Marta Caucuaman, acusada de esclavizar a un jubilado en Chubut Marta Caucamán está detenida en un penal de Chubut.

Según su testimonio, cuando terminaba sus programas radiales recibía llamados desde la Comisaría con un mensaje claro: "Callate".

"No me callé ni me voy a callar y voy a seguir luchando por mi verdad hasta el último momento. Nos acusan de cosas que no hicimos. Si hubiera hecho algo me tendría que repudrir en la cárcel, pero no lo hice", declaró con firmeza.

En la misma audiencia también declaró Juan José Ovejero, hijo de la mujer y quien está detenido en la Comisaría 2ª de Trelew.

El joven relató presuntos abusos de Yancamil hacia su madre e insinuó complicidad policial en el pueblo para perjudicarlos.

La acusación de la fiscal de Chubut

La audiencia también sirvió para que la fiscal Millapi y el funcionario Rubén Kholer incorporaran nuevos elementos probatorios a la imputación, que sostiene exactamente lo contario que dice la imputada..

Según la investigación fiscal, los delitos contra el adulto mayor por parte de Caucamán y su hijo -también detenido por la misma causa- comenzaron el 26 de diciembre de 2022 cuando ella persuadió a Yancamil de viajar a Esquel para recibir atención médica por problemas de salud.

En esa ciudad, el jubilado tramitó un préstamo del Banco del Chubut por $150.000. Caucamán se apropió del dinero para gastos personales y para costear el pasaje de su hijo Juan José Ovejero hacia Esquel.

Una vez de regreso en Paso de Indios, la mujer convenció a Yancamil de vender su propiedad ubicada en Cañadón Bagual 348. Madre e hijo lograron que se mudara con ellos a la vivienda de 9 de Julio y Sarmiento.

Detuvieron en Chubut a una mujer que esclavizaba a un anciano.jpg Detuvieron en Chubut a una mujer que esclavizaba a un anciano.

La promesa era contenerlo y cuidarlo, pero según la acusación fiscal, esa ayuda se transformó en sometimiento. Lo mantuvieron cautivo mediante encierros, golpes y amenazas constantes.

La investigación sostiene que Yancamil era forzado a realizar trabajos pesados. Cuando salía a hacer mandados al pueblo, era vigilado de cerca. Si desobedecía, el castigo consistía en permanecer arrodillado sobre pedregullo durante horas, sin acceso a comida.

Siempre según la acusación, madre e hijo seguían minuciosamente el calendario de pagos para llevar a su víctima a cobrar la jubilación en la sucursal del Banco del Chubut. Una vez en la plaza, le quitaban el dinero bajo amenazas de golpes.

En otro episodio documentado, Ovejero le vendió a Yancamil un Renault Megane 1997. En julio de 2023, Caucamán vendió el mismo vehículo a otro vecino del pueblo. Yancamil nunca pudo utilizar el automóvil ni recibió dinero por la venta.

Rescate policial y un nuevo peritaje

El calvario se extendió hasta el 30 de agosto de 2023, cuando el policía Carlos Valero observó a Yancamil en la vía pública en muy mal estado físico. El agente intervino y el hombre fue internado durante dos días en el Hospital local.

El diagnóstico médico confirmó deshidratación, malestar y contusiones múltiples. Yancamil medía 1,45 metros y pesaba apenas 40 kilos. Durante su internación pudo alimentarse y asearse adecuadamente.

A pedido del defensor Carlos Pericich, el juez Nápoli dispuso que el Ministerio de la Defensa Pública destine todos los recursos necesarios para realizar un peritaje médico integral que determine el estado físico, psicológico y psiquiátrico de la presunta víctima.

El objetivo del peritaje es verificar la veracidad de su denuncia y determinar si variables como su escaso peso corporal son normales para su estatura o consecuencia del supuesto maltrato.